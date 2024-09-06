IBM Cloud로 마이그레이션

IBM Cloud는 비즈니스를 위한 가장 개방적이고 안전한 퍼블릭 클라우드, 차세대 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼, 고급 데이터 및 AI 기능, 20개 산업 분야에 걸쳐 심층적인 엔터프라이즈 전문성을 제공합니다.
시작하기
서버에 연결된 터치 스크린의 막대그래프와 안전한 IBM Cloud를 통해 데이터 스트림으로 소통하는 세 사람
지금 마이그레이션을 시작하세요

여러분의 비즈니스 요구 사항에 대해 잘 이해하고 있으며, IBM Cloud®로 성공적으로 마이그레이션할 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 안전하고 AI를 지원하는 IBM Cloud로의 마이그레이션을 가속화하여 더 빠르게 확장하고 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 지원합니다. 모든 환경의 워크로드 유형에 관계없이 IBM Cloud로 마이그레이션 가능합니다. IBM은 파트너와 협력하여 원활한 마이그레이션 여정을 지원하는 수많은 셀프 서비스 툴을 갖추고 있습니다.
이러한 IBM 솔루션과 툴은 IBM Cloud® Classic 간의 원활한 경험을 통해 클라우드로 빠르고, 안전하고, 매끄럽게 마이그레이션하도록 지원합니다.

IBM Cloud® Classic 데이터센터 간에 Bare Metal Servers를 마이그레이션하세요.

 자세히 보기 시작하기 IBM Cloud® Classic에서 IBM Cloud로

IBM Cloud® Classic에서 IBM Cloud로 워크로드를 마이그레이션하세요.

 자세히 보기 시작하기 워크로드를 IBM Cloud로 가상화

온프레미스에서 IBM Cloud VPC로 VMware, Hyper-V 및 물리적 워크로드를 마이그레이션하세요.

 자세히 보기 시작하기 DIY 자동화

워크로드와 데이터를 IBM Cloud로 마이그레이션하기 위한 DIY 자동화 스크립트입니다.

 자세히 보기 시작하기
서버를 배경으로 스크린에서 작업하는 남성과 여성
리프트 앤 시프트

비교적 빠르고 저렴하게 애플리케이션을 마이그레이션할 수 있는 방법입니다. 이를 통해 고객은 클라우드 네이티브 기능 중 일부를 사용하기 위해 리팩토링 또는 현대화를 시작하기 전에 최소한의 변경으로 워크로드 및 관련 데이터를 클라우드로 마이그레이션할 수 있습니다. IBM Cloud에서 제공하는 본 툴을 통해 '리프트 앤 시프트' 전략은 더 적은 노동력으로 보다 신속하게 검증할 수 있습니다.
직원이 작업 중인 IBM 서버실
현대화

애플리케이션 현대화는 기존의 레거시 애플리케이션을 가져와 해당 플랫폼 인프라와 내부 아키텍처 및/또는 기능을 현대화하여 클라우드 아키텍처를 최대한 활용할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 예를 들어 요구 사항을 충족하는 경우 컨테이너 또는 서버리스 컴퓨팅을 고려할 수 있습니다. 애플리케이션은 서로 다른 수준의 현대화가 필요할 수 있습니다.
마이그레이션 프로세스는 단일 가상 서버 인스턴스를 마이그레이션하는 것처럼 간단할 수도 있는 반면 모든 기본 구성 요소가 포함된 데이터 센터를 마이그레이션하는 것처럼 복잡할 수도 있습니다. 다음 프레임워크는 마이그레이션 여정을 계획하는 데 도움이 되는 가이드 역할을 합니다. 평가

마이그레이션 복작성을 이해하기 위해 현재 및 대상 환경을 평가하여 마이그레이션 전략을 개발할 수 있습니다.

 계획

현재 비즈니스 환경이 중단되지 않도록 마이그레이션을 계획하는 데 시간을 투자하세요. 마이그레이션에 필요한 시간과 마이그레이션을 단계적으로 수행해야 하는지 여부를 파악합니다.

 마이그레이션

여러 툴과 솔루션을 사용하여 리소스와 구성 요소를 확신을 가지고 간편하게 마이그레이션하세요.

 유효성 검증

생산할 준비가 되었는지 확인하기 위해 환경을 검증하고 테스트합니다. DNS, 글로벌 로드 밸런서 및 라우트를 업데이트하거나 기존 서비스를 폐기해야 할 수도 있습니다.
마이그레이션 방법에 대해 자세히 보기

VMware vSphere를 IBM Cloud로 마그레이션하기
다음 단계 안내

구체적인 마그레이션 요구 사항에 대해 IBM Cloud 전문가와 상담해 보세요.