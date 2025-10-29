인공지능 IT 자동화

Db2 for z/OS 에이전트를 통한 지능형 데이터 기반 IBM Z 운영의 미래

자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 IBM® Z 운영을 간소화하도록 설계된 IBM Z® Db2 for z/OS Agent를 소개합니다.

출판된 10/29/2025
노트북 앞에 앉아 있는 남성과 그 양 옆에 채팅, 양식, 달력 아이콘들이 있는 일러스트

작성자

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

IBM의 AI 기반 어시스턴트인 Db2 for z/OS Agent를 소개합니다. 이 솔루션은 자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 메인프레임 운영을 간소화하도록 설계되었습니다.

생성형 AI는 챗봇과 추천 엔진을 훨씬 뛰어넘었습니다. 이제 AI는 코드를 작성하고 이미지를 생성하며 우리가 정보를 검색하는 방식까지 재정의합니다. 그러나 다음 단계는 더 큰 혁신을 가져올 것입니다. 바로 AI 에이전트, 즉 컨텍스트를 이해하고, 복잡한 상황을 추론하며, 실시간으로 실행 가능한 인사이트를 제공하는 디지털 팀원입니다. IBM Z와 같은 미션 크리티컬 시스템을 운영하는 기업에게 이러한 진화는 단순히 흥미로운 것에 그치지 않고 필수적입니다. 

Db2 for z/OS Agent를 중심으로 IBM Z 운영의 새로운 장이 펼쳐지고 있습니다. 

기업을 위한 기회  

시스템 관리는 그 어느 때보다 복잡해졌으며, 특히 기업의 경우 1) 팀의 인력이 부족하고 지식이 사일로화되는 경우가 많으며, 2) 신규 인재 온보딩은 느리고 많은 리소스를 소모하는 프로세스이고, 3) 문제 해결은 여러 대시보드를 오가며 로그를 해독하고, 조직 내 비공식적 지식에 의존하게 되는데, 이 모든 것이 운영 속도를 늦추고 위험을 높입니다.

AI 에이전트는 단순히 있으면 좋은 도구가 아니라, 기업에 필수적인 전략적 자산입니다. 이를 이해하고 AI 에이전트를 신중하게 도입하는 조직은 다음과 같은 다양한 기회를 통해 이점을 얻을 수 있습니다.

  • AI를 활용한 인간 전문성의 강화: 팀이 문제를 해결하기 위해 세부 사항을 기억하거나 문서를 찾아보는 대신, 이제는 “어젯밤 인덱스에서 어떤 변화가 있었나요?”, “어제 거래에 이상이 있었나요?”, “지금 어떤 하위 시스템에 문제가 있나요?”와 같은 질문을 간단히 할 수 있습니다.
  • AI를 통해 귀중하고 안전한 데이터에서 인사이트를 도출: IBM Z는 귀사의 가장 중요한 데이터 자산을 엄격하게 보호하고 강력하게 규제하는 은행 금고와 같습니다. 그러나 이 금고에서 인사이트를 얻는 것은 느리고 복잡할 수 있습니다. 이제 금고 창구에 상주하는 AI 은행원을 상상해 보세요. 이 은행원은 결코 잠들지 않고, 잊지 않으며, 언제나 정확하게 응답합니다. 사용자는 일상적인 영어로 질문을 하고 즉시 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

이것이 바로 자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 IBM Z 운영을 간소화하도록 설계된 Db2 for z/OS Agent가 제공하는 이점입니다.

이러한 변화가 중요한 이유와 DBA 역량 강화 방법

대시보드에서 대화로의 전환은 단순한 사용자 인터페이스(UI) 변화가 아니라, 새로운 업무 방식입니다. 여기에서 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 운영 간소화: 모든 질문에 대해 하나의 대화 인터페이스를 제공합니다.
  • 더 빠른 의사 결정: 실시간 인사이트를 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 얻을 수 있습니다.
  • 기술 격차 해소: 주니어 직원은 전문가의 속도를 늦추지 않고 더 빨리 배우게 됩니다.
  • 회복력 향상: 팀은 사후 대응이 아닌 사전에 문제에 대응할 수 있습니다.

AI 에이전트 도입 이전에는 시니어 DBA가 여러 하위 시스템을 비교하고 로그를 수집하며 주니어 직원을 멘토링하는 동시에 Severity 1 인시던트를 관리하는 데 수 시간을 할애해야 했습니다. Db2 for z/OS Agent를 사용하면 해당 DBA는 하나의 질문으로 몇 초 만에 컨텍스트가 반영된 알기 쉬운 답변을 받을 수 있습니다. 또한 주니어 DBA가 같은 질문을 할 경우, 에이전트는 답을 제공할 뿐만 아니라 그 이유까지 설명해 줍니다.

모든 상호작용이 학습의 기회가 되며 시간이 지날수록 팀 전체의 역량이 향상됩니다.

Db2 for z/OS Agent의 아키텍처

Db2 for z/OS Agent는 계층화된 AI 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다. 다음은 Db2 for z/OS Agent의 각 계층이 함께 작동하는 방식입니다.

  • Db2 13 for z/OS는 IBM Z의 데이터베이스 시스템으로 중요한 데이터를 보관하고 안전한 금고 역할을 합니다.
  • IBM® watsonx Assistant for Z는 대화형 플랫폼입니다. 어시스턴트의 목소리로서 사용자를 맞이하고 응답합니다. 
  • LLM(watsonx.ai를 통해 제공)은 사용자의 쿼리를 이해하고 처리하며, 자연어로 답변을 구성하는 두뇌 역할을 합니다.
  • Z RAG + Db2 Index Files는 관련 지식에 대한 빠르고 구조화된 액세스를 제공하여 검색 성능을 향상하고, 어시스턴트가 필요한 문서를 신속하게 찾을 수 있도록 돕습니다.
  • ODBC 드라이버는 어시스턴트가 데이터베이스의 데이터에 액세스할 수 있도록 하는 소프트웨어 구성 요소입니다. 이는 어시스턴트가 데이터베이스를 이해할 수 있는 형식으로 쿼리를 변환하고, 데이터베이스로부터의 응답을 어시스턴트로 다시 전달함으로써 어시스턴트를 지원하는 번역기 역할을 합니다.
  • OpenShift는 모든 것이 원활하게 실행되도록 유지하는 개방적이고 확장 가능한 기반 인프라입니다.

이 아키텍처는 근본 시스템의 무결성을 저해하지 않으면서, 인사이트를 안전하고 신뢰할 수 있으며 실시간으로 제공할 수 있도록 합니다.

새로운 팀원: Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent는 단지 DBA를 위한 것이 아닙니다. 팀 전체가 역량을 발휘할 수 있도록 설계되어 있습니다.

  • 시스템 프로그래머: 서브시스템의 상태와 트렌드를 모니터링합니다. 
  • IT 리더: 온보딩 및 지식 이전을 가속화합니다. 
  • 운영 팀: 문제를 더 빠르게 진단하고 가동 중지 시간을 줄입니다. 
  • 신입 직원: 팀의 속도를 저하하지 않으면서 실무에 대해 배울 수 있습니다. 

요컨대, Db2 for z/OS Agent는 IBM Z 에코시스템의 모든 역할에 힘을 배가시켜 줍니다.

AI 에이전트는 인간을 대체하는 것이 아니라 함께 협력하고 있습니다. McKinsey의 Jorge Amar가 말했듯이 "우리는 앞으로 인력을 에이전트와 인간, 두 가지 모두로 바라봐야 하는 세상으로 나아가고 있습니다." IBM Z는 Db2 for z/OS Agent를 통해 이러한 변화를 선도하고 있으며, AI를 기업 운영의 핵심 영역에 직접 도입하고 있습니다. 이 모든 과정은 한 번의 프롬프트에서 시작됩니다. 

실제 적용 사례를 보고 싶으신가요? 에이전트 개발팀과 직접 상담해 보세요. IBM Z 운영의 미래는 이미 대화형 운영 환경으로 진화하고 있습니다. 

Db2 for z/OS Agent에 대해 자세히 보기

런타임 플랫폼인 IBM watsonx Assistant for Z 살펴보기

자세히 알아보기 IBM Db2 for z/OS 살펴보기 IBM watsonx Assistant for z에 대해 자세히 보기