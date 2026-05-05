IBM Data Gate for Confluent: Z 데이터를 실시간 작업으로 전환

IBM® Data Gate for Confluent를 소개하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 새로운 기능은 IBM Z 데이터를 기업 AI를 지원하는 현대적인 실시간 데이터 기반의 중심으로 가져옵니다.

IBM Z 시스템은 전 세계 주요 대기업의 핵심 트랜잭션 워크로드를 계속 실행하며, 방대하고 매우 가치 있는 데이터 스트림을 생성하고 있습니다. 그러나 많은 기업에서는 이러한 데이터가 Z 시스템 내부에 머물러 있으며, 주로 배치 방식으로 제공되기 때문에 적시에 인사이트를 도출하고 지능형 자동화를 수행하는 데 한계가 있습니다.

동시에 조직은 AI 실험 단계에서 확장된 도입 단계로 빠르게 이동하고 있습니다. IBM의 최근 Confluent 인수를 계기로, 우리는 실시간으로 신뢰할 수 있고 지속적으로 흐르는 데이터를 기업 AI와 지능형 애플리케이션의 기반으로 삼는 비전을 더욱 발전시키고 있습니다.

IBM Data Gate for Confluent는 IBM Z 데이터를 현대 애플리케이션, 분석, AI를 지원하는 실시간 데이터 패브릭으로 연결함으로써 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다.