IBM Cloud 제품의 라이프사이클 정책

이 정책은 마케팅 종료(EOM) 또는 지원 종료(EOS)가 예정된 모든 IBM Cloud® 포트폴리오 제품(컴퓨팅, 스토리지, 소프트웨어, 대역폭 등)에 대한 지침을 제공합니다. EOS가 예정된 제품은 EOS 90일 전에 IBM Cloud 문서에 있는 IBM Cloud 제품 라이프사이클 사이트를 통해 발표됩니다.
클래식 소프트웨어에 대한 수명 종료(EOL) 문서 보기 →
VPC 소프트웨어에 대한 수명 종료(EOL) 문서 보기 →
사용자에게 제품이 제공되는 유효 날짜(라이프사이클 웹사이트에 버전 및 릴리스가 게시되는 날짜)
제품이 표준 가격 목록에 더 이상 나타나지 않고 주문 또는 구매가 불가능해지는 유효 날짜
IBM Cloud가 현재 제공되는 제품에 대한 지원 종료를 발표하는 날짜(일반적으로 실제 EOS 날짜 90일 전)
IBM Cloud가 제품의 특정 버전 또는 릴리스에 대한 표준 지원, 이미징 또는 재로드 서비스를 제공하는 마지막 날짜
제품/버전:
라이프사이클 정보:
1GB iSCSI 오퍼링(버전: 해당 없음)
1GB NAS 오퍼링(버전: 해당 없음)
연중무휴 24시간 NOC 모니터링(버전: 모두)
32비트 운영 체제(버전: 모두)
Nimsoft의 고급 모니터링(버전: 해당 없음)
클래식 Virtual Servers용 Auto Scale (버전: 해당 없음)
빅데이터 - Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (버전: 모두)
Citrix NetScaler VPX (버전: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (버전: CDH 4)
CloudLinux (버전: 6.x)
CoreOS (버전: 안정적)
Microsoft Exchange용 EVault 플러그인 (버전: 7.3)
기존 iSCSI 오퍼링 (버전: 해당 없음)
F-Secure (버전: 모두)
F5 Global Load Balancer(버전: 2014)
Flex Imaging (버전: 해당 없음)
FortiGate Security Appliance 1Gbps/전용 방화벽 (버전: 모두)
IBM Local Load Balancer (버전: 모두)
메시지 대기열 서비스(버전: 해당 없음)
Microsoft SQL Server (버전: 2005: Express, Workgroup, Standard 및 Enterprise 에디션)
Microsoft SQL Server (버전: 2008: Express, Express R2, Workgroup 및 Workgroup R2 에디션)
Microsoft SQL Server (버전: 2012 Express 에디션)
Microsoft SQL Server (버전: 2014 Express 에디션)
Microsoft SQL Server Enterprise (버전: 2008 Standard 및 Web 에디션)
MySQL (버전: 5.6)
NAS/FTP 스토리지 (버전: 해당 없음)
Red Hat Satellite Server (버전: 6.1)
가상 웹 호스트 (버전: 해당 없음)
VMware ESX(버전: 4.x)
VMware ESXi (버전: 5.1)
VMware ESXi (버전: 5.5)
VMware NSX-V(버전: 6.0~6.4.10)
VMware Server Virtualization (버전: 6.5, 6.5u1)
VMware Server Virtualization (버전: 6.7 모든 버전)
VMware Server Virtualization (버전: 7.0 모든 버전)
¹ IBM Cloud 포트폴리오 정책 - IBM의 자회사인 SoftLayer®에서 제공하는 컴퓨팅, 스토리지, 대역폭 및 기타 IaaS 포트폴리오 항목에 중점을 둡니다.
² IBM Cloud 소프트웨어 정책 – IBM Cloud 고객에게 재판매되는 공급업체 스토리지에 중점을 둡니다.
³ DB 소프트웨어 솔루션은 계속 사용할 수 있습니다.