IBM Cloud Backup and Recovery

관리형 애플리케이션 일관성 데이터 보호를 통해 IBM® Cloud 워크로드를 보호하세요. 복원력 있고 안전하며 확장 가능한 백업 솔루션입니다.
IBM Cloud Backup and Recovery는 공급자가 관리하는 정책 기반의 안전하고 비용 최적화된 백업 서비스입니다. IBM Cloud 워크로드에 대해 애플리케이션 일관성이 보장된 백업을 제공하여, 백업 인프라를 직접 관리하는 복잡함 없이도 데이터를 규정에 맞게 유지하고 안전하게 보호하며 언제든지 복구할 수 있도록 합니다.
사전 정의된 백업 정책을 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 전체 또는 부분 복원 옵션을 통해 복구를 직접 제어할 수 있습니다. 애플리케이션 및 크래시 일관성 백업을 통해 신속하게 업무를 재개할 수 있습니다. 백업 보존 기간도 선택할 수 있습니다.
중앙 집중식 백업 관리를 통해 IBM Cloud 워크로드를 보호하고 관리할 수 있습니다. 사전 정의된 정책을 사용하거나 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다. 강력한 검색 및 필터 기능을 통해 세분화된 복구를 수행할 수 있습니다.
상세한 감사 로그를 통해 백업 작업에 대한 완전한 가시성과 제어를 확보하고, 안전하고 규정을 준수하며 책임 있는 운영을 보장할 수 있습니다. 중요한 활동과 이벤트에 대해 알림과 통지를 받아 항상 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
암호화 키 관리, 저장 중 및 전송 중 암호화, BYOK, 프라이빗 엔드포인트를 통한 안전한 전송을 통해 백업을 완전히 제어할 수 있습니다. 중앙 IAM과 RBAC를 통해 액세스를 한 곳에서 관리하여 백업 접근을 안전하고 효율적으로 유지할 수 있습니다.