IBM Cloud 지원

계정 비밀번호를 재설정하려면 아바타 아이콘 > 프로필 및 설정으로 이동합니다. 그런 다음 계정 사용자 정보 타일에서 변경 또는 재설정을 클릭합니다.

VPN 비밀번호를 재설정하려면 다음 단계를 완료하세요.