IBM Cloud 제품의 라이프사이클 정책

서비스 주기가 곧 종료되는 IBM Cloud 제품에 대한 지침을 확인하세요
IBM Cloud 제품의 라이프사이클 정책이란 무엇인가요?

이 정책은 마케팅 종료(EOM) 또는 지원 종료(EOS)가 예정된 모든 IBM Cloud® 포트폴리오 제품(컴퓨팅, 스토리지, 소프트웨어, 대역폭 등)에 대한 지침을 제공합니다. EOS가 예정된 제품은 EOS 90일 전에 IBM Cloud 문서에 있는 IBM Cloud 제품 라이프사이클 사이트를 통해 발표됩니다.

클래식 소프트웨어에 대한 수명 종료(EOL) 문서 보기 →
VPC 소프트웨어에 대한 수명 종료(EOL) 문서 보기 →
용어 정의 다음은 IBM Cloud 제품 오퍼링과 관련된 용어입니다. 일반 가용성(GA)

사용자에게 제품이 제공되는 유효 날짜(라이프사이클 웹사이트에 버전 및 릴리스가 게시되는 날짜)

 마케팅 종료(EOM)

제품이 표준 가격 목록에 더 이상 나타나지 않고 주문 또는 구매가 불가능해지는 유효 날짜

 지원 종료 발표일(EOS AD)

IBM Cloud가 현재 제공되는 제품에 대한 지원 종료를 발표하는 날짜(일반적으로 실제 EOS 날짜 90일 전)

 지원 종료(EOS)

IBM Cloud가 제품의 특정 버전 또는 릴리스에 대한 표준 지원, 이미징 또는 재로드 서비스를 제공하는 마지막 날짜

IBM Cloud 제품 라이프사이클 차트

 

제품/버전:

라이프사이클 정보:

1GB iSCSI 오퍼링(버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 10GM iSCSI
  • 정책: 포트폴리오¹
  • EOS AD: 2014년 10월 13일
  • EOM: 2014년 9월 30일
  • EOS: 2015년 1월 19일

1GB NAS 오퍼링(버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 10GB NAS
  • 정책: 포트폴리오
  • EOS AD: 2014년 10월 13일
  • EOM: 2014년 9월 30일
  • EOS: 2015년 1월 19일

연중무휴 24시간 NOC 모니터링(버전: 모두)
  • 업그레이드 옵션: 모두
  • 정책: 서비스
  • EOS AD: 2017년 3월 31일
  • EOM: 해당 없음
  • EOS: 2017년 6월 30일

32비트 운영 체제(버전: 모두)
  • 업그레이드 옵션: 64비트 운영 체제
  • 정책: 소프트웨어²
  • EOS AD: 2016년 8월 15일
  • EOM: 2016년 9월 1일
  • EOS: 2017년 1월 1일

Nimsoft의 고급 모니터링(버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기. Sysdig를 통한 모니터링을 대안으로 고려하세요.
  • 정책: 서비스
  • EOS AD: 2020년 3월 30일
  • EOM: 2020년 5월 8일
  • EOS: 2020년 7월 8일

클래식 Virtual Servers용 Auto Scale (버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: VPC에 있는 Auto Scale 기능
  • 정책: 서비스
  • EOS AD: 2022년 9월 30일
  • EOM: 2022년 7월 30일
  • EOS: 2022년 6월 29일

빅데이터 - Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (버전: 모두)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 Solution Designer 폐기
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2014년 2월 31일
  • EOM: 2014년 10월 31일
  • EOS: 2015년 1월 31일

Citrix NetScaler VPX (버전: 10.x, 11.x)
  • 업그레이드 옵션: 12.x
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 해당 없음
  • EOM: 2021년 3월 31일
  • EOS: 2021년 6월 30일

Cloudera Hadoop (버전: CDH 4)
  • 업그레이드 옵션: CDH 5(IBM Marketplace)
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2015년 5월 11일
  • EOM: 2015년 5월 11일
  • EOS: 2015년 8월 10일

CloudLinux (버전: 6.x)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2020년 8월 30일
  • EOM: 2020년 9월 30일
  • EOS: 2020년 11월 30일

CoreOS (버전: 안정적)
  • 업그레이드 옵션: CentOS 6.x 또는 7.x
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2016년 2월 20일
  • EOM: 2018년 3월 30일
  • EOS: 2018년 5월 31일

Microsoft Exchange용 EVault 플러그인 (버전: 7.3)
  • 업그레이드 옵션: 공급업체 EOL
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2015년 2월 5일
  • EOM: 2015년 2월 18일
  • EOS: 2015년 5월 5일

기존 iSCSI 오퍼링 (버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기. Performance 또는 Endurance, Block Storage를 사용하는 것을 고려하세요.
  • 정책: 포트폴리오
  • EOS AD: 2015년 5월 1일
  • EOM: 2015년 3월 16일
  • EOS: 2015년 7월 31일

F-Secure (버전: 모두)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2014년 9월 13일
  • EOM: 2014년 10월 13일
  • EOS: 2015년 1월 19일

F5 Global Load Balancer(버전: 2014)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기. IBM Cloud Internet Services를 사용하는 것을 대안으로 고려하세요.
  • 정책: 포트폴리오
  • EOS AD: 2018년 6월 12일
  • EOM: 2018년 7월 6일
  • EOS: 2018년 9월 12일

Flex Imaging (버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기
  • 정책: 포트폴리오
  • EOS AD: 2017년 5월 31일
  • EOM: 해당 없음
  • EOS: 2017년 8월 7일

FortiGate Security Appliance 1Gbps/전용 방화벽 (버전: 모두)
  • 업그레이드 옵션: Juniper vSRX, 가상 라우터 어플라이언스 또는 FortiGate Security Appliance 10Gbps
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 해당 없음
  • EOM: 2020년 8월 18일
  • EOS: 2021년 7월 21일

IBM Local Load Balancer (버전: 모두)
  • 업그레이드 옵션: IBM Cloud Load Balancer
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2020년 1월 31일
  • EOM: 2019년 6월 1일
  • EOS: 2020년 5월 31일

메시지 대기열 서비스(버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기
  • 정책: 포트폴리오
  • EOS AD: 2017년 1월 31일
  • EOM: 2016년 10월 28일
  • EOS: 2017년 6월 20일

Microsoft SQL Server (버전: 2005: Express, Workgroup, Standard 및 Enterprise 에디션)
  • 업그레이드 옵션: 2014 Standard 또는 Enterprise 에디션
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2015년 8월 19일
  • EOM: 2015년 10월 30일
  • EOS: 해당 없음

Microsoft SQL Server (버전: 2008: Express, Express R2, Workgroup 및 Workgroup R2 에디션)
  • 업그레이드 옵션: 2014 Standard 또는 Enterprise 에디션
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2015년 8월 19일
  • EOM: 2015년 10월 30일
  • EOS: 해당 없음

Microsoft SQL Server (버전: 2012 Express 에디션)
  • 업그레이드 옵션: 2014 Standard 또는 Enterprise 에디션
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2015년 8월 19일
  • EOM: 2015년 10월 30일
  • EOS: 해당 없음

Microsoft SQL Server (버전: 2014 Express 에디션)
  • 업그레이드 옵션: 2014 Standard 또는 Enterprise 에디션
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2015년 8월 19일
  • EOM: 2015년 10월 30일
  • EOS: 해당 없음

Microsoft SQL Server Enterprise (버전: 2008 Standard 및 Web 에디션)
  • 업그레이드 옵션: 2016 Standard 또는 Enterprise 에디션
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2016년 10월 27일
  • EOM: 2016년 11월 23일
  • EOS: 2017년 3월 31일

MySQL (버전: 5.6)
  • 업그레이드 옵션: MySQL 5.7
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2021년 3월 25일
  • EOM: 2021년 4월 24일
  • EOS: 2021년 6월 23일

NAS/FTP 스토리지 (버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기. 블록 또는 파일 스토리지를 사용하는 것을 대안으로 고려하세요.
  • 정책: 포트폴리오
  • EOS AD: 포트폴리오
  • EOM: 해당 없음
  • EOS: TBD

Red Hat Satellite Server (버전: 6.1)
  • 업그레이드 옵션: 6.4.3 또는 6.5
  • 정책: 서비스
  • EOS AD: 2019년 4월 22일
  • EOM: 2019년 7월 5일
  • EOS: 2024년 5월 31일

가상 웹 호스트 (버전: 해당 없음)
  • 업그레이드 옵션: 포트폴리오에서 폐기
  • 정책: 포트폴리오
  • EOS AD: 2015년 1월 27일
  • EOS: 2015년 6월 30일
  • EOS: 2015년 4월 1일

VMware ESX(버전: 4.x)
  • 업그레이드 옵션: 6.x
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 해당 없음
  • EOM: 2014년 9월 30일
  • EOS: 해당 없음

VMware ESXi (버전: 5.1)
  • 업그레이드 옵션: 6.x
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2016년 2월 2일
  • EOM: 2016년 3월 31일
  • EOS: 2016년 8월 24일

VMware ESXi (버전: 5.5)
  • 업그레이드 옵션: 6.0 또는 6.5
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 2017년 7월 26일
  • EOM: 2017년 9월 1일
  • EOS: 2018년 9월 18일

VMware NSX-V(버전: 6.0~6.4.10)
  • 업그레이드 옵션: VMware NSX-T
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 해당 없음
  • EOM: 2022년 6월 21일
  • EOS: 2022년 10월 15일

VMware Server Virtualization (버전: 6.5, 6.5u1)
  • 업그레이드 옵션: 6.5u2, 6.5u3, 6.7.x
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 해당 없음
  • EOM: 2021년 10월 10일
  • EOS: 2022년 10월 15일

VMware Server Virtualization (버전: 6.7 모든 버전)
  • 업그레이드 옵션: 7.0
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 해당 없음
  • EOM: 2022년 6월 21일
  • EOS: 2022년 10월 15일

VMware Server Virtualization (버전: 7.0 모든 버전)
  • 업그레이드 옵션: 7.0
  • 정책: 소프트웨어
  • EOS AD: 해당 없음
  • EOM: 2025년 1월 2일
  • EOS: 2025년 4월 2일
다음 단계 안내

IBM Cloud Docs에는 모든 IBM Cloud 제품 및 서비스에 대한 광범위한 정보가 있습니다. IBM Cloud가 제공하는 모든 기능에 대해 알아보세요.

각주

¹ IBM Cloud 포트폴리오 정책 - IBM의 자회사인 SoftLayer®에서 제공하는 컴퓨팅, 스토리지, 대역폭 및 기타 IaaS 포트폴리오 항목에 중점을 둡니다.

² IBM Cloud 소프트웨어 정책 – IBM Cloud 고객에게 재판매되는 공급업체 스토리지에 중점을 둡니다.

³ DB 소프트웨어 솔루션은 계속 사용할 수 있습니다.