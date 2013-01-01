클라우드 보안 연합(CSA)은 업계 종사자 및 기업의 광범위한 연합이 이끄는 독립적인 비영리 단체로, 클라우드 컴퓨팅 전반의 보안을 증진하는 데 전념하고 있습니다.

CSA는 고객이 데이터를 안전하게 처리하는 제공자를 선택할 수 있도록 클라우드 컴퓨팅 제공자의 보안 및 개인정보 보호 제어를 문서화하는 공개 기록인 보안, 신뢰, 보증 및 위험(STAR) 레지스트리를 만든 조직입니다.

레벨 1 CSA STAR 인증을 받은 조직은 엄격한 자체 평가를 수행하여 보안 및 개인정보 보호 제어가 ISO 27001:2013과 CSA의 클라우드 제어 매트릭스(CCM) 기준이라는 두 가지 표준을 준수하는지 확인합니다.