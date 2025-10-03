기업들은 생산성의 새로운 지평을 열기 위해 AI 에이전트로 눈을 돌리고 있습니다. 단순히 아웃풋을 생성하는 기존 모델과 달리 에이전트는 작업 연쇄 및 여러 시스템 활용 등의 조치를 취할 수 있습니다. 이를 통해 반복적인 워크플로를 자동화하고 의사 결정과 가속화하며 팀이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.

그러나 이러한 약속에는 새로운 위험이 따릅니다. 에이전트는 더 많은 자율성을 가지고 운영하므로 의사 결정이 어떻게 내려지는지 확인하고 의도한 대로 작동하는지 확인하기가 더 어려워집니다. 오늘날의 모니터링은 느리고 수동적이며 파편화되어 있기 때문에 개발자는 시스템을 신뢰, 추적 또는 미세 조정하는 데 필요한 도구가 없습니다. 그리고 확장 가능한 거버넌스 인프라가 없으면 기업은 에이전트형 AI를 평가하고 제어하며 자신 있게 확장하는 데 어려움을 겪습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 watsonx.governance는 향후 릴리스에서 에이전트 모니터링 및 인사이트를 watsonx.governance에 도입할 예정입니다. 이 새로운 기능은 프로덕션에서 애플리케이션을 모니터링합니다. 에이전트 인사이트는 의사 결정, 행동 및 성능을 실시간으로 추적하여 지표가 임계값을 초과할 때 알림을 발행합니다. 이를 통해 사전 예방적으로 관리하고, 문제를 신속하게 해결하며, 상담원 중심 결과에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.