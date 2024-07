전체 IT 운영(ITOps) 도구 체인 전반에 설명 가능한 고급 AI를 배치하여, 미션 크리티컬 워크로드 전반의 인시던트를 평가, 진단 및 해결할 수 있습니다. IBM Cloud Pak® for AIOps는 노동 집약적인 IT 프로세스를 자동화하고 영향력이 높은 이벤트를 사전에 완화할 수 있도록 지원하는 고유한 애플리케이션 중심의 접근법을 취합니다.