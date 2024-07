엔터프라이즈 메시징의 가치 IBM Cloud Pak® for Integration은 IBM MQ의 엔터프라이즈 메시징 기능을 용하여 기업이 모든 주문, 결제 및 고객 상호 작용을 중요하게 처리할 수 있도록 합니다. 애플리케이션 간의 메시지는 딱 한 번 안정적으로 전달되고, 애플리케이션들이 분리되어 갑작스러운 트래픽 증가나 시스템 중단에 신속하게 대응하도록 합니다.



IBM Cloud Pak for Integration은 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 데이터 센터에서 Red Hat® OpenShift®에 배포되어 어디에서나 앱과 데이터의 연결을 보장할 수 있습니다. 기존 데이터의 가치를 활용하여 인사이트를 얻거나 이벤트 발생 시 대응하면서, 강력한 보안 메커니즘으로 중요한 비즈니스 및 고객 데이터를 안전하게 보호합니다.

활용 방법 모든 애플리케이션 연결 클라우드 네이티브 애플리케이션, 마이크로서비스, 기존 애플리케이션을 어디서나 안정적으로 연결합니다. 엔터프라이즈 메시징은 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 데이터 센터에서 배포할 수 있는 유연성과 함께 안전하고 입증된 고성능 메시징 솔루션을 제공합니다. 360도 뷰 단일 그래픽 사용자 인터페이스인 IBM MQ 웹 콘솔에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드, MQ 어플라이언스 또는 메인프레임 상의 모든 MQ 인스턴스를 확인하고 관리합니다. 관리 및 모니터링 개발자와 관리자의 만족도와 생산성을 제고합니다. MQ의 간단한 관리 툴을 사용하면 각 기업의 스킬에 맞는 방식으로 작업할 수 있습니다. 또한 우수 사례, 인사이트 및 지식을 공유할 수 있는 활성화된 대규모 사용자 커뮤니티가 있습니다. 안전한 비즈니스 데이터 저장된 데이터와 이동 중인 데이터를 보호할 수 있는 강력한 보안 메커니즘을 통해 미션 크리티컬 데이터를 안전하게 유지하도록 지원합니다.

엔터프라이즈 메시징 기능 범용 연결 폭넓은 프로그래밍 언어, API, 메시징 프로토콜 지원(AMQP 포함), 간단한 관리 툴. 클라우드 네이티브 멀티스타일 메시징 한 번만 전달되는 비동기식 메시징 및 이벤트(게시, 구독)를 보장합니다. 고가용성, '상시 작동' 메시징 'MQ 네이티브 HA' – 쿼럼 기반 고가용성(HA)을 통해 간단한 설치와 신속한 복구 가능합니다. 강력한 보안 메커니즘 TLS 보안 통신, ID 액세스 관리, 메시지 수준의 보안 등을 통해 데이터, 고객 및 비즈니스를 보호합니다. 균일 클러스터 자동화된 지능형 워크로드 밸런싱을 통해 규모에 맞게 애플리케이션을 설계할 수 있습니다. 스트리밍 대기열 기업 전반에 걸쳐 이동하는 미션 크리티컬 데이터를 활용하여 테스트를 용이하게 하거나 분석 및 Kafka를 지원합니다.