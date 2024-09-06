여러분의 비즈니스 요구 사항에 대해 잘 이해하고 있으며, IBM Cloud®로 성공적으로 마이그레이션할 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 안전하고 AI를 지원하는 IBM Cloud로의 마이그레이션을 가속화하여 더 빠르게 확장하고 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 지원합니다. 모든 환경의 워크로드 유형에 관계없이 IBM Cloud로 마이그레이션 가능합니다. IBM은 파트너와 협력하여 원활한 마이그레이션 여정을 지원하는 수많은 셀프 서비스 툴을 갖추고 있습니다.