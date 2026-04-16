IBM® Partner Plus는 파트너가 가장 빠르게 성장할 수 있는 경로를 제공합니다.
전략 중심의 구독 기반 솔루션으로 확장을 준비한 기업을 위해 설계된 이 프로그램은 첫날부터 성장을 가속화하고 새로운 기회를 자신 있게 탐색할 수 있도록 지원합니다.
파트너는 확대된 인센티브, 최신 AI 기반 툴, 마켓플레이스 통합 및 Agent Connect와 같은 기능을 통해 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁할 수 있는 속도와 확장성을 확보할 수 있습니다. IBM의 기술과 전문성을 활용해 차별화된 솔루션을 구축하고, 산업 전반의 혁신을 이끌며 뛰어난 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 새로운 오퍼링을 만들든, 더 빠르게 계약을 성사시키든, 새로운 시장에 진입하든 IBM Partner Plus는 더 큰 성장을 지원합니다.
하이퍼스케일러 마켓플레이스와 Agent Connect를 통해 지속적인 혁신을 제공하고 새로운 수익원을 창출하세요.
간소화된 인센티브, 클라우드 크레딧, 맞춤형 지원, IBM 전문가의 직접적인 가이드를 활용해 더 빠르게 계약을 체결하고 자신 있게 구축하며 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
확장 가능한 공동 마케팅 펀딩과 페르소나 기반 콘텐츠를 활용하여 구매 여정 초기에 영향력을 행사하고 판매 주기를 가속화하며 디지털 마켓플레이스에서 성과를 거두세요.
더 빠른 구성, 실시간 분석 정보, AI 기반 추천을 제공하는 현대화된 Partner Portal과 견적 시스템을 경험해 보세요.
프로세스를 자동화하고 의사결정을 단순화하며 팀이 혁신과 성장에 집중할 수 있도록 지원하는 지능형 작업 특화 AI 에이전트로 업무를 가속화하세요.
하이브리드 개방형 데이터 레이크하우스를 통해 AI를 확장하고 사일로를 해소하며 가치 있는 분석 정보 도출 시간을 단축하고 AI 출력 품질을 개선하세요.
IT 및 비즈니스 워크플로를 간소화하는 자동화 프레임워크로 복잡성과 비용을 줄이고, 더 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 대규모로 제공할 수 있습니다.
IBM의 개방형 하이브리드 클라우드 아키텍처를 통해 어디서나 구축 및 배포할 수 있으며, 온프레미스, 프라이빗, 퍼블릭 환경 전반에서 고객 요구를 충족할 수 있는 유연성, 보안성, 확장성을 확보할 수 있습니다.
기술 역량부터 수요 창출, 영업까지 전반에 걸쳐 자신 있게 성장할 수 있도록 지원과 리소스를 제공합니다.
기술 준비도를 빠르게 높일 수 있도록 설계된 가이드 학습, 클라우드 크레딧, 실습 중심 지원을 통해 혁신과 제공 역량을 갖추세요.
공동 마케팅 자금, 타겟 콘텐츠, 마켓플레이스 노출을 통해 더 이른 단계에서 구매자와 연결되고 관심을 실제 계약으로 전환하세요.
간소화된 인센티브, 최신 견적 툴, AI 기반 분석 정보를 활용해 계약 주기를 단축하고 매출 기회를 확장하세요.