호스팅 인증 프레임워크(Hosting Certification Framework, HCF)는 Strategic, Assured, Uncertified의 세 가지 인증 레벨을 제공합니다. HCF Strategic 인증은 가장 높은 레벨의 보증이며, 정부가 소유권 및 제어 조건을 지정하도록 허용하고 향상된 보안 제어를 제공하는 클라우드 서비스 제공업체만 사용할 수 있습니다. Strategic 인증 클라우드 서비스는 민감한 정부 데이터, 정부 기관 전체 시스템 그리고 '보호됨' 분류 수준으로 평가된 시스템에 필요하며, 고위험 프로필을 가진 다른 정부 고객 또는 데이터에 대한 추가 보호를 원하는 고객에게 적합합니다.
IBM Cloud는 시드니 멀티존 지역 내 SYD04/zone2 및 SYD05/zone3 시설에 대한 HCF Strategic 인증을 유지하고 있습니다. HCF 인증이 필요한 고객은 이러한 HCF Strategic 인증 구역을 선택하여 IBM Cloud 서비스를 배포할 수 있습니다.
HCF 인증 클라우드 서비스 제공업체의 DHA 목록을 확인하세요.