전선, 발전소, 기타 공공시설 자산을 불필요한 식생으로부터 보호하는 것은 안전이 달린 문제입니다. 전선 근처에 나뭇가지가 떨어지거나 무성한 덤불이 있으면 정전, 산불 위험, 인명 및 재산에 대한 위험이 커질 수 있습니다. 기존의 수동 검사와 정기 점검은 비효율적이고, 사후 대응 방식이며, 중요한 위험 요소를 놓치기 쉽습니다.

IBM Maximo Vegetation Management는 이미지 데이터, 분석, AI를 실행 가능한 인사이트로 변환하여 기업이 고위험 영역을 사전에 식별하고, 가지치기 우선순위를 정하고, 위험을 줄이며, 리소스 사용을 최적화하도록 지원합니다.