민감한 데이터를 포함한 Linux 워크로드를 IBM Z 및 LinuxONE에서 기밀 컴퓨팅 기술을 사용하여 안전하게 구축, 배포, 관리하기
IBM Confidential Computing Container Runtime은 IBM® Secure Execution for Linux를 활용하여 내부 및 외부 위협으로부터 민감한 Linux 워크로드를 보호하는 기밀 컴퓨팅 환경을 제공합니다. 온프레미스 환경에서 제공되는 IBM Confidential Computing Container Runtime은 보안이 강화된 배포, 신뢰 기반 액세스 제어, 그리고 원활한 운영을 지원합니다.
개발자는 민감한 데이터를 항상 암호화하고 격리된 상태로 유지하는 신뢰 실행 환경에서 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
관리자는 암호화된 계약과 검증을 사용하여 애플리케이션의 출처와 무결성을 확인하고 안전하고 제로 트러스트 기반의 배포를 수행할 수 있습니다.
운영팀은 민감한 데이터에 접근하지 않고도 워크로드를 관리할 수 있어 내부자 위험을 줄이고 데이터 프라이버시를 강화할 수 있습니다.
일관된 보안 정책과 Container Registry 지원을 통해 보호된 워크로드를 실행하세요.
IBM Confidential Computing Container Runtime을 사용하여 SUSE Linux Enterprise Base Container Images로 구축한 워크로드를 하이브리드 기밀 컴퓨팅 환경에 배포하세요.
IBM 기밀 컴퓨팅 포트폴리오의 다른 제품도 알아보세요.
디지털 자산의 기존 콜드 스토리지 오퍼링의 한계를 해결하기 위해 설계되었습니다. IBM Z 또는 IBM LinuxONE에서 사용 가능합니다.
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 및 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP를 통해 개발부터 배포, 그리고 애플리케이션 사용 전 과정에 걸쳐 민감한 데이터를 보호하세요.
기밀 컴퓨팅 기술을 활용해 IBM Z 및 LinuxONE에서 민감한 데이터를 포함한 Linux 워크로드를 안전하게 구축·배포·관리하는 방법을 확인하세요.