AI는 전례 없는 속도로 소프트웨어 개발을 가속화하고 있습니다. IBM® Concert Secure Coder는 코드 내 리스크 인텔리전스를 개발자 워크플로에 직접 제공하여 기업이 속도를 유지하면서도 리스크를 줄일 수 있도록 지원합니다.

Secure Coder는 IDE 내에서 커밋 전 리스크 가시성과 가이드형 수정 기능을 제공하여 IBM® Concert를 보안 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반으로 확장합니다.

Secure Coder는 취약점, 안전하지 않은 종속성 및 잘못된 구성을 도입되는 즉시 식별할 수 있도록 지원하며, 가장 중요한 사항의 우선순위를 정하고 개발자를 적절한 수정 방법으로 실시간 안내합니다. IBM Concert와 연결되면 SDLC 전반에 걸쳐 통합 가시성과 자동화된 수정 기능을 제공하여 기술 부채를 줄이고, 컴플라이언스를 강화하며, 전반적인 소프트웨어 복원력을 향상시킵니다.