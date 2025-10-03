위험 및 규정 준수 리더, 보안팀 및 AI 소유자는 종종 "AI 에이전트가 프로덕션에서 무엇을 하고 있는지 정확히 확인할 수 있나요?", "AI 거버넌스 및 AI 보안 태세를 통합적으로 파악할 수 있나요?"라는 두 가지 질문을 합니다.
watsonx.governance를 사용하면 이제 두 질문 모두에 대해 '예'라는 답을 얻을 수 있습니다.
이러한 기능을 함께 사용하면 스프레드시트 추적이나 탭 호핑 없이 정책, 보호 및 성능과 같은 AI 신뢰를 위한 포괄적인 솔루션을 제공할 것입니다.
기업들은 생산성의 새로운 지평을 열기 위해 AI 에이전트로 눈을 돌리고 있습니다. 단순히 아웃풋을 생성하는 기존 모델과 달리 에이전트는 작업 연쇄 및 여러 시스템 활용 등의 조치를 취할 수 있습니다. 이를 통해 반복적인 워크플로를 자동화하고 의사 결정과 가속화하며 팀이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
그러나 이러한 약속에는 새로운 위험이 따릅니다. 에이전트는 더 많은 자율성을 가지고 운영하므로 의사 결정이 어떻게 내려지는지 확인하고 의도한 대로 작동하는지 확인하기가 더 어려워집니다. 오늘날의 모니터링은 느리고 수동적이며 파편화되어 있기 때문에 개발자는 시스템을 신뢰, 추적 또는 미세 조정하는 데 필요한 도구가 없습니다. 그리고 확장 가능한 거버넌스 인프라가 없으면 기업은 에이전트형 AI를 평가하고 제어하며 자신 있게 확장하는 데 어려움을 겪습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 watsonx.governance는 향후 릴리스에서 에이전트 모니터링 및 인사이트를 watsonx.governance에 도입할 예정입니다. 이 새로운 기능은 프로덕션에서 애플리케이션을 모니터링합니다. 에이전트 인사이트는 의사 결정, 행동 및 성능을 실시간으로 추적하여 지표가 임계값을 초과할 때 알림을 발행합니다. 이를 통해 사전 예방적으로 관리하고, 문제를 신속하게 해결하며, 상담원 중심 결과에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
구매/조달을 자동화하는 AI 에이전트가 범위를 벗어난 공급업체 계약을 승인하려고 시도할 수 있습니다. 모니터링이 활성화되면 해당 작업에 실시간으로 플래그가 지정되므로 팀은 다운스트림 문제가 발생하기 전에 에이전트를 조사, 정책 조정 또는 개선할 수 있습니다.
AI 거버넌스와 AI 보안은 병렬 작업 흐름으로 취급되는 경우가 너무 많습니다. Guardium AI Security가 watsonx.governance 콘솔에 통합되면서 상황이 바뀌었습니다. 위험 및 규정 준수 리더는 사용 사례를 승인하고 관리하는 곳에서 직접 실시간 보안 태세를 확인할 수 있습니다.
IT 티켓을 관리하는 AI 에이전트는 거버넌스에 등록되고 위험도에 따라 등급이 지정됩니다. Guardium은 남용 또는 유출 여부를 지속적으로 테스트합니다. 이제 심각도가 높은 결과, 침투 테스트 날짜 및 차단된 시도가 위험 기록 바로 옆에 표시되므로 전체 컨텍스트를 통해 승인이 더 빠르게 이루어집니다.
두 가지 새로운 기능은 모두 AI 프로그램이 하나의 신뢰할 수 있는 통합 소스에서 실행되어야 한다는 동일한 원칙에 따라 진행됩니다. 에이전트 모니터링은 관리형 에이전트 카탈로그, 미세 조정 제어 및 더 뛰어난 관측 가능성을 통해 AI 에이전트가 신뢰할 수 있고 책임감 있고 조정된 상태를 유지할 수 있도록 발전할 것입니다.
보안 지표는 취약성과 탐지를 넘어 잘못된 구성과 더 심층적인 Guardium 통합으로 계속 확장될 것입니다.
이 두 가지는 함께 보안과 거버넌스를 통합된 흐름으로 가져와 기업이 빠르고 안전하며 자신감 있게 AI를 관리하고 확장할 수 있도록 지원합니다.
이미 watsonx.governance를 사용하고 있다면 릴리스를 주목하며 가장 중요한 AI 사용 사례에서 이러한 기능을 사용할 수 있게 되면 바로 활성화할 수 있도록 준비하세요.
IBM 팀은 올바른 길을 찾고 이러한 향후 기능을 통해 관리되고 안전하며 신뢰할 수 있는 AI를 구축할 수 있도록 준비할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.