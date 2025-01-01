IBM Cloud는 고객에게 신뢰할 수 있고 안전한 플랫폼을 제공하고 EU 디지털 서비스법(DSA)을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 페이지에서는 IBM이 DSA 준수를 위해 마련한 프로세스를 설명합니다.

A. 중개 서비스 제공자 DSA 의무

IBM은 EU 집행위원회 및 IBM Cloud 서비스 수신자와의 원활한 커뮤니케이션을 위해 abuse@softlayer.com을 단일 연락 창구로 운영하고 있습니다.

IBM/Softlayer 통합 허용 사용 정책(AUP)

아래 허용 사용 정책(이하 'AUP')은 IBM Cloud 서비스(이하 '서비스')의 허용되지 않거나 금지된 사용을 규정하며, AUP 위반에 대한 처리 절차를 설명합니다. 본 정책은 IBM이 귀하에게 서비스를 제공하는 다른 모든 약관 및 조건에 추가됩니다.

IBM Cloud 플랫폼을 이용하는 고객은 해당 서비스 및 콘텐츠의 사용이 모든 관련 법률을 준수하도록 보장할 책임이 있으며, 서비스나 콘텐츠가 업로드, 호스팅, 저장, 액세스 또는 사용되는 지역의 법률을 준수해야 합니다. 또한, 특정 개인(예: 미성년자의 액세스 제한) 또는 특정 관할 구역에서의 사용을 제한하는 등 필요한 조치를 이행할 책임이 있습니다.

IBM Cloud는 IBM Cloud 플랫폼에서 클라이언트 데이터 및 콘텐츠의 중재 기능에 대한 액세스 권한을 유지하지 않지만, 해당 법률을 준수하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 권리를 보유합니다. 여기에는 정책을 위반하는 시스템 및 서비스의 공공 액세스 차단 및 서비스 종료까지 포함될 수 있습니다.

IBM에 본 AUP 위반 사실을 알리거나 IBM Cloud 리소스에서 발생한 불법 활동을 신고하려면 abuse@softlayer.com으로 이메일을 보내 문제를 설명하는 충분한 세부 정보를 제공하시기 바랍니다. IBM은 신속하게 조사를 진행하며, 가능한 경우 문제 해결 후 신고자에게 통지합니다. 본 정책과 관련된 질문(예: 특정 사용의 허용 여부)은 abuse@softlayer.com으로 문의하시기 바랍니다.

허용 사용 정책(AUP)

IBM Cloud 서비스는 다음과 같은 활동을 수행하거나 콘텐츠를 호스팅하는 데 사용할 수 없습니다.

(1) 불법적이거나, 사기성이 있거나, 유해하거나, 악의적이거나, 음란하거나, 공격적인 경우

(2) 타인의 권리를 위협하거나 침해하는 경우

(3) IBM 내부 또는 외부의 데이터, 서비스, 네트워크 또는 컴퓨팅 환경을 방해하거나, 무단으로 시도하거나, 이를 의도하는 경우

(4) 모든 유형의 원치 않는 메시지, 모욕적인 메시지 또는 기만적인 메시지를 전송하는 경우

(5) 어떤 형태로든 멀웨어를 배포하는 경우

고객은 다음과 같은 경우 Cloud 서비스를 사용할 수 없습니다. i) IBM과 서면으로 별도로 합의된 경우를 제외하고 암호화폐 채굴을 목적으로 사용하는 경우. ii) Cloud 서비스의 장애 또는 중단이 사망, 심각한 신체적 상해, 재산 피해 또는 환경 피해로 이어질 가능성이 있는 경우.

고객은 다음을 할 수 없습니다.

(1) Cloud 서비스의 일부를 리버스 엔지니어링하는 행위.

(2) Cloud 서비스에 대한 직접 액세스 권한을 고객 기업 외부의 제3자에게 할당하거나 재판매하는 행위

(3) IBM과 서면으로 별도로 합의된 경우를 제외하고 Cloud 서비스를 고객의 부가가치와 결합하여 고객이 최종 사용자 고객에게 판매하는 고객 브랜드 솔루션을 생성하는 행위.

IBM은 AUP 위반이 발생했다고 합리적으로 판단될 경우, 고객의 IBM Cloud 서비스 사용을 필요한 범위 내에서 중단하거나 제한할 수 있습니다. IBM은 상업적으로 합리적인 범위 내에서 사전 통지를 제공하며, 서비스 중단 원인이 해결될 수 있는 경우 고객이 IBM Cloud 서비스를 복구하는 데 필요한 조치를 안내합니다. 고객이 합리적인 기간 내에 필요한 조치를 취하지 않을 경우, IBM은 IBM Cloud 서비스를 해지할 수 있습니다.

정부 정보 요청

IBM Cloud는 EU 디지털 서비스법(DSA)을 포함한 모든 지역 및 국가 법률을 준수하여 정부의 정보 요청을 처리합니다. 소환장 및 기타 정부 정보 요청에 대한 서비스는 subpoenas@softlayer.com으로 이메일을 보내주시기 바랍니다.

IBM Cloud는 온디맨드 서버 인프라 제공을 중심으로 하는 데이터 센터 서비스 제공업체로서, 당사 인프라에서 호스팅되는 고객 데이터 및 콘텐츠에 대한 직접적인 액세스를 유지하거나 관리하지 않으며, 이는 고객이 직접 책임져야 하는 사항입니다.

기밀 유지 계약 또는 이에 준하는 계약이 없는 한, IBM은 요청을 처리하기 위해 정부 기관에 제공한 정보를 포함하여 해당 요청을 고객에게 통지합니다.

B. 온라인 플랫폼 DSA 의무

IBM Cloud 카탈로그가 DSA에서 정의하는 '온라인 플랫폼'에 해당하는 경우, 다음 사항이 적용됩니다.

1. Cloud 카탈로그 사용자는 사용자가 제공한 정보가 불법 콘텐츠에 해당하거나 서비스 약관에 부합하지 않는다는 이유로 IBM이 다음 중 하나를 수행하기로 결정한 후 6개월 이내에 IBM에 불만을 제기할 수 있습니다.

a. 정보에 대한 액세스 비활성화

b. 사용자의 서비스, 계정 또는 사용자가 제공한 정보로 수익을 창출할 수 있는 기능 일시 중단 또는 해지

이의 제기는 abuse@softlayer.com으로 제출할 수 있습니다. IBM의 이의 처리 절차로 분쟁이 해결되지 않을 경우, 사용자는 분쟁 해결을 지원하는 법정 외 분쟁 해결 기관(DSA에서 인증한 기관)을 선택할 수 있습니다. 인증된 법정 외 분쟁 해결 기관은 분쟁에 대해 구속력 있는 합의를 강제할 권한은 없지만, IBM은 분쟁 해결을 위해 해당 기관과 성실히 협의할 것입니다.

2. DSA에서 정의한 '신뢰할 수 있는 신고자(Trusted Flaggers)'는 IBM Cloud에 불법 콘텐츠가 존재한다고 판단될 경우 abuse@softlayer.com으로 신고할 수 있으며, IBM은 해당 신고를 우선적으로 처리하고 지체 없이 검토 및 결정합니다.

3. DSA에서 요구하는 대로, 2025년 1월 31일 기준 지난 6개월 동안의 평균 월간 활성 사용자 수는 약 962,000명입니다.