IBM Common Services Library for z/OS

IBM IMS Tools의 특정 도구에서 필요한 구성 요소 및 공통 인프라 관련 기능을 포함하는 무료 제품

제품 문서 읽기
이점

IBM Common Services Library for z/OS는 엄선된 IBM IMS Tools에서 필요하고 공유되는 다양한 요소와 공통 인프라 관련 기능이 포함되어 있는 무료 제품입니다. Common Services Library는 이 기능을 별도로 포함하지 않고 제품 간에 기능을 공유합니다.
통합 및 연결성 제공

일부 IBM IMS Tools에 필요한 기능 포함
데이터를 안전하게 보호

IMS 로그 레코드에서 고객 비즈니스 정보와 같은 민감한 사용자 데이터 또는 기밀 사용자 데이터를 제거하는 데 사용
인프라 제공

IBM IMS Connect Extensions for z/OS용
공유 기능 제공

일부 IBM IMS Tools에서 필요하고 일부 IBM IMS Tools 간에 공유되는 공통 인프라 관련 기능

관련 솔루션

IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

추측에 근거하지 않고 버퍼 풀 변경의 영향을 판단합니다.

 IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS를 방문해 보세요
z/OS용 IMS 데이터베이스 솔루션 팩

연중무휴 가용성을 지원하기 위한 온라인 데이터베이스 재구성과 전체 기능 IMS 데이터베이스 및 HALDB 관리를 지원합니다.

 IMS 데이터베이스 솔루션 팩 알아보기
z/OS용 IMS 복구 솔루션 팩

여러 데이터 세트와 빠른 경로 영역의 동시 백업 및 복구를 위한 통합 솔루션을 제공하여 운영 복잡성을 줄여줍니다.

 IMS 복구 솔루션 팩을 방문하세요
IMS Tools

온디맨드 애플리케이션별 데이터베이스 및 트랜잭션 관리 툴을 사용하여 IMS 시스템의 성능을 향상하세요.

 IMS Tools 제품군 살펴보기

