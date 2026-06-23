IBM Data Gate for Confluent​

신뢰할 수 있는 IBM Z 거래를 실시간으로 스트리밍하여 AI, 분석, 자동화 및 최신 이벤트 기반 애플리케이션을 강화합니다

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Data Gate for Confluent
밝은 배경 위에 격자 모양으로 배열된 파란색과 청록색 원 및 반원의 추상적인 기하학적 패턴
공지: IBM® Data Gate for Confluent: Z 데이터를 실시간 행동으로 전환하세요​
공지 사항 읽기

개요

기업은 AI, 분석, 자동화 및 디지털 경험을 지원하기 위해 실시간 데이터에 점점 더 의존하고 있습니다. IBM Z는 전 세계에서 가장 중요한 거래를 위한 신뢰할 수 있는 기반으로 남아 있으며, 최신 이벤트 기반 아키텍처 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.​

IBM Data Gate for Confluent를 사용하면 조직은 Db2 for z/OS의 변경 사항을 Confluent(IBM 회사)로 직접 스트리밍하여 기존 거래 데이터를 금융 서비스의 적시 알림, 즉각적인 사기 탐지 및 운송의 사전 중단 관리와 같은 사용 사례를 지원하는 지속적인 실시간 이벤트 스트림으로 변환하여 대응력과 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

솔루션 개요 읽기

사용 사례

실제 환경을 고려해 설계됨

실시간 의사 결정은 모든 산업 분야에서 매우 중요합니다. IBM Data Gate for Confluent는 신뢰할 수 있는 Db2 for z/OS 거래를 실시간 이벤트 스트림으로 변환하여, AI, 분석, 자동화 및 최신 이벤트 기반 애플리케이션의 구동을 가능하게 합니다.
실시간 이벤트 스트리밍
기업 전체에서 신뢰할 수 있는 Z 데이터를 스트리밍합니다.
 이벤트 기반 AI 및 분석

실시간 운영 데이터로 AI 및 자동화를 지원합니다.

 엔터프라이즈 통합 및 거버넌스

하이브리드 환경 전반에 걸쳐 통제된 이동 데이터를 제공합니다.
금융/은행

- 주목할 만한 계정 활동에 대한 실시간 알림 제공​ - 사기 탐지 시스템으로 거래 이벤트 스트리밍​ - 실시간 고객 알림 서비스 활성화
운송

- 승객 재조정 워크플로를 위한 운영 이벤트 스트리밍​ - 중단을 감지하고 실시간으로 자동화된 대응 트리거​ - 지연 또는 취소 시 고객 경험 개선
보험

- 실시간으로 청구 처리 워크플로 트리거​ - 정책 및 위험 이벤트에 대한 즉각적인 알림 활성화​ - 운영 이벤트를 AI 기반 평가 시스템으로 스트리밍
소매

- 디지털 채널에서 재고 및 주문 업데이트 스트리밍​ - 실시간 프로모션 및 추천 엔진 활성화​ - 지연 시간이 짧은 체크아웃 및 이행 시스템 지원
의료 서비스

- 실시간 환자 및 운영 데이터 처리 가능​ - 모니터링 및 분석 시스템으로 이벤트 스트리밍​ - 중요한 의료 워크플로의 운영 연속성 지원
정부

- 부서 전반에 걸쳐 시민 서비스 이벤트 스트리밍​ - 복리후생 및 세금 시스템의 대응력 향상​ - 실시간 운영 가시성 및 거버넌스 확보
기타 산업

- 이벤트 중심의 현대화 이니셔티브 지원​ - 하이브리드 클라우드 및 마이크로서비스 아키텍처 지원​ - 실시간으로 신뢰할 수 있는 데이터로 엔터프라이즈 AI 도입 가속화

IBM Data Gate for Confluent를 선택해야 하는 이유​

IBM Z와 Confluent 간의 기본 통합

신뢰할 수 있는 IBM 동기화 기술을 사용하여 Db2 for z/OS 거래 데이터를 Confluent 환경으로 직접 스트리밍하는 특수 목적의 통합입니다.
실시간 데이터 AI 및 이벤트 기반 비즈니스용

Db2 거래를 최신 애플리케이션, 분석 플랫폼 및 자동화 워크플로에서 사용할 수 있는 Kafka 이벤트로 변환합니다.
개방형 및 상호 운용 가능한 스트리밍 아키텍처

개방형 Debezium 이벤트 형식과 Kafka 표준을 활용하여 하이브리드 클라우드, 분석 및 엔터프라이즈 애플리케이션 에코시스템 전반에서 원활하게 통합합니다.
엔터프라이즈급 확장성 및 신뢰성

거래 인식 복제, 지연 시간이 짧은 동기화, 확장 가능한 이벤트 배포 기능을 갖춘 미션 크리티컬 엔터프라이즈 워크로드에 맞게 설계되었습니다.

기능

핵심 기술 역량

기본 Kafka 및 Confluent 통합
  • Confluent Platform용 Kafka Connect 소스 커넥터
  • Debezium 호환 변경 이벤트 스트리밍
  • Avro 및 JSON 이벤트 직렬화 지원
  • Kafka 기반 에코시스템과 원활한 통합

 
z/OS 동기화를 위한 엔터프라이즈급 Db2
  • 지속적 복제를 위한 IBM Data Gate 기술
  • 거래 인식 변경 캡처
  • 효율적이고 지연 시간이 짧은 데이터 동기화
  • 대규모 기업 환경을 위해 설계됨

 
엔터프라이즈급 거버넌스 및 보안
  • TLS 암호화 연결
  • 사용자 인증 및 액세스 제어
  • Confluent Schema Registry로 스키마 게시
  • 거버넌스 및 계보 관련 이니셔티브 지원
유연한 복제 패턴
  • 초기 테이블 로드 및 지속적인 CDC 복제
  • 로그 기반 변경 데이터 캡처
  • 다양한 배포 및 소비 패턴
  • 하이브리드 및 분산 아키텍처 지원

이 솔루션이 가치를 제공하는 방법

실시간 비즈니스 인사이트 활용

신뢰할 수 있는 Db2 거래 데이터를 지속적으로 스트리밍하여 분석, 사기 탐지, 대시보드 및 운영 의사 결정 실시간으로 지원합니다.
AI 및 현대화 이니셔티브 가속화

Db2 for z/OS의 실시간 운영 데이터를 사용하여 AI 파이프라인, 자동화 워크플로 및 애플리케이션을 지원합니다.
엔터프라이즈 데이터 배포 간소화

데이터를 한 번만 게시하면 분석 플랫폼, 마이크로서비스, Kafka 애플리케이션, 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 여러 다운스트림 소비자를 지원할 수 있습니다.
통합 복잡성 및 지연 시간 감소

사용자 지정 배치 파이프라인과 지점간 통합을 확장 가능한 이벤트 기반 스트리밍 아키텍처로 대체하여 민첩성을 향상시키고 운영 오버헤드를 줄입니다.
다음 단계 안내

IBM 담당자와 미팅을 예약하여 IBM Data Gate for Confluent에 대해 자세히 알아보세요.

문서

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커뮤니티

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