IBM Data Gate for Confluent: Z 데이터를 실시간 작업으로 전환

IBM Z 데이터를 AI와 비즈니스 성장을 지원하는 대규모 연속 실시간 스트림으로 전환합니다.
IBM® Data Gate for Confluent를 소개하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 새로운 기능은 IBM Z 데이터를 기업 AI를 지원하는 현대적인 실시간 데이터 기반의 중심으로 가져옵니다.
IBM Z 시스템은 전 세계 주요 대기업의 핵심 트랜잭션 워크로드를 계속 실행하며, 방대하고 매우 가치 있는 데이터 스트림을 생성하고 있습니다. 그러나 많은 기업에서는 이러한 데이터가 Z 시스템 내부에 머물러 있으며, 주로 배치 방식으로 제공되기 때문에 적시에 인사이트를 도출하고 지능형 자동화를 수행하는 데 한계가 있습니다.
동시에 조직은 AI 실험 단계에서 확장된 도입 단계로 빠르게 이동하고 있습니다. IBM의 최근 Confluent 인수를 계기로, 우리는 실시간으로 신뢰할 수 있고 지속적으로 흐르는 데이터를 기업 AI와 지능형 애플리케이션의 기반으로 삼는 비전을 더욱 발전시키고 있습니다.
IBM Data Gate for Confluent는 IBM Z 데이터를 현대 애플리케이션, 분석, AI를 지원하는 실시간 데이터 패브릭으로 연결함으로써 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다.
IBM Data Gate for Confluent는 조직이 Db2 for z/OS의 변경 데이터를 Confluent로 직접 스트리밍할 수 있도록 하며, 기존 트랜잭션 데이터를 연속적인 실시간 이벤트 스트림으로 전환합니다. 이를 통해 금융 서비스의 적시 알림, 즉각적인 사기 탐지, 운송 분야의 선제적 장애 대응과 같은 활용 사례를 지원하며, 대응 속도와 고객 경험을 개선합니다.
이 기능은 기업 아키텍처에서의 중요한 공백을 해소합니다. 지연된 배치 추출이나 복잡한 맞춤형 통합에 의존하는 대신, 조직은 이제 가장 신뢰할 수 있는 데이터를 애플리케이션과 시스템 전반에서 즉시 활용할 수 있습니다.
이 솔루션은 Confluent에 맞춰 네이티브로 구축되어 기존 스트리밍 환경에 원활하게 통합되며, IBM Z를 현대 데이터 에코시스템과 연결하는 표준화되고 확장 가능한 방식을 제공합니다. 이를 통해 기업은 애플리케이션, API, AI 시스템이 데이터가 생성되는 즉시 이를 활용할 수 있는 통합된 실시간 데이터 기반을 구축할 수 있습니다.
IBM Data Gate for Confluent는 현대적인 이벤트 기반 아키텍처를 기반으로 구축되어 IBM Z에서 Confluent Platform으로 데이터를 원활하게 이동시킬 수 있습니다. Confluent Platform은 온프레미스 및 프라이빗 환경을 위한 Confluent의 자체 관리형 엔터프라이즈급 배포 옵션입니다.
개요 수준에서 이 솔루션은 효율적인 로그 기반 데이터 캡처 방식을 사용해 Db2 for z/OS의 변경 사항을 수집하며, 핵심 트랜잭션 워크로드에 미치는 영향을 최소화합니다. IBM® Data Gate는 메인프레임 효율성을 고려해 최적화되어 있으며, 최대 96%의 처리를 zIIP 엔진에서 실행할 수 있어 높은 처리량을 유지하면서 CPU 비용을 크게 절감합니다. 이러한 변경 데이터는 Kafka Connect와의 네이티브 통합을 통해 Confluent Platform으로 스트리밍되며, 구조화된 이벤트 스트림 형태로 게시됩니다.
데이터는 표준화된 이벤트 형식으로 제공되어 분석 플랫폼, 마이크로서비스, AI 애플리케이션을 포함한 다양한 다운스트림 시스템에서 쉽게 활용할 수 있습니다. 데이터를 이벤트 스트림으로 구성함으로써 이 아키텍처는 메인프레임에 추가 부하를 주지 않으면서 여러 소비자가 동일한 데이터를 실시간으로 활용할 수 있도록 합니다.
이 솔루션은 초기 데이터 스냅샷과 지속적인 변경 데이터 스트리밍을 모두 지원하여 조직이 기존 데이터 세트를 도입하고 새로운 데이터가 생성될 때 지속적으로 동기화 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
IBM Data Gate for Confluent는 IBM Z 데이터에 대한 실시간 액세스를 가능하게 하여 새로운 유형의 비즈니스 및 기술 성과를 실현합니다.
보다 넓은 관점에서 이 기능은 애플리케이션이 밀결합된 통합에 의존하지 않고 비즈니스 이벤트에 즉시 반응하는 이벤트 기반 마이크로서비스로의 전환을 가능하게 합니다. 또한 이 기능은 AI 모델과 에이전트에 중요한 데이터 기반을 제공하여 오래된 데이터가 아니라 최신의 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 동작하도록 보장합니다.
기업이 AI와 자동화를 확장함에 따라 데이터를 실시간으로 액세스하고 활용하는 역량이 성공을 좌우하게 됩니다. IBM Data Gate for Confluent를 통해 IBM Z 데이터는 더 이상 트랜잭션 시스템에 제한되지 않고, 지능형 애플리케이션과 AI 기반 의사결정을 지원하는 연속적인 실시간 데이터 스트림의 일부가 됩니다.
이는 단순한 통합에 관한 이야기가 아닙니다. 이는 기업이 가장 가치 있는 데이터를 활용하는 방식을 전환하여, 이를 비즈니스 속도에 맞춰 실행을 이끄는 동적이고 전사적인 자산으로 만드는 것을 의미합니다.
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