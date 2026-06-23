IBM Data Gate for Confluent​

기업은 AI, 분석, 자동화 및 디지털 경험을 지원하기 위해 실시간 데이터에 점점 더 의존하고 있습니다. IBM Z는 전 세계에서 가장 중요한 거래를 위한 신뢰할 수 있는 기반으로 남아 있으며, 최신 이벤트 기반 아키텍처 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.​

IBM Data Gate for Confluent를 사용하면 조직은 Db2 for z/OS의 변경 사항을 Confluent(IBM 회사)로 직접 스트리밍하여 기존 거래 데이터를 금융 서비스의 적시 알림, 즉각적인 사기 탐지 및 운송의 사전 중단 관리와 같은 사용 사례를 지원하는 지속적인 실시간 이벤트 스트림으로 변환하여 대응력과 고객 경험을 개선할 수 있습니다.