IBM Cloud 규정 준수: PIPEDA(캐나다)

플랫폼 위에 서 있는 두 사람, 한 사람은 지도를 보고 다른 한 사람은 보안 방패를 살펴보고 있는 그래픽
PIPEDA란 무엇인가요?

2001년 1월 1일에 발효된 캐나다 개인정보 보호 및 전자문서법(Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA)은 포괄적인 데이터 보호법입니다. PIPEDA는 책임, 수집 및 사용 제한, 정확성, 보안 및 투명성을 포괄하는 원칙에 따라 운영된다는 점에서 GDPR과 유사합니다. GPDR과 달리 PIPEDA는 관리자와 처리자를 구분하지 않고 상업적 '조직'에 적용됩니다. 또한 PIPEDA에는 개인의 액세스 및 수정 권한이 포함되어 있습니다.


PIPEDA는 다음에 적용됩니다. 

  • 캐나다에서 상업 활동을 진행하는 동안 개인 정보(PI)를 수집, 사용 또는 공개하는 조직
  • 조직의 관련 활동이 캐나다와 '실제적이고 실질적인' 관련이 있는 캐나다 외부 조직
  • 캐나다에서 '연방 업무 또는 사업'의 운영과 관련하여 개인 정보(PI)를 수집, 사용 또는 공개하는 조직의 직원 또는 잠재적 직원에 대한 개인 정보

현재 이 법은 현대화를 위해 검토 중입니다.  PIPEDA에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
IBM 준수 현황

IBM은 모든 제품, 오퍼링 및 서비스가 PIPEDA 요구 사항을 충족하는지 검토하는 프로세스를 구현했습니다. IBM은 IBM DPA와 표준 기술 및 조직 조치를 결합하면 캐나다의 PIPEDA 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 보안 조치가 될 수 있다고 생각합니다. 

IBM DPA는 IBM 이용 약관 사이트에서 확인할 수 있습니다. 

IBM의 데이터 개인정보 보호 정책에 대한 자세한 내용은 IBM Trust Center에서 확인하세요.  외부 서비스에 대한 개인정보 보호 정책에 대해 추가 질문이 있는 경우 IBM 최고 개인정보 보호 책임자 헬프데스크에 문의하세요.
다음 단계 안내

준수 프로그램에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 보호된 준수 보고서가 필요하신가요? IBM이 도와드리겠습니다.

