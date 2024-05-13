국제 표준화 기구(ISO)는 기술 분야 및 비기술 분야의 표준을 발표하는 독립적인 비정부 기구입니다. ISO/IEC 27000 표준 시리즈는 ISO와 국제 전기 기술 위원회(IEC)가 공동으로 발표한 표준으로, 정보 보안 관리를 위한 프레임워크를 구성하는 일련의 정보 보안 표준입니다.
ISO/IEC 27701:2019는 개인 식별 정보(PII) 처리를 포함한 개인정보 관리 시스템(PIMS)의 생성 및 관리를 위한 프레임워크입니다. 이 표준은 데이터 프라이버시 보호를 위한 추가 제어 및 지침을 통해 ISO/IEC 27001 및 ISO/IEC 27002의 요구 사항을 기반으로 하고 이를 확장합니다.
IBM의 ISO 27701 인증은 개인정보 보호, 보안 및 준수에 대한 IBM의 지속적인 노력을 보여주며, 조직이 PII 규정 및 법률뿐만 아니라 적용 가능한 데이터 보호를 준수할 수 있도록 지원합니다.
IBM ISO 27701 인증서가 게시되어 있으며 일반적으로 사용할 수 있습니다.IBM 서비스 설명(SD)은 해당 오퍼링이 ISO 27701 인증을 유지하는지를 나타냅니다.아래 나열된 서비스는 ISO-27701 인증을 받았으며, ISO 인증서는 매년 한 번 이상 발급됩니다.
ISO 27701 - IBM 엔터프라이즈 및 기술 보안 PaaS 및 SaaS 인증서 범위에는 다음이 포함됩니다.
ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - IBM 엔터프라이즈 및 기술 보안(PaaS 및 SaaS) 인증 제품 목록