며칠이 걸리던 코딩 작업을 단 몇 분으로 단축하는 안전하고 읽기 쉬운 AI 개발
12월 2일 오후 12시(미국 동부 표준시)에 예정된 이번 IBM 테크놀로지 서밋 에피소드에서는 IBM Software의 수석 부사장인 Dinesh Nirmal이 자동화 및 AI 총괄 관리자인 Neel Sundaresan과 함께합니다. 두 사람이 함께 AI가 개발자의 생산성과 엔터프라이즈 현대화를 어떻게 재편할지 살펴봅니다. 

Dinesh는 IBM의 하이브리드 클라우드 소프트웨어 스택이 복잡성을 단순화하고 현대화를 가속화하며 실제 비즈니스 결과를 잠금 해제하는 방법을 공유합니다. Neel은 개발자가 더 빠르게 현대화하고, 더 안전하게 자동화하고, 지속적으로 혁신할 수 있도록 설계된 IBM의 새로운 에이전트형 IDE인 Project Bob의 라이브 데모를 제공합니다. 

Bob이 하이브리드 AI, 에이전트 인텔리전스 및 내장 보안을 결합하여 팀이 소프트웨어를 구축하고 발전시키는 방식을 혁신하는 방법을 독점적으로 미리 볼 수 있습니다. 

지능형 소프트웨어 제공의 다음 시대와 AI가 개발 워크플로를 어떻게 재정의할 수 있는지 궁금하다면 이 세션을 놓치지 마세요.

시리즈 소개

IBM 테크놀로지 서밋 소개

IBM 테크놀로지 서밋 시리즈는 고객, 파트너 및 전문가를 한자리에 모아 AI, 데이터, 자동화 및 보안 전반의 혁신이 비즈니스 운영 방식을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다. 각 세션은 애플리케이션 현대화 및 데이터 관리부터 운영 자동화 및 하이브리드 환경 보안에 이르기까지 실제 과제에 초점을 맞춥니다. 이 시리즈는 데모, 토론 및 고객 사례를 통해 IBM 기술이 기업이 더 빠른 성과를 달성하고 복잡성을 줄이며 대규모로 책임감 있게 혁신하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.