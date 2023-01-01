IBM Cloud® GXP 규정 준수

IBM Cloud는 GxP 표준을 준수하며 규제된 GxP 작업 부하를 배치하는 클라이언트에 필수적인 제어 프레임워크를 구현했습니다. ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 및 ISO 27018, 품질 관리 시스템 같은 기능이 이에 해당합니다. IBM 서비스 설명(SD)은 해당 오퍼링이 관련 ISO 인증을 유지하는지 나타냅니다. IBM은 ISO 9001을 유지하는 IBM 클라우드 서비스 외에도 ISO 9001 페이지의 설명과 같이 ISO 9001에 대한 IBM 기업 인증을 유지하고 있습니다.

IBM Cloud는 사용자, 프로세스, 데이터 센터, 공급업체, 서비스 관리, 변경 관리 및 사고 대응에 대한 제어를 문서화하여 제공하고, 이를 통해 안전하게 통제된 글로벌 클라우드 환경을 제공할 수 있습니다.

