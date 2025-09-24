IBM® Envizi Emissions API 소개: 배출량 계산 간소화

IBM은 Envizi ESG Suite에 새로 추가되었으며, 조직에서 이미 사용하고 있는 도구에 온실가스(GHG) 계산을 직접 가져올 수 있는 IBM Envizi Emissions API를 미리 선보입니다.

경량의 API 기반 엔진으로 설계된 IBM Envizi Emissions API는 배출량 계산을 더 빠르고 투명하며 만들며 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 이 API는 사용자가 자신만의 배출량 계산기를 구축할 수 있도록 지원합니다.

배출량 계산에 스프레드시트를 계속 사용하려는 기업과 자체 솔루션을 구축하는 소프트웨어 공급업체 모두에게 매력적인 이 API는 배출량 계산에 대한 간단하고 빠른 경로와 워크플로에 원활하게 포함시킬 수 있으며 관리되고 표준에 부합하는 계수 라이브러리를 제공합니다.