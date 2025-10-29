Db2 for z/OS 에이전트를 통한 지능형 데이터 기반 IBM Z 운영의 미래
자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 IBM® Z 운영을 간소화하도록 설계된 IBM Z® Db2 for z/OS Agent를 소개합니다.
자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 IBM® Z 운영을 간소화하도록 설계된 IBM Z® Db2 for z/OS Agent를 소개합니다.
IBM의 AI 기반 어시스턴트인 Db2 for z/OS Agent를 소개합니다. 이 솔루션은 자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 메인프레임 운영을 간소화하도록 설계되었습니다.
생성형 AI는 챗봇과 추천 엔진을 훨씬 뛰어넘었습니다. 이제 AI는 코드를 작성하고 이미지를 생성하며 우리가 정보를 검색하는 방식까지 재정의합니다. 그러나 다음 단계는 더 큰 혁신을 가져올 것입니다. 바로 AI 에이전트, 즉 컨텍스트를 이해하고, 복잡한 상황을 추론하며, 실시간으로 실행 가능한 인사이트를 제공하는 디지털 팀원입니다. IBM Z와 같은 미션 크리티컬 시스템을 운영하는 기업에게 이러한 진화는 단순히 흥미로운 것에 그치지 않고 필수적입니다.
Db2 for z/OS Agent를 중심으로 IBM Z 운영의 새로운 장이 펼쳐지고 있습니다.
시스템 관리는 그 어느 때보다 복잡해졌으며, 특히 기업의 경우 1) 팀의 인력이 부족하고 지식이 사일로화되는 경우가 많으며, 2) 신규 인재 온보딩은 느리고 많은 리소스를 소모하는 프로세스이고, 3) 문제 해결은 여러 대시보드를 오가며 로그를 해독하고, 조직 내 비공식적 지식에 의존하게 되는데, 이 모든 것이 운영 속도를 늦추고 위험을 높입니다.
AI 에이전트는 단순히 있으면 좋은 도구가 아니라, 기업에 필수적인 전략적 자산입니다. 이를 이해하고 AI 에이전트를 신중하게 도입하는 조직은 다음과 같은 다양한 기회를 통해 이점을 얻을 수 있습니다.
이것이 바로 자연스러운 대화형 상호 작용을 통해 IBM Z 운영을 간소화하도록 설계된 Db2 for z/OS Agent가 제공하는 이점입니다.
대시보드에서 대화로의 전환은 단순한 사용자 인터페이스(UI) 변화가 아니라, 새로운 업무 방식입니다. 여기에서 다음과 같은 이점이 있습니다.
AI 에이전트 도입 이전에는 시니어 DBA가 여러 하위 시스템을 비교하고 로그를 수집하며 주니어 직원을 멘토링하는 동시에 Severity 1 인시던트를 관리하는 데 수 시간을 할애해야 했습니다. Db2 for z/OS Agent를 사용하면 해당 DBA는 하나의 질문으로 몇 초 만에 컨텍스트가 반영된 알기 쉬운 답변을 받을 수 있습니다. 또한 주니어 DBA가 같은 질문을 할 경우, 에이전트는 답을 제공할 뿐만 아니라 그 이유까지 설명해 줍니다.
모든 상호작용이 학습의 기회가 되며 시간이 지날수록 팀 전체의 역량이 향상됩니다.
Db2 for z/OS Agent는 계층화된 AI 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다. 다음은 Db2 for z/OS Agent의 각 계층이 함께 작동하는 방식입니다.
이 아키텍처는 근본 시스템의 무결성을 저해하지 않으면서, 인사이트를 안전하고 신뢰할 수 있으며 실시간으로 제공할 수 있도록 합니다.
Db2 for z/OS Agent는 단지 DBA를 위한 것이 아닙니다. 팀 전체가 역량을 발휘할 수 있도록 설계되어 있습니다.
요컨대, Db2 for z/OS Agent는 IBM Z 에코시스템의 모든 역할에 힘을 배가시켜 줍니다.
AI 에이전트는 인간을 대체하는 것이 아니라 함께 협력하고 있습니다. McKinsey의 Jorge Amar가 말했듯이 "우리는 앞으로 인력을 에이전트와 인간, 두 가지 모두로 바라봐야 하는 세상으로 나아가고 있습니다." IBM Z는 Db2 for z/OS Agent를 통해 이러한 변화를 선도하고 있으며, AI를 기업 운영의 핵심 영역에 직접 도입하고 있습니다. 이 모든 과정은 한 번의 프롬프트에서 시작됩니다.
실제 적용 사례를 보고 싶으신가요? 에이전트 개발팀과 직접 상담해 보세요. IBM Z 운영의 미래는 이미 대화형 운영 환경으로 진화하고 있습니다.