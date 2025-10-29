Db2 for z/OS 에이전트를 통한 지능형 데이터 기반 IBM Z 운영의 미래

시스템 관리는 그 어느 때보다 복잡해졌으며, 특히 기업의 경우 1) 팀의 인력이 부족하고 지식이 사일로화되는 경우가 많으며, 2) 신규 인재 온보딩은 느리고 많은 리소스를 소모하는 프로세스이고, 3) 문제 해결은 여러 대시보드를 오가며 로그를 해독하고, 조직 내 비공식적 지식에 의존하게 되는데, 이 모든 것이 운영 속도를 늦추고 위험을 높입니다.

AI 에이전트는 단순히 있으면 좋은 도구가 아니라, 기업에 필수적인 전략적 자산입니다. 이를 이해하고 AI 에이전트를 신중하게 도입하는 조직은 다음과 같은 다양한 기회를 통해 이점을 얻을 수 있습니다.

AI를 활용한 인간 전문성의 강화: 팀이 문제를 해결하기 위해 세부 사항을 기억하거나 문서를 찾아보는 대신, 이제는 “어젯밤 인덱스에서 어떤 변화가 있었나요?”, “어제 거래에 이상이 있었나요?”, “지금 어떤 하위 시스템에 문제가 있나요?”와 같은 질문을 간단히 할 수 있습니다.

AI를 통해 귀중하고 안전한 데이터에서 인사이트를 도출: IBM Z는 귀사의 가장 중요한 데이터 자산을 엄격하게 보호하고 강력하게 규제하는 은행 금고와 같습니다. 그러나 이 금고에서 인사이트를 얻는 것은 느리고 복잡할 수 있습니다. 이제 금고 창구에 상주하는 AI 은행원을 상상해 보세요. 이 은행원은 결코 잠들지 않고, 잊지 않으며, 언제나 정확하게 응답합니다. 사용자는 일상적인 영어로 질문을 하고 즉시 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

이것이 바로 자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 IBM Z 운영을 간소화하도록 설계된 Db2 for z/OS Agent가 제공하는 이점입니다.