연결된 엔터프라이즈 전반에서 운영 관리 통합
엔터프라이즈 IT 환경이 성장함에 따라 사일로화된 모니터링 도구는 운영상의 사각 지대를 만들고 사고 대응을 지연시킵니다. IBM Concert Operate(이전 Cloud Pak for AIOps)는 기존의 관측 가능성 도구를 통합 플랫폼으로 연결하고, 엔드투엔드 가시성을 제공하며, 도메인 간 알림을 상호 연관시키고, 복잡한 환경에서 더욱 빠르고 협력적인 사고 해결을 가능하게 합니다.
풀 스택 관측 가능성을 통해 종속성, 토폴로지 및 시스템 관계가 더 명확해져 영향을 평가하고 더 스마트한 운영 결정을 내리기가 더 쉬워집니다.
애플리케이션, 인프라 및 네트워크 전반에서 이벤트를 실시간으로 수집하고 처리합니다. 경고 상관관계, 그룹화 및 중복 제거를 통해 팀은 노이즈를 줄이고, 실행 가능한 사고를 파악하고, 가장 중요한 문제에 집중할 수 있습니다.
운영 상황을 완벽하게 파악하여 사고를 감지하고, 우선순위를 정하고, 관리합니다. 그 결과, 팀은 신호를 상호 연관시키고, 가능한 원인을 찾아내고, 종속 서비스 전반에서 폭발 반경을 파악하여 문제 해결을 가속화할 수 있습니다.
내장된 사고 및 토폴로지 데이터를 포함한 관련 지식 기반을 활용하여 반복적인 조사 활동을 자동화합니다. 서드파티 에이전트와 기반 도구의 진단 기능을 통해 조사를 확장하세요.
공유된 컨텍스트, 실시간 인사이트 및 통합 워크플로를 통해 ITOps, NetOps 및 SRE 간의 협업을 지원합니다. 단일화된 운영 관점은 부서 간 장벽을 줄이고 더 빠르고 체계적인 사고 대응 및 해결을 가능하게 합니다.