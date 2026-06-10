AI 가속 개발을 위한 코드 내 리스크 인텔리전스
AI는 전례 없는 속도로 소프트웨어 개발을 가속화하고 있습니다. IBM® Concert Secure Coder는 코드 내 리스크 인텔리전스를 개발자 워크플로에 직접 제공하여 기업이 속도를 유지하면서도 리스크를 줄일 수 있도록 지원합니다.
Secure Coder는 IDE 내에서 커밋 전 리스크 가시성과 가이드형 수정 기능을 제공하여 IBM® Concert를 보안 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반으로 확장합니다.
Secure Coder는 취약점, 안전하지 않은 종속성 및 잘못된 구성을 도입되는 즉시 식별할 수 있도록 지원하며, 가장 중요한 사항의 우선순위를 정하고 개발자를 적절한 수정 방법으로 실시간 안내합니다. IBM Concert와 연결되면 SDLC 전반에 걸쳐 통합 가시성과 자동화된 수정 기능을 제공하여 기술 부채를 줄이고, 컴플라이언스를 강화하며, 전반적인 소프트웨어 복원력을 향상시킵니다.
개발자 워크플로 내에서 취약점, 시크릿, 잘못된 구성 및 리스크가 있는 오픈 소스 패키지를 직접 식별하고, 코드 작성 중 실시간으로 문제를 표시하여 풀 리퀘스트나 파이프라인에 도달하기 전에 해결할 수 있도록 지원합니다. 감지 시점을 프로세스 초기에 앞당김으로써 팀은 재작업을 줄이고 수정 속도를 높이며 보안을 저해하지 않고도 개발 속도를 유지할 수 있습니다.
개발자 워크플로 내에서 명확한 설명과 함께 컨텍스트를 고려한 수정 권장 사항을 제공하여 팀이 문제를 신속하게 이해하고 자신 있게 해결할 수 있도록 지원합니다. 제어된 자동 해결 옵션은 가시성, 신뢰 및 거버넌스를 유지하면서 수정 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.
워크플로 내에서 알려진 CVE를 식별하고 취약한 종속성에 플래그를 지정하여 개발자가 컨텍스트 내에서 리스크를 이해하고 신속하게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 또한 더 안전한 버전과 대안을 권장하여 개발 속도를 늦추지 않고도 더 빠르고 안전한 의사결정을 내릴 수 있게 합니다.
코드 수준의 발견 사항을 애플리케이션 컨텍스트와 연결하여 개발 라이프사이클 전반의 리스크 상태를 명확하게 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 리스크를 비즈니스 영향과 연결함으로써 조직이 시프트 레프트 효과를 측정하고 가장 중요한 사항의 우선순위를 정할 수 있도록 돕습니다.