IBM Partner Plus: 성장을 가속화하도록 설계된 프로그램

첫날부터 비즈니스를 더 빠르게 성장시킬 수 있도록 설계된 파트너십을 시작하세요.

Plus는 더 많은 가능성을 제공합니다

IBM® Partner Plus는 파트너가 가장 빠르게 성장할 수 있는 경로를 제공합니다.

전략 중심의 구독 기반 솔루션으로 확장을 준비한 기업을 위해 설계된 이 프로그램은 첫날부터 성장을 가속화하고 새로운 기회를 자신 있게 탐색할 수 있도록 지원합니다.

파트너는 확대된 인센티브, 최신 AI 기반 툴, 마켓플레이스 통합 및 Agent Connect와 같은 기능을 통해 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁할 수 있는 속도와 확장성을 확보할 수 있습니다. IBM의 기술과 전문성을 활용해 차별화된 솔루션을 구축하고, 산업 전반의 혁신을 이끌며 뛰어난 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 새로운 오퍼링을 만들든, 더 빠르게 계약을 성사시키든, 새로운 시장에 진입하든 IBM Partner Plus는 더 큰 성장을 지원합니다.

파트너의 성장과 성공 방식 혁신

휴대전화로 통화하며 컴퓨터를 사용하는 여성 일러스트 배경에는 콜센터 워크플로가 표시됩니다.
고객이 구매하는 접점에서 만나기

하이퍼스케일러 마켓플레이스와 Agent Connect를 통해 지속적인 혁신을 제공하고 새로운 수익원을 창출하세요.
배경에 그래프가 있는 상태에서 컴퓨터를 사용하는 여성 일러스트
수익 극대화

간소화된 인센티브, 클라우드 크레딧, 맞춤형 지원, IBM 전문가의 직접적인 가이드를 활용해 더 빠르게 계약을 체결하고 자신 있게 구축하며 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
은행 및 시간 관리 등의 다양한 아이콘이 포함된 일러스트
수요 창출

확장 가능한 공동 마케팅 펀딩과 페르소나 기반 콘텐츠를 활용하여 구매 여정 초기에 영향력을 행사하고 판매 주기를 가속화하며 디지털 마켓플레이스에서 성과를 거두세요.
배경에 대화 흐름이 표시된 상태에서 컴퓨터를 사용하는 남성 일러스트
AI 기반 파트너 경험

더 빠른 구성, 실시간 분석 정보, AI 기반 추천을 제공하는 현대화된 Partner Portal과 견적 시스템을 경험해 보세요.

미래를 대비한 기술

AI 에이전트로 생산성 향상

프로세스를 자동화하고 의사결정을 단순화하며 팀이 혁신과 성장에 집중할 수 있도록 지원하는 지능형 작업 특화 AI 에이전트로 업무를 가속화하세요. 

IBM Watsonx 사전 구축 에이전트 살펴보기 파트너가 에이전틱 AI를 위해 IBM watsonx를 활용하는 방법을 알아보세요.
배경에 해결 방안이 표시된 상태에서 남성과 대화하는 여성 콜센터 직원 일러스트

보관 장소의 구애 없이 데이터 활용

하이브리드 개방형 데이터 레이크하우스를 통해 AI를 확장하고 사일로를 해소하며 가치 있는 분석 정보 도출 시간을 단축하고 AI 출력 품질을 개선하세요.

데이터로 AI 지원
배경에 그래픽이 있는 상태에서 컴퓨터를 사용하는 여성 일러스트

기술 및 운영 자동화

IT 및 비즈니스 워크플로를 간소화하는 자동화 프레임워크로 복잡성과 비용을 줄이고, 더 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 대규모로 제공할 수 있습니다.

AI 기반 자동화 활용
워크플로와 연결을 나타내는 원과 선으로 구성된 비즈니스 프로세스 다이어그램

하이브리드 클라우드로 모든 환경에서 효과적으로 작업

IBM의 개방형 하이브리드 클라우드 아키텍처를 통해 어디서나 구축 및 배포할 수 있으며, 온프레미스, 프라이빗, 퍼블릭 환경 전반에서 고객 요구를 충족할 수 있는 유연성, 보안성, 확장성을 확보할 수 있습니다.

지금 바로 인프라 현대화하기
IBM PowerVM을 사용하는 남성 일러스트

새로운 파트너로서 기대할 수 있는 사항

기술 역량부터 수요 창출, 영업까지 전반에 걸쳐 자신 있게 성장할 수 있도록 지원과 리소스를 제공합니다.
역량을 강화하는 기술

기술 준비도를 빠르게 높일 수 있도록 설계된 가이드 학습, 클라우드 크레딧, 실습 중심 지원을 통해 혁신과 제공 역량을 갖추세요.
파이프라인을 견인하는 수요

공동 마케팅 자금, 타겟 콘텐츠, 마켓플레이스 노출을 통해 더 이른 단계에서 구매자와 연결되고 관심을 실제 계약으로 전환하세요.
매출 확장을 이끄는 영업

간소화된 인센티브, 최신 견적 툴, AI 기반 분석 정보를 활용해 계약 주기를 단축하고 매출 기회를 확장하세요.
아직 참여할 준비가 안 되셨나요?

주도적으로 IBM과 함께 판매를 시작하는 방법을 살펴보거나 다음 단계를 안내하고 여정을 가속화할 IBM 전문가와 연결해 보세요.

  1. IBM과 함께 판매하기
  2. 전문가와 연결