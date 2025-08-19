IBM Common Services Library for z/OS는 엄선된 IBM IMS Tools에서 필요하고 공유되는 다양한 요소와 공통 인프라 관련 기능이 포함되어 있는 무료 제품입니다. Common Services Library는 이 기능을 별도로 포함하지 않고 제품 간에 기능을 공유합니다.