IBM Cloud 제품의 라이프사이클 정책

이 정책은 마케팅 종료(EOM) 또는 지원 종료(EOS)가 예정된 모든 IBM Cloud® 포트폴리오 제품(컴퓨팅, 스토리지, 소프트웨어, 대역폭 등)에 대한 지침을 제공합니다. EOS가 예정된 제품은 EOS 90일 전에 IBM Cloud 문서에 있는 IBM Cloud 제품 라이프사이클 사이트를 통해 발표됩니다.

