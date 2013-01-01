클라우드 보안 연합(CSA)은 업계 종사자 및 기업의 광범위한 연합이 이끄는 독립적인 비영리 단체로, 클라우드 컴퓨팅 전반의 보안을 증진하는 데 전념하고 있습니다.
CSA는 고객이 데이터를 안전하게 처리하는 제공자를 선택할 수 있도록 클라우드 컴퓨팅 제공자의 보안 및 개인정보 보호 제어를 문서화하는 공개 기록인 보안, 신뢰, 보증 및 위험(STAR) 레지스트리를 만든 조직입니다.
레벨 1 CSA STAR 인증을 받은 조직은 엄격한 자체 평가를 수행하여 보안 및 개인정보 보호 제어가 ISO 27001:2013과 CSA의 클라우드 제어 매트릭스(CCM) 기준이라는 두 가지 표준을 준수하는지 확인합니다.
IBM은 IBM Cloud®Infrastructure(IaaS), IBM Cloud Platform(PaaS) 및 IBM Cloud Services(SaaS)에 대한 자체 평가를 포함하여 CSA STAR 레벨 1 자체 평가 합의 평가 이니셔티브 설문지(CAIQ)를 매년 발행합니다. 광범위한 IBM VPC, PaaS 및 SaaS 서비스가 외부 써드 파티 감사 기관으로부터 CSA STAR 레벨 2 인증을 획득했습니다.
외부 써드 파티 감사를 통해 CSA STAR L2 인증을 획득한 IBM Cloud 서비스는 다음 문서에 나열되어 있습니다.
ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - IBM 엔터프라이즈 및 기술 보안(PaaS 및 SaaS) 인증 제품 목록(PDF, 594KB)