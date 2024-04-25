IBM Cloud 지원

적합한 플랜 찾기
IBM Cloud® 구독 또는 종량제 계정에 포함된 기본 보호 기능
제한된 수의 비즈니스 크리티컬 애플리케이션이 있는 환경의 경우
Premium Support는 IBM Cloud에 대한 전략적 종속성이 있는 미션 크리티컬 환경을 위한 플랜입니다.
IBM Cloud 콘솔에 대해 알아보고 빠르게 생산성을 높이세요.
자세한 상태 정보를 보고 알림을 확인하세요.
활발하게 활동 중인 이 그룹의 다양한 지원 포럼을 방문하세요.
IT 운영 관리자, 솔루션 아키텍트 등과 교류할 수 있습니다.
개발자를 위한 대규모 오픈 소스 커뮤니티에 액세스하세요.
계정 비밀번호를 재설정하려면 아바타 아이콘 > 프로필 및 설정으로 이동합니다. 그런 다음 계정 사용자 정보 타일에서 변경 또는 재설정을 클릭합니다.
VPN 비밀번호를 재설정하려면 다음 단계를 완료하세요.
아바타 아이콘 > 프로필 및 설정으로 이동하여 이름, 이메일 또는 휴대폰 번호와 같은 개인정보를 변경할 수 있습니다. IBMid는 변경할 수 없지만 적절한 경우 새 IBMid를 만들 수 있습니다. IBMid 글로벌 헬프 데스크에서 IBM Cloud 계정과 관련이 없는 일반적인 ID 관련 질문에 대한 도움을 받을 수 있습니다.
종량제 또는 구독 계정이 있는 경우 관리 >청구 및 사용량을 클릭하고 청구서를 선택하여 청구서를 볼 수 있습니다. 콘솔 외부의 고객 지원 청구서 사이트에서도 청구서를 볼 수 있습니다.
관리 > 액세스 관리(IAM)로 이동하여 사용자 페이지에서 이름을 선택합니다. 그런 다음 원하는 액세스 권한에 따라 다른 탭을 엽니다:
신용카드를 업데이트하는 방법은 새 카드를 추가하는 방법과 같습니다. 결제로 이동하여 결제 방법 추가 섹션에서 새 카드의 청구 정보를 입력한 다음 신용 카드 추가를 클릭합니다. 다른 결제 방법으로 전환하려면 다른 결제 수단으로 결제를 선택한 다음 변경 요청 제출을 클릭합니다. 결제 방법을 변경하기 위한 지원 사례가 생성됩니다.
교육 이니셔티브 또는 특별 이벤트의 경우 Lite 계정에 추가 기능을 추가하는 기능 코드를 받을 수 있습니다. 이 프로모션 코드를 사용하려면 계정 설정으로 이동하여 코드 적용을 클릭합니다.
인프라 구매의 경우 영업팀으로부터 주문 할인을 받을 수 있는 프로모션 코드를 받을 수 있습니다. 결제 시 고객 포털에 인프라별 프로모션 코드를 입력하세요.
종량제 또는 구독 계정이 있는 경우 관리 > 청구 및 사용량 관리를 클릭하고 청구서를 선택하면 청구서를 볼 수 있습니다.
콘솔 외부의 고객 지원 청구서 사이트에서도 청구서를 볼 수 있습니다. Lite 계정에는 Lite 플랜 사용료가 청구되지 않으므로 청구서가 발행되지 않습니다.
계정은 다음과 같은 이유로 비활성화될 수 있습니다:
귀하의 계정이 오류로 인해 비활성화되었다고 생각되면 지원팀에 문의하세요.
Lite 플랜은 할당량 기반의 무료 서비스 플랜입니다. Lite 플랜 서비스를 사용하면 요금 부담 없이 앱을 구축할 수 있습니다. Lite 플랜은 매월 갱신되는 월간 주기로 제공되거나 일회성 사용 기준으로 제공될 수 있습니다. Lite 플랜 서비스당 하나의 인스턴스를 가질 수 있습니다. Lite 플랜은 모든 계정에서 제공됩니다. Lite 계정에 대한 자세한 내용은 계정 유형을 참조하세요.
콘솔 메뉴 표시줄에서 지원을 클릭하여 지원 센터에 액세스합니다. 여기에서 일반적인 FAQ 목록을 활용하는 것부터 시작하세요. 필요한 답변을 찾지 못한 경우 도움이 더 필요하신가요? 섹션을 참조하여 IBM Cloud 지원팀에 문의하세요.