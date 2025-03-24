싱가포르 표준 SS 584라고도 하는 멀티 티어 클라우드 보안(MTCS)은 싱가포르에서 운영되는 클라우드 서비스 제공자를 위한 보안 표준입니다. MTCS는 클라우드 서비스 제공자가 저장 및 처리하는 데이터의 민감도에 적합한 보안 제어를 입증할 수 있는 방법으로 싱가포르 정보 기술 표준 위원회(ITSC)의 지시에 따라 개발되었습니다.

MTCS 인증 제도는 ISO 27001과 같은 국제 표준을 기반으로 하며 보안 및 개인정보 보호 관행이 마련되어 있는지 확인하여 클라우드 환경 내에서 운영할 때 위험을 줄이도록 설계되었습니다.

MTCS 인증은 점점 더 엄격해지는 요구 사항과 함께 세 가지 운영 보안 계층에서 수여됩니다. 레벨 3의 MTCS 인증은 가장 민감하고 영향력이 큰 데이터를 호스팅하기 위한 보안 제어 기능을 갖추고 있는 것으로 검증되었으며, 싱가포르 정부를 위해 데이터를 처리할 클라우드 서비스 제공자에게 필요합니다.

