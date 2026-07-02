IBM Db2 Serverless 기술 프리뷰 소개: 개발자와 AI 에이전트를 위한 서버리스 데이터베이스

몇 초 만에 Db2 데이터베이스를 생성하세요. 애플리케이션을 연결하고 바로 개발을 시작할 수 있습니다. 용량을 계획하거나, 인프라 규모를 산정하거나, 운영을 직접 수행할 필요가 없습니다.
인프라를 관리하지 않고도 데이터베이스를 손쉽게 생성하고, 연결하고, 확장할 수 있는 완전 관리형 클라우드 네이티브 데이터베이스 서비스인 IBM Db2 Serverless의 기술 프리뷰를 소개합니다. 이 서비스는 엔터프라이즈에서 이미 신뢰하고 있는 IBM Db2 엔진을 완전한 서버리스 모델로 제공하며, 셀프서비스 프로비저닝, 엔터프라이즈급 보안 및 사전 용량 계획이 필요 없는 탄력적인 확장 기능을 지원합니다.
더 많은 애플리케이션과 AI 에이전트가 데이터베이스를 직접 생성하고 운영하게 되면서, 프로비저닝이나 확장을 기다릴 필요 없이 자신의 작업 속도에 맞춰 반응하는 데이터베이스가 필요하게 되었습니다. Db2 Serverless는 이러한 요구를 충족하면서도 어느 하나를 희생하도록 요구하지 않습니다. AI 에이전트와 개발자는 까다로운 미션 크리티컬 워크로드에서 이미 검증된 엔진을 기반으로 서버리스의 민첩성을 활용하는 동시에, 이러한 워크로드에 필요한 보안, 데이터 무결성 및 안정성을 그대로 누릴 수 있습니다. AI 에이전트는 REST 및 MCP 인터페이스를 통해 코드로 데이터베이스를 생성하고 관리할 수 있으며, 스냅샷 기반 브랜칭을 통해 개발 및 테스트를 위한 운영 데이터베이스의 격리된 복사본을 생성할 수 있습니다.
AI 어시스턴트와 소프트웨어 에이전트는 이제 코드를 생성하고, 서비스를 프로비저닝하며, 애플리케이션을 서로 연결합니다. 이러한 흐름에 데이터베이스도 자연스럽게 참여하려면 프로그래밍 방식으로 손쉽게 생성하고 관리할 수 있어야 합니다.
Db2 Serverless는 기술 프리뷰에서 다음과 같은 핵심 기능을 제공합니다.
이를 통해 개발자와 개발 도구는 코드만으로 Db2를 손쉽게 생성, 구성, 관리할 수 있으므로, 데이터베이스를 프로비저닝하는 과정도 에이전트 중심 워크플로에 자연스럽게 통합됩니다.
스냅샷 기반 브랜칭은 이번 출시에서 특히 주목할 만한 기능입니다. 이제 운영 환경에는 영향을 주지 않고도 개발 및 테스트를 위해 데이터베이스의 격리된 복사본을 생성할 수 있습니다. 각기 독립된 환경에서 스키마 변경을 테스트하고, 업데이트를 검증하며, 새로운 기능을 시험하고, 병렬 작업을 수행할 수 있습니다.
AI 지원 개발이 확대될수록 브랜칭의 중요성도 더욱 커집니다. 개발자와 AI 에이전트는 실험하고 반복적으로 개선할 수 있는 안전한 환경이 필요합니다. 브랜칭은 이러한 환경을 제공하는 동시에 운영 환경을 안전하게 보호합니다.
Db2 Serverless는 운영 부담을 줄이고 비용을 실제 사용량에 맞춰 부과하므로, 과도하게 리소스를 프로비저닝하거나 리소스가 준비되기를 기다릴 필요가 없습니다.
Db2 기반의 서버리스 단순성. 기술 프리뷰에는 다음 기능이 포함됩니다.
처음부터 프로덕션 환경에 사용할 수 있는 엔진을 제공하므로, 어떤 팀이든 안심하고 이를 기반으로 개발할 수 있습니다.
IBM Db2 Serverless는 트랜잭션 애플리케이션, 신규 애플리케이션 개발, 개발 및 테스트 환경, 개념 검증 및 경량 분석 워크로드에 적합합니다. 이번 기술 프리뷰는 이를 기반으로 개발을 시작할 수 있는 첫 번째 기회입니다.