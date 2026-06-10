IBM Concert Secure Coder(기술 프리뷰)

AI 가속 개발을 위한 코드 내 리스크 인텔리전스

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사무실 환경에서 다중 모니터를 사용해 작업하는 남성

더 빠른 코드, 더 큰 리스크 노출

AI는 전례 없는 속도로 소프트웨어 개발을 가속화하고 있습니다. IBM® Concert Secure Coder는 코드 내 리스크 인텔리전스를 개발자 워크플로에 직접 제공하여 기업이 속도를 유지하면서도 리스크를 줄일 수 있도록 지원합니다.

Secure Coder는 IDE 내에서 커밋 전 리스크 가시성과 가이드형 수정 기능을 제공하여 IBM® Concert를 보안 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반으로 확장합니다.

Secure Coder는 취약점, 안전하지 않은 종속성 및 잘못된 구성을 도입되는 즉시 식별할 수 있도록 지원하며, 가장 중요한 사항의 우선순위를 정하고 개발자를 적절한 수정 방법으로 실시간 안내합니다. IBM Concert와 연결되면 SDLC 전반에 걸쳐 통합 가시성과 자동화된 수정 기능을 제공하여 기술 부채를 줄이고, 컴플라이언스를 강화하며, 전반적인 소프트웨어 복원력을 향상시킵니다.

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IDE 내장 리스크 감지

개발자 워크플로 내에서 취약점, 시크릿, 잘못된 구성 및 리스크가 있는 오픈 소스 패키지를 직접 식별하고, 코드 작성 중 실시간으로 문제를 표시하여 풀 리퀘스트나 파이프라인에 도달하기 전에 해결할 수 있도록 지원합니다. 감지 시점을 프로세스 초기에 앞당김으로써 팀은 재작업을 줄이고 수정 속도를 높이며 보안을 저해하지 않고도 개발 속도를 유지할 수 있습니다.

TypeScript 파일 내 보안 오류를 표시하는 Kubescape 코드 분석 보고서

AI 기반 수정

개발자 워크플로 내에서 명확한 설명과 함께 컨텍스트를 고려한 수정 권장 사항을 제공하여 팀이 문제를 신속하게 이해하고 자신 있게 해결할 수 있도록 지원합니다. 제어된 자동 해결 옵션은 가시성, 신뢰 및 거버넌스를 유지하면서 수정 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.

CWE-614 취약점을 식별한 보안 스캔 화면

소프트웨어 공급망 인텔리전스

워크플로 내에서 알려진 CVE를 식별하고 취약한 종속성에 플래그를 지정하여 개발자가 컨텍스트 내에서 리스크를 이해하고 신속하게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 또한 더 안전한 버전과 대안을 권장하여 개발 속도를 늦추지 않고도 더 빠르고 안전한 의사결정을 내릴 수 있게 합니다.

'my-vscode-project'라는 코드 워크스페이스의 보안 대시보드 인터페이스

통합 가시성

코드 수준의 발견 사항을 애플리케이션 컨텍스트와 연결하여 개발 라이프사이클 전반의 리스크 상태를 명확하게 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 리스크를 비즈니스 영향과 연결함으로써 조직이 시프트 레프트 효과를 측정하고 가장 중요한 사항의 우선순위를 정할 수 있도록 돕습니다.

취약점 및 리스크 관련 주요 지표를 강조한 IBM Concert 플랫폼의 '개발자 보안' 요약 화면

커밋 후 스캔을 넘어

기존 툴은 코드가 커밋된 후에 문제를 식별하므로 마찰과 지연이 발생합니다. Secure Coder는 라이프사이클의 더 이른 단계에서 실행 가능한 리스크 인텔리전스를 제공합니다.
IDE 내 커밋 전 리스크 요약
워크플로를 벗어나지 않고 리스크에 대응하세요.
기업 영향도에 맞춘 비즈니스 중심 우선순위 지정
복원력 및 가동 시간에 미치는 영향을 파악합니다.
통합 수정 워크플로
개발, SRE 및 보안 팀이 공통 리스크를 중심으로 협업할 수 있도록 지원합니다.
감사에 대비한 거버넌스 및 추적성
기업 전반에 걸친 가시성과 거버넌스를 확보합니다.

Secure Coder는 조직이 다음을 수행하도록 지원합니다.

  • 라이프사이클 초기에 문제 해결
  • 재작업 및 보안 비용 절감
  • 개발자 생산성 향상
  • 감사에 대비한 추적성으로 컴플라이언스 강화
  • 개발, SRE 및 보안 팀이 공통 리스크를 중심으로 협업
다음 단계 안내

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