IBM Cloud Backup and Recovery

IBM Cloud Backup and Recovery는 공급자가 관리하는 정책 기반의 안전하고 비용 최적화된 백업 서비스입니다. IBM Cloud 워크로드에 대해 애플리케이션 일관성이 보장된 백업을 제공하여, 백업 인프라를 직접 관리하는 복잡함 없이도 데이터를 규정에 맞게 유지하고 안전하게 보호하며 언제든지 복구할 수 있도록 합니다.