모니터링, 분석, 선제적 조치로 운영 복원력을 개선하여 식생 위험을 사전에 대비
전선, 발전소, 기타 공공시설 자산을 불필요한 식생으로부터 보호하는 것은 안전이 달린 문제입니다. 전선 근처에 나뭇가지가 떨어지거나 무성한 덤불이 있으면 정전, 산불 위험, 인명 및 재산에 대한 위험이 커질 수 있습니다. 기존의 수동 검사와 정기 점검은 비효율적이고, 사후 대응 방식이며, 중요한 위험 요소를 놓치기 쉽습니다.
IBM Maximo Vegetation Management는 이미지 데이터, 분석, AI를 실행 가능한 인사이트로 변환하여 기업이 고위험 영역을 사전에 식별하고, 가지치기 우선순위를 정하고, 위험을 줄이며, 리소스 사용을 최적화하도록 지원합니다.
식생으로 인한 위험 요소를 조기에 파악하고 해결하여 운영 중단을 방지합니다.
고위험 영역의 우선순위를 정하여 수동 검사 및 긴급 유지보수에 드는 비용을 줄입니다.
핵심 성과 지표(KPI)를 사용하여 식생 상태를 추적하고 자산의 우선순위를 지정합니다.
통합 제품을 사용하여 데이터 인사이트를 얻고 작업 주문 및 실행을 추적합니다.
IBM Maximo Vegetation Management를 활용하여 유틸리티에서 중요 자산 주변의 고위험 구역과 위험 수목을 사전에 파악할 수 있습니다. 이 솔루션은 위성 및 LiDAR 이미지와 AI 기반 위험 점수를 결합하여 송전 및 배전선에 가장 큰 위협이 되는 식생을 정확히 찾아냅니다. 이를 통해 유지보수 및 운영 책임자는 가장 필요한 곳에 리소스를 집중하여 가동 중단 위험을 줄이고, 안전성을 향상하며, 전력망 안정성을 보호할 수 있습니다.
보험사는 IBM Maximo Vegetation Management를 통해 Satellite 및 LiDAR 이미지와 AI 기반 위험 점수를 결합하여 대규모 포트폴리오의 식생 위험에 대한 정확한 최신 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 보험사는 위험을 더욱 정확하게 평가하고, 정확한 정보를 바탕으로 정책 가격을 책정하며, 사전 예방적 관리를 위해 고위험 자산에 플래그를 지정할 수 있습니다. 보험금 청구 시 보험사는 과거 식생 데이터를 활용하여 사고 이전의 상태를 검증함으로써 청구 처리 기간을 단축하고 사기 위험을 줄일 수 있습니다. 이에 따라 손실이 감소하고 고객 신뢰가 향상하며 재무 성과가 개선됩니다.
운송 회사에서는 관리되지 않은 식생이 신호를 차단하고, 인프라를 훼손하며, 철도, 고속도로, 공항 주변에 안전상 위험을 초래할 수 있습니다. IBM Maximo Vegetation Management는 AI 위험 점수를 결합한 위성 및 LiDAR 이미지를 사용하여 가장 위험한 구역을 정확히 찾아내고 광범위한 경로의 식생 성장을 전반적으로 모니터링하도록 지원합니다. 운송 사업자는 가지치기 우선 순위를 정하고 작업 주문을 통합하여 신속히 대응함으로써 지연을 줄이고 승객과 화물의 안전성을 향상하며 중요 인프라의 수명을 연장할 수 있습니다.