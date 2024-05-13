국제 표준화 기구(ISO)는 기술 분야 및 비기술 분야의 표준을 발표하는 독립적인 비정부 기구입니다. ISO/IEC 27000 표준 시리즈는 ISO와 국제 전기 기술 위원회(IEC)가 공동으로 발표한 표준으로, 정보 보안 관리를 위한 프레임워크를 구성하는 일련의 정보 보안 표준입니다.

ISO/IEC 27701:2019는 개인 식별 정보(PII) 처리를 포함한 개인정보 관리 시스템(PIMS)의 생성 및 관리를 위한 프레임워크입니다. 이 표준은 데이터 프라이버시 보호를 위한 추가 제어 및 지침을 통해 ISO/IEC 27001 및 ISO/IEC 27002의 요구 사항을 기반으로 하고 이를 확장합니다.

보고서 및 기타 문서

ISO 27701 - IBM 엔터프라이즈 및 기술 보안(PaaS 및 SaaS) 인증서