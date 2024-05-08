USD 200 크레딧을 사용하여 관계형, 문서, 키-값, 인메모리 데이터베이스 등을 구축할 수 있습니다.
무료 IBM Cloud 계정으로 Lite 요금제에서 지원되는 40개 이상의 제품에 액세스할 수 있습니다. 이 요금제는 언제나 무료로 제공되며, 만료 기한이 없고, 요금이 절대로 부과되지 않습니다.
IBM Cloud에서 구축을 시작하려면 먼저 이메일 주소를 사용해 계정을 만들어야 합니다(기존 계정과 연결되지 않은 이메일 주소 사용).
결제 정보를 미리 입력해야 하지만 청구 가능한 서비스를 이용할 때까지 요금이 청구되지 않습니다. 하지만 카드가 유효한지 확인하기 위해 소정의 요금이 가승인됩니다.
신용카드 정보를 입력하면 가승인된 금액을 보여주는 확인 메시지가 표시됩니다. 금액은 신용카드에 따라 다르지만 보통 약 미화 1달러가 가승인됩니다.
신용카드 정보를 사전에 입력해 두면 종량제 요금제로 전환 시 요금제를 원활하게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Lite 요금제의 경우 절대로 요금이 청구되지 않습니다. 하지만 무료 티어에서 Lite 이외의 요금제를 사용하려면 종량제 요금제로 업그레이드해야 합니다. 무료 티어 서비스 한도를 초과하면 사용한 리소스에 대한 요금이 월 단위로 청구됩니다.
계정, 컨테이너, 런타임, 모든 서비스, 특정 서비스별로 사용량 한도를 설정할 수 있습니다. 월간 사용량이 설정한 한도의 80%, 90%, 100%에 도달하면 자동으로 알림이 전송됩니다. 사용량 알림을 설정하려면 관리 > 청구 및 사용량으로 이동해 사용량 알림을 선택하세요. 더 자세한 정보는 사용량 알림 설정에서 확인할 수 있습니다.
상시 무료 제품은 만료 기한이 없는 Lite 요금제에서 지원되는 제품을 말합니다. 이러한 제품은 의도치 않게 요금이 발생하는 것을 예방해 걱정 없이 프로젝트를 진행할 수 있도록 설계되었습니다. Lite 요금제의 할당량은 사용량에 기반하며, 만료 기한이 없고, 월 단위 또는 일회성으로 갱신됩니다. 모든 Lite 요금제 제품은 여기서 확인할 수 있습니다.
무료 평가판은 프리미엄 평가판으로 생각할 수 있습니다. 하지만 평가판을 사용하려면 종량제 요금제나 구독 계정이 필요합니다. 할당량은 제품에 따라 특정 기간에만 작동하거나, 사용량을 기반으로 작동하거나, 만료 기한 없이 무한대로 작동할 수 있습니다. 일부 제품의 경우, 무료 티어 한도를 초과하면 요금이 발생합니다. 모든 무료 요금제 제품은 여기서 확인할 수 있습니다.
Lite 요금제 인스턴스가 무료 할당량 한도에 도달하면 해당 월의 서비스가 일시 중단됩니다. 무료 할당량은 인스턴스가 아닌 조직별로 책정됩니다. 한 조직에서 생성된 신규 인스턴스에는 이전 인스턴스의 모든 사용량이 반영되며, 할당량 한도는 매달 초에 초기화됩니다.
사용량을 확인하려면 콘솔에서 관리 > 결제 및 사용량으로 이동한 후 사용량을 선택하세요. 더 자세한 정보는 사용량 보기에서 확인할 수 있습니다.
공인 교육 기관의 교직원과 학생인 경우 IBM Cloud 평가판 계정을 사용할 수 있습니다. 평가판 계정을 사용하려면 IBM의 파워 활용하기로 이동해 소속 기관 정보를 인증하세요. 평가판 계정은 30일 후 만료됩니다.
청구 및 프로모션 페이지로 이동해 프로모션 코드를 입력하고, 프로모션 세부 사항을 확인한 후 "적용"을 클릭하세요.
프로모션 코드를 적용하려면 신용카드 정보가 등록되어 있어야 합니다. 이는 인증을 위한 목적입니다.
비용 추정 도구를 사용해 개별적인 필요에 따라 맞춤형 요금제를 구성해 IBM Cloud® 제품 사용 비용을 대략적으로 계산해 볼 수 있습니다. 카탈로그를 살펴보며 원하는 제품을 찾아서 추정치에 추가할 수 있습니다.
