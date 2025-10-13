IBM Maximo Vegetation Management, 위험을 복원력으로 전환하기 위한 동반자

IBM Maximo Vegetation Management는 다양한 데이터 입력을 실행 가능한 인사이트로 변환하여 회사가 고위험 구역을 사전에 파악하고, 가지치기 우선순위를 정하고, 위험을 줄이며, 리소스 사용을 최적화하도록 지원합니다. 이를 통해 주기적 가지치기에만 의존하지 않을 수 있습니다.
2024년 미국에서는 61,000건 이상의 산불이 발생해 890만 에이커 가량이 소실되었으며 그 중 다수는 전력 시설 근처에 초목이 과잉 성장하여 발생했습니다. 이는 특히 캘리포니아와 텍사스 같은 고위험 주에서 발화와 정전의 주요 원인이 되었습니다.*
바로 이런 이유에서 IBM은 IBM Maximo Vegetation Management를 Maximo Application Suite에 도입한다는 소식을 발표합니다. 이제 하나의 통일된 솔루션 안에서 데이터 인풋을 실행 가능한 인사이트로 변환합니다.
전력, 유틸리티, 인프라 및 운영 환경에서 초목 관리는 단순히 나무를 다듬는 것이 아닙니다. 자산을 보호하고, 공공 안전을 보장하고, 운영 효율성을 최적화하는 것입니다. 기후 변동성으로 인해 산불 및 정전의 위험이 증가함에 따라 전력, 파이프라인 및 운송 통로 근처의 초목을 사전에 관리하는 더 스마트한 데이터 기반 솔루션이 필요해졌습니다.
최신 식생 관리 솔루션은 실시간 인사이트, 데이터 분석 및 워크플로를 통해 팀의 역량을 강화하여 사후에 대응하는 방식의 유지보수를 선제적 자산 보호로 전환합니다. 이것은 단순한 도구가 아니라 신뢰성, 규정 준수 및 지속가능성을 위한 보호 장치입니다.
IBM Maximo Vegetation Management는 다양한 데이터 입력을 실행 가능한 인사이트로 변환하여 회사가 고위험 구역을 사전에 파악하고, 가지치기 우선순위를 정하고, 위험을 줄이며, 리소스 사용을 최적화하도록 지원합니다. 이를 통해 주기적 가지치기에만 의존하지 않을 수 있습니다.
고객은 2D 위성 뷰, 3D LiDAR 스캔 또는 하이브리드 접근 방식 등 다양한 이미지 소스를 사용하여 인사이트를 맞춤화하고 모든 지형과 자산을 적절한 수준의 디테일로 구현할 수 있습니다. IBM의 AI 기반 위험 점수 엔진은 이미지와 자산 데이터를 분석하여 침범 위험을 감지하고, 성장을 예측하고, 탐지를 넘어 유지 관리의 우선 순위를 지정하고, 식생 밀도와 우선 순위 수준을 계산하여 고위험 구역을 사고가 발생하기 전에 정확히 찾아냅니다. 또한 원활한 작업 주문 통합을 통해 팀이 실행, 규정 준수 및 계약업체의 업무 수행을 모두 한 곳에서 추적하는 통합 제품을 보며 인사이트를 얻고 조치를 취할 수 있습니다.
식생 관리는 사후 유지 관리에서 선제적 위험 완화로 진화하고 있으며 그 영향은 임업 외 분야로도 이어집니다.
이는 운영 복원력 영역의 비약적인 발전입니다. 전력 회사는 AI 기반 식생 인사이트와 강력한 자산 및 업무 지시 기능을 결합하여, 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하면서, 정전 방지용 확장 가능한 엔드투엔드 솔루션을 확보할 수 있습니다.
초목 관리자, 운영 책임자, 자산 안정성 엔지니어는 IBM Maximo Vegetation Management를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
