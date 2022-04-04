유럽 연합(EU)은 모든 EU 시민의 개인 데이터 사용 및 전송을 규제합니다. 조직이 EU 법률을 준수할 수 있도록 유럽 위원회(EC)는 EC의 사전 승인을 받은 일련의 표준 계약 조항(SCC)을 만들었습니다.

이러한 표준 계약 조항은 비 EU 회사가 EU에서 요구하는 법률 및 관행을 준수할 것을 의무화합니다. 계약서에 이러한 조항을 사용하면 비 EU 회사와 계약하는 모든 조직이 개인 데이터가 EU 법률에 따라 처리된다는 보장을 받을 수 있습니다.

2021년에 EC가 발표한 새로운 SCC 세트는 EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 부합하도록 업데이트되었습니다.