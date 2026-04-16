IBM® Partner Plus는 파트너가 가장 빠르게 성장할 수 있는 경로를 제공합니다.

전략 중심의 구독 기반 솔루션으로 확장을 준비한 기업을 위해 설계된 이 프로그램은 첫날부터 성장을 가속화하고 새로운 기회를 자신 있게 탐색할 수 있도록 지원합니다.

파트너는 확대된 인센티브, 최신 AI 기반 툴, 마켓플레이스 통합 및 Agent Connect와 같은 기능을 통해 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁할 수 있는 속도와 확장성을 확보할 수 있습니다. IBM의 기술과 전문성을 활용해 차별화된 솔루션을 구축하고, 산업 전반의 혁신을 이끌며 뛰어난 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 새로운 오퍼링을 만들든, 더 빠르게 계약을 성사시키든, 새로운 시장에 진입하든 IBM Partner Plus는 더 큰 성장을 지원합니다.