IBM Cloud Backup and Recovery

관리형 애플리케이션 일관성 데이터 보호를 통해 IBM® Cloud 워크로드를 보호하세요. 복원력 있고 안전하며 확장 가능한 백업 솔루션입니다.
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관리형, 안전한 정책 기반 데이터 보호

IBM Cloud Backup and Recovery는 공급자가 관리하는 정책 기반의 안전하고 비용 최적화된 백업 서비스입니다. IBM Cloud 워크로드에 대해 애플리케이션 일관성이 보장된 백업을 제공하여, 백업 인프라를 직접 관리하는 복잡함 없이도 데이터를 규정에 맞게 유지하고 안전하게 보호하며 언제든지 복구할 수 있도록 합니다.

 데모 시청하기

이점

클라우드 백업 및 복구백업 및 복구
확장 가능하고 유연한 보호

다양한 애플리케이션 워크로드를 대규모로 보호할 수 있으며, 필요한 위치에서 요구에 맞게 세부적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.
클라우드 백업 및 복구의 내구성
지능적이고 안전한 데이터 관리

저장 중 암호화, 전송 중 암호화, 엔터프라이즈 수준의 액세스 제어를 통해 항상 사용 가능한 백업 데이터를 안전하게 보호하세요.
IBM Cloud의 간편함
안심할 수 있는 IBM 관리형 서비스

IBM이 서비스 인프라와 유지 관리를 담당하기 때문에 고객은 투명한 GB-시간 기준 사용량 기반 요금 모델을 통해 데이터 보호에 집중할 수 있습니다.
클라우드 백업 및 복구백업 및 복구
확장 가능하고 유연한 보호

다양한 애플리케이션 워크로드를 대규모로 보호할 수 있으며, 필요한 위치에서 요구에 맞게 세부적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.
클라우드 백업 및 복구의 내구성
지능적이고 안전한 데이터 관리

저장 중 암호화, 전송 중 암호화, 엔터프라이즈 수준의 액세스 제어를 통해 항상 사용 가능한 백업 데이터를 안전하게 보호하세요.
IBM Cloud의 간편함
안심할 수 있는 IBM 관리형 서비스

IBM이 서비스 인프라와 유지 관리를 담당하기 때문에 고객은 투명한 GB-시간 기준 사용량 기반 요금 모델을 통해 데이터 보호에 집중할 수 있습니다.

기능

백업 기능

사전 정의된 백업 정책을 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 전체 또는 부분 복원 옵션을 통해 복구를 직접 제어할 수 있습니다. 애플리케이션 및 크래시 일관성 백업을 통해 신속하게 업무를 재개할 수 있습니다. 백업 보존 기간도 선택할 수 있습니다. 
사용 편의성

중앙 집중식 백업 관리를 통해 IBM Cloud 워크로드를 보호하고 관리할 수 있습니다. 사전 정의된 정책을 사용하거나 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다. 강력한 검색 및 필터 기능을 통해 세분화된 복구를 수행할 수 있습니다.
모니터링, 규정 준수 및 감사

상세한 감사 로그를 통해 백업 작업에 대한 완전한 가시성과 제어를 확보하고, 안전하고 규정을 준수하며 책임 있는 운영을 보장할 수 있습니다. 중요한 활동과 이벤트에 대해 알림과 통지를 받아 항상 최신 상태를 유지할 수 있습니다.

 
엔터프라이즈 보안

암호화 키 관리, 저장 중 및 전송 중 암호화, BYOK, 프라이빗 엔드포인트를 통한 안전한 전송을 통해 백업을 완전히 제어할 수 있습니다. 중앙 IAM과 RBAC를 통해 액세스를 한 곳에서 관리하여 백업 접근을 안전하고 효율적으로 유지할 수 있습니다.
다음 단계 안내

지금 IBM Cloud Backup and Recovery를 사용해 보세요.

  1. IBM Cloud 계정 등록하기
  2. IBM Cloud Backup and Recovery에 대해 더 알아보기