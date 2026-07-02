IBM Db2 Serverless 기술 프리뷰 소개: 개발자와 AI 에이전트를 위한 서버리스 데이터베이스

인프라를 관리하지 않고도 데이터베이스를 손쉽게 생성하고, 연결하고, 확장할 수 있는 완전 관리형 클라우드 네이티브 데이터베이스 서비스인 IBM Db2 Serverless의 기술 프리뷰를 소개합니다. 이 서비스는 엔터프라이즈에서 이미 신뢰하고 있는 IBM Db2 엔진을 완전한 서버리스 모델로 제공하며, 셀프서비스 프로비저닝, 엔터프라이즈급 보안 및 사전 용량 계획이 필요 없는 탄력적인 확장 기능을 지원합니다.

더 많은 애플리케이션과 AI 에이전트가 데이터베이스를 직접 생성하고 운영하게 되면서, 프로비저닝이나 확장을 기다릴 필요 없이 자신의 작업 속도에 맞춰 반응하는 데이터베이스가 필요하게 되었습니다. Db2 Serverless는 이러한 요구를 충족하면서도 어느 하나를 희생하도록 요구하지 않습니다. AI 에이전트와 개발자는 까다로운 미션 크리티컬 워크로드에서 이미 검증된 엔진을 기반으로 서버리스의 민첩성을 활용하는 동시에, 이러한 워크로드에 필요한 보안, 데이터 무결성 및 안정성을 그대로 누릴 수 있습니다. AI 에이전트는 REST 및 MCP 인터페이스를 통해 코드로 데이터베이스를 생성하고 관리할 수 있으며, 스냅샷 기반 브랜칭을 통해 개발 및 테스트를 위한 운영 데이터베이스의 격리된 복사본을 생성할 수 있습니다.