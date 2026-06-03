엔터프라이즈 IT 환경이 성장함에 따라 사일로화된 모니터링 도구는 운영상의 사각 지대를 만들고 사고 대응을 지연시킵니다. IBM Concert Operate(이전 Cloud Pak for AIOps)는 기존의 관측 가능성 도구를 통합 플랫폼으로 연결하고, 엔드투엔드 가시성을 제공하며, 도메인 간 알림을 상호 연관시키고, 복잡한 환경에서 더욱 빠르고 협력적인 사고 해결을 가능하게 합니다.