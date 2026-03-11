IBM® Confidential Computing Container Runtime

이 변조 방지 환경은 키 관리, 스마트 계약, 지갑, 블록체인 노드 등의 디지털 자산 워크로드를 고도의 보안 환경에서 실행하도록 설계되었습니다.

IBM® Digital Assets Platform의 기반 인프라로서, 내부자나 시스템 관리자조차 접근할 수 없도록 하드웨어 기반 격리와 암호화를 제공해 민감한 데이터를 안전하게 보호합니다. 이러한 내장 보호 기능은 수탁자 및 발행자가 규제 환경에서도 안심하고 운영할 수 있도록 지원합니다.