IBM Db2 Administration Tool은 애플리케이션 라이프사이클 전반에 걸쳐 IBM Db2 for z/OS 오브젝트 및 스키마의 복잡성, 증가 및 변경을 관리하는 데 도움을 줍니다. Db2 for z/OS 데이터와 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS에 저장된 데이터를 쉽게 탐색 및 편집하여 데이터베이스 관리 작업을 용이하게 수행할 수 있습니다. 최상위 탐색 기능을 사용하여 기업 전반의 Db2 오브젝트를 탐색하고 간단한 변경 사항이나 여러 사람이 사용하는 복잡한 버전 변경을 안심하고 구현할 수 있습니다.