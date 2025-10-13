IBM Maximo Vegetation Management, 위험을 복원력으로 전환하기 위한 동반자

2024년 미국에서는 61,000건 이상의 산불이 발생해 890만 에이커 가량이 소실되었으며 그 중 다수는 전력 시설 근처에 초목이 과잉 성장하여 발생했습니다. 이는 특히 캘리포니아와 텍사스 같은 고위험 주에서 발화와 정전의 주요 원인이 되었습니다.*

바로 이런 이유에서 IBM은 IBM Maximo Vegetation Management를 Maximo Application Suite에 도입한다는 소식을 발표합니다. 이제 하나의 통일된 솔루션 안에서 데이터 인풋을 실행 가능한 인사이트로 변환합니다.