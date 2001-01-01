2001년 1월 1일에 발효된 캐나다 개인정보 보호 및 전자문서법(Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA)은 포괄적인 데이터 보호법입니다. PIPEDA는 책임, 수집 및 사용 제한, 정확성, 보안 및 투명성을 포괄하는 원칙에 따라 운영된다는 점에서 GDPR과 유사합니다. GPDR과 달리 PIPEDA는 관리자와 처리자를 구분하지 않고 상업적 '조직'에 적용됩니다. 또한 PIPEDA에는 개인의 액세스 및 수정 권한이 포함되어 있습니다.
IBM은 모든 제품, 오퍼링 및 서비스가 PIPEDA 요구 사항을 충족하는지 검토하는 프로세스를 구현했습니다. IBM은 IBM DPA와 표준 기술 및 조직 조치를 결합하면 캐나다의 PIPEDA 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 보안 조치가 될 수 있다고 생각합니다.
