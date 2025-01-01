영국 경찰 디지털 서비스(Police Digital Services) - PDS 부서는 경찰 정보 시스템을 클라우드로 이전하는 데 따른 위험을 평가하는 전국의 법 집행 기관을 위한 중앙 표준 및 제어를 설정합니다.

정보 보증 정책에 따라 보호 대상 정보 또는 기타 민감한 법 집행 정보를 저장하고 처리하는 영국의 모든 경찰 서비스는 위험 평가에서 추가 단계(데이터가 저장될 데이터 센터에 대한 물리적 검사)를 수행해야 합니다. 데이터 센터 평가가 성공적으로 완료되면 해당 시설이 경찰 보안 시설( Police Assured Secure Facilities, PASF) 자격을 갖춘 것으로 결정됩니다. PASF는 물리적 보안 및 환경적 보안, 고가용성, 직원 교육, 온보딩 및 오프보딩 절차와 같은 프로세스를 포함하는 표준 제어 세트를 기반으로 합니다.

영국의 경찰 및 법 집행 기관은 PDS에 연락하여 IBM Cloud PASF 보고서를 받을 수 있습니다.