IBM® Envizi Emissions API 소개: 배출량 계산 간소화

전 세계 및 지역 배출 계수를 기반으로 한 배출량 계산을 기존 도구에 원활하게 통합시킵니다.
IBM은 Envizi ESG Suite에 새로 추가되었으며, 조직에서 이미 사용하고 있는 도구에 온실가스(GHG) 계산을 직접 가져올 수 있는 IBM Envizi Emissions API를 미리 선보입니다.
경량의 API 기반 엔진으로 설계된 IBM Envizi Emissions API는 배출량 계산을 더 빠르고 투명하며 만들며 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 이 API는 사용자가 자신만의 배출량 계산기를 구축할 수 있도록 지원합니다.
배출량 계산에 스프레드시트를 계속 사용하려는 기업과 자체 솔루션을 구축하는 소프트웨어 공급업체 모두에게 매력적인 이 API는 배출량 계산에 대한 간단하고 빠른 경로와 워크플로에 원활하게 포함시킬 수 있으며 관리되고 표준에 부합하는 계수 라이브러리를 제공합니다.
오늘날 기업과 소프트웨어 제공업체 모두 다음과 같은 중대한 과제에 직면해 있습니다.
그렇기 때문에 Envizi Emissions API가 필요합니다. Excel을 사용하여 더 간단하고 빠른 배출 보고 경로가 필요한 기업의 장벽을 제거하는 동시에, 소프트웨어 공급업체가 플랫폼에 원활하게 임베딩할 수 있으며 표준에 부합하고 즉시 사용 가능한 엔진을 제공합니다.
전 세계적으로 인정받는 140,000개 이상의 배출 데이터 세트 라이브러리를 기반으로 하는 이 API는 계수 세트의 최신성과 투명성을 보장합니다.
기업의 경우 이는 Excel 기반의 즉각적인 범위 1, 2 및 3 계산을 통해 인적 오류와 컨설턴트가 많이 소요되는 프로세스를 제거하는 것을 의미합니다. 소프트웨어 공급업체의 경우 실시간 운영 인사이트를 제공하고 대규모 탈탄소화 이니셔티브를 지원하는 차별화된 탄소 인식 애플리케이션의 기반을 구축할 수 있습니다.
Envizi Emissions API는 원활한 온보딩 경험을 위해 설계되었습니다. 단계별 시작 가이드, 사전 구축된 Excel 템플릿, 모듈식 API 엔드포인트를 통해 조직은 빠르게 계산을 시작할 수 있습니다.
또한 사용자는 광범위한 글로벌 및 지역 소스에서 배출 데이터 세트를 유연하게 선택할 수 있으며, 투명하고 프로토콜에 맞는 계산을 지원합니다. 가치 실현 시간이 단축되므로 팀은 기술적 복잡성으로 어려움을 겪는 대신 지속가능성 목표에 집중할 수 있습니다.
IBM의 Envizi Emissions API는 조직이 지속가능성을 일상적인 의사 결정의 일부로 포함할 수 있도록 지원합니다. 이는 단지 규정 준수에 관한 것이 아니라, 효율성을 높이고 투명성을 확보하며 저탄소 미래를 향한 진전을 가속화하는 것입니다.
지속가능성 전략을 강화하기 위해 IBM Envizi Emissions API에 대해 알아보고 사용해보세요. 지금 바로 미리 보기 대기자 명단에 등록하고 원활하고 확장가능한 배출량 계산을 위한 첫 걸음을 내딛으세요.