HCF는 Strategic, Assured, Uncertified의 세 가지 인증 레벨을 제공합니다. IBM Cloud는 HCF Strategic 인증을 유지합니다. 이 인증은 가장 높은 수준의 보증이며, 정부가 소유권 및 제어 조건을 지정하도록 허용하고 향상된 보안 제어를 제공하는 클라우드 서비스 제공업체만 사용할 수 있습니다.

Strategic 인증 클라우드 서비스는 민감한 정부 데이터, 정부 기관 전체 시스템 그리고 '보호됨' 분류 수준으로 평가된 시스템에 필요하며, 고위험 프로필을 가진 다른 정부 고객 또는 데이터에 대한 추가 보호를 원하는 고객에게 적합합니다.