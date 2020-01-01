IBM Cloud 규정 준수: LGPD(브라질)

플랫폼 위에 서 있는 두 사람, 한 사람은 지도를 보고 다른 한 사람은 보안 방패를 살펴보고 있는 그래픽
LGPD란 무엇인가요?

브라질 일반 개인정보 보호법(Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD)은 2020년 9월 18일부로 발효되었습니다. LGPD는 유럽연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 기반으로 하며, GDPR과 마찬가지로 개인과 기업이 개인 데이터를 수집, 사용 및 기타 방식으로 처리하는 방법을 규제합니다.

LGPD는 다음과 같은 경우 개인 또는 기업의 개인 데이터 처리에 적용됩니다.

  • 처리는 브라질에서 수행되거나
  • 처리 목적이 (i) 브라질 내 개인에게 상품 또는 서비스를 제공 또는 공급하거나 (ii) 브라질 내 개인의 개인 데이터를 처리하는 것인 경우
  • 개인 데이터가 브라질에서 수집되는 경우
IBM 준수 현황

IBM은 모든 제품, 오퍼링 및 서비스가 LGPD 요구 사항을 충족하는지 검토하는 프로세스를 구현했습니다. IBM은 자사의 표준 기술 및 조직 조치가 LGPD에서 요구하는 대로 네트워크 및 정보 시스템의 보안에 대한 위험을 관리하는 데 적절하고 합리적인 수준이라고 판단합니다. 

IBM 데이터 보호 추가 약관(Data Protection Addendum, DPA)이 적용되는 법률 또는 관할 구역을 확인하려면 IBM DPL을 방문하세요. IBM DPA는 IBM 이용 약관 사이트에서 확인할 수 있습니다. 

IBM의 데이터 개인정보 보호 정책에 대한 자세한 내용은 IBM Trust Center에서 확인하세요.  IBM의 외부 오퍼링과 관련된 IBM 개인정보 보호 정책에 대한 추가 질문이 있는 경우 IBM 헬프데스크에 문의하세요.
