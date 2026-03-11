오늘은 자카르타 EE, Quarkus 및 Spring 프레임워크 전반에서 자동화된 에이전트 엔터프라이즈 Java 마이그레이션을 평가하도록 설계된 개방형 벤치마크 제품군이자 공개 순위표인 독립형 애플리케이션 리팩토링 벤치마크인 ScarfBench를 소개합니다.

조직이 미션 크리티컬 시스템을 현대화함에 따라 프레임워크 마이그레이션이 전략적 우선 순위가 되었습니다. 동시에 이러한 전환을 가속화하기 위해 AI 지원 개발 도구가 점점 많이 사용되고 있습니다.

ScarfBench는 AI 기반 마이그레이션이 단순히 컴파일 가능한 코드가 아니라 제기능을 하고 신뢰할 수 있는 시스템을 생성하는지 여부를 평가하는 표준화되고 재현 가능한 방법을 제공합니다. 검증된 엔터프라이즈 스타일 워크로드와 투명한 채점을 사용하여 일관된 평가를 가능하게 합니다.