IBM Data Gate for Confluent​

신뢰할 수 있는 IBM Z 거래를 실시간으로 스트리밍하여 AI, 분석, 자동화 및 최신 이벤트 기반 애플리케이션을 강화합니다
기업은 AI, 분석, 자동화 및 디지털 경험을 지원하기 위해 실시간 데이터에 점점 더 의존하고 있습니다. IBM Z는 전 세계에서 가장 중요한 거래를 위한 신뢰할 수 있는 기반으로 남아 있으며, 최신 이벤트 기반 아키텍처 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.
IBM Data Gate for Confluent를 사용하면 조직은 Db2 for z/OS의 변경 사항을 Confluent(IBM 회사)로 직접 스트리밍하여 기존 거래 데이터를 금융 서비스의 적시 알림, 즉각적인 사기 탐지 및 운송의 사전 중단 관리와 같은 사용 사례를 지원하는 지속적인 실시간 이벤트 스트림으로 변환하여 대응력과 고객 경험을 개선할 수 있습니다.
실제 환경을 고려해 설계됨
실시간 의사 결정은 모든 산업 분야에서 매우 중요합니다. IBM Data Gate for Confluent는 신뢰할 수 있는 Db2 for z/OS 거래를 실시간 이벤트 스트림으로 변환하여, AI, 분석, 자동화 및 최신 이벤트 기반 애플리케이션의 구동을 가능하게 합니다.
실시간 운영 데이터로 AI 및 자동화를 지원합니다.
하이브리드 환경 전반에 걸쳐 통제된 이동 데이터를 제공합니다.
신뢰할 수 있는 IBM 동기화 기술을 사용하여 Db2 for z/OS 거래 데이터를 Confluent 환경으로 직접 스트리밍하는 특수 목적의 통합입니다.
Db2 거래를 최신 애플리케이션, 분석 플랫폼 및 자동화 워크플로에서 사용할 수 있는 Kafka 이벤트로 변환합니다.
개방형 Debezium 이벤트 형식과 Kafka 표준을 활용하여 하이브리드 클라우드, 분석 및 엔터프라이즈 애플리케이션 에코시스템 전반에서 원활하게 통합합니다.
거래 인식 복제, 지연 시간이 짧은 동기화, 확장 가능한 이벤트 배포 기능을 갖춘 미션 크리티컬 엔터프라이즈 워크로드에 맞게 설계되었습니다.
핵심 기술 역량
신뢰할 수 있는 Db2 거래 데이터를 지속적으로 스트리밍하여 분석, 사기 탐지, 대시보드 및 운영 의사 결정 실시간으로 지원합니다.
Db2 for z/OS의 실시간 운영 데이터를 사용하여 AI 파이프라인, 자동화 워크플로 및 애플리케이션을 지원합니다.
데이터를 한 번만 게시하면 분석 플랫폼, 마이크로서비스, Kafka 애플리케이션, 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 여러 다운스트림 소비자를 지원할 수 있습니다.
사용자 지정 배치 파이프라인과 지점간 통합을 확장 가능한 이벤트 기반 스트리밍 아키텍처로 대체하여 민첩성을 향상시키고 운영 오버헤드를 줄입니다.