12월 2일 오후 12시(미국 동부 표준시)에 예정된 이번 IBM 테크놀로지 서밋 에피소드에서는 IBM Software의 수석 부사장인 Dinesh Nirmal이 자동화 및 AI 총괄 관리자인 Neel Sundaresan과 함께합니다. 두 사람이 함께 AI가 개발자의 생산성과 엔터프라이즈 현대화를 어떻게 재편할지 살펴봅니다.

Dinesh는 IBM의 하이브리드 클라우드 소프트웨어 스택이 복잡성을 단순화하고 현대화를 가속화하며 실제 비즈니스 결과를 잠금 해제하는 방법을 공유합니다. Neel은 개발자가 더 빠르게 현대화하고, 더 안전하게 자동화하고, 지속적으로 혁신할 수 있도록 설계된 IBM의 새로운 에이전트형 IDE인 Project Bob의 라이브 데모를 제공합니다.

Bob이 하이브리드 AI, 에이전트 인텔리전스 및 내장 보안을 결합하여 팀이 소프트웨어를 구축하고 발전시키는 방식을 혁신하는 방법을 독점적으로 미리 볼 수 있습니다.

지능형 소프트웨어 제공의 다음 시대와 AI가 개발 워크플로를 어떻게 재정의할 수 있는지 궁금하다면 이 세션을 놓치지 마세요.