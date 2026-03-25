VAKRA(멀티홉·멀티소스 대화를 활용한 API 및 지식 검색 에이전트 평가(eValuating API and Knowledge Retrieval Agents))는 기업 환경과 유사한 설정에서 AI 에이전트가 엔드 투 엔드로 얼마나 효과적으로 추론하는지를 평가하기 위해 설계된 툴 기반 실행형 벤치마크입니다.

VAKRA는 개별 기술을 따로 평가하는 대신 APIs와 문서 전반에 걸친 조합적 추론을 측정하며, 전체 실행 추적을 활용해 에이전트가 개별 단계가 아닌 다단계 워크플로를 안정적으로 수행할 수 있는지를 평가합니다.

VAKRA는 62개 도메인에 걸친 실제 데이터베이스를 기반으로 하는 8,000개 이상의 로컬 호스팅 APIs와 상호작용할 수 있는 실행 환경과, 도메인에 맞게 구성된 문서 컬렉션을 제공합니다. 작업은 자연어 기반 툴 사용 제약 하에서 구조화된 API 상호작용과 비정형 데이터 검색을 결합한 3~7단계 추론 체인을 요구할 수 있습니다.