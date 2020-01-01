IBM은 모든 제품, 오퍼링 및 서비스가 LGPD 요구 사항을 충족하는지 검토하는 프로세스를 구현했습니다. IBM은 자사의 표준 기술 및 조직 조치가 LGPD에서 요구하는 대로 네트워크 및 정보 시스템의 보안에 대한 위험을 관리하는 데 적절하고 합리적인 수준이라고 판단합니다.

IBM 데이터 보호 추가 약관(Data Protection Addendum, DPA)이 적용되는 법률 또는 관할 구역을 확인하려면 IBM DPL을 방문하세요. IBM DPA는 IBM 이용 약관 사이트에서 확인할 수 있습니다.

IBM의 데이터 개인정보 보호 정책에 대한 자세한 내용은 IBM Trust Center에서 확인하세요. IBM의 외부 오퍼링과 관련된 IBM 개인정보 보호 정책에 대한 추가 질문이 있는 경우 IBM 헬프데스크에 문의하세요.