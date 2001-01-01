2001년 1월 1일에 발효된 캐나다 개인정보 보호 및 전자문서법(Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA)은 포괄적인 데이터 보호법입니다. PIPEDA는 책임, 수집 및 사용 제한, 정확성, 보안 및 투명성을 포괄하는 원칙에 따라 운영된다는 점에서 GDPR과 유사합니다. GPDR과 달리 PIPEDA는 관리자와 처리자를 구분하지 않고 상업적 '조직'에 적용됩니다. 또한 PIPEDA에는 개인의 액세스 및 수정 권한이 포함되어 있습니다.



PIPEDA는 다음에 적용됩니다.

캐나다에서 상업 활동을 진행하는 동안 개인 정보(PI)를 수집, 사용 또는 공개하는 조직

조직의 관련 활동이 캐나다와 '실제적이고 실질적인' 관련이 있는 캐나다 외부 조직

캐나다에서 '연방 업무 또는 사업'의 운영과 관련하여 개인 정보(PI)를 수집, 사용 또는 공개하는 조직의 직원 또는 잠재적 직원에 대한 개인 정보

현재 이 법은 현대화를 위해 검토 중입니다. PIPEDA에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.