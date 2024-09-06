여러분의 비즈니스 요구 사항에 대해 잘 이해하고 있으며, IBM Cloud®로 성공적으로 마이그레이션할 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 안전하고 AI를 지원하는 IBM Cloud로의 마이그레이션을 가속화하여 더 빠르게 확장하고 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 지원합니다. 모든 환경의 워크로드 유형에 관계없이 IBM Cloud로 마이그레이션 가능합니다. IBM은 파트너와 협력하여 원활한 마이그레이션 여정을 지원하는 수많은 셀프 서비스 툴을 갖추고 있습니다.
IBM Cloud® Classic 데이터센터 간에 Bare Metal Servers를 마이그레이션하세요.
IBM Cloud® Classic에서 IBM Cloud로 워크로드를 마이그레이션하세요.
온프레미스에서 IBM Cloud VPC로 VMware, Hyper-V 및 물리적 워크로드를 마이그레이션하세요.
워크로드와 데이터를 IBM Cloud로 마이그레이션하기 위한 DIY 자동화 스크립트입니다.
비교적 빠르고 저렴하게 애플리케이션을 마이그레이션할 수 있는 방법입니다. 이를 통해 고객은 클라우드 네이티브 기능 중 일부를 사용하기 위해 리팩토링 또는 현대화를 시작하기 전에 최소한의 변경으로 워크로드 및 관련 데이터를 클라우드로 마이그레이션할 수 있습니다. IBM Cloud에서 제공하는 본 툴을 통해 '리프트 앤 시프트' 전략은 더 적은 노동력으로 보다 신속하게 검증할 수 있습니다.
애플리케이션 현대화는 기존의 레거시 애플리케이션을 가져와 해당 플랫폼 인프라와 내부 아키텍처 및/또는 기능을 현대화하여 클라우드 아키텍처를 최대한 활용할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 예를 들어 요구 사항을 충족하는 경우 컨테이너 또는 서버리스 컴퓨팅을 고려할 수 있습니다. 애플리케이션은 서로 다른 수준의 현대화가 필요할 수 있습니다.
마이그레이션 복작성을 이해하기 위해 현재 및 대상 환경을 평가하여 마이그레이션 전략을 개발할 수 있습니다.
현재 비즈니스 환경이 중단되지 않도록 마이그레이션을 계획하는 데 시간을 투자하세요. 마이그레이션에 필요한 시간과 마이그레이션을 단계적으로 수행해야 하는지 여부를 파악합니다.
여러 툴과 솔루션을 사용하여 리소스와 구성 요소를 확신을 가지고 간편하게 마이그레이션하세요.
생산할 준비가 되었는지 확인하기 위해 환경을 검증하고 테스트합니다. DNS, 글로벌 로드 밸런서 및 라우트를 업데이트하거나 기존 서비스를 폐기해야 할 수도 있습니다.