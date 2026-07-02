IBM watsonx Orchestrate의 에이전틱 컨트롤 플레인: 모든 AI 에이전트를 한곳에서 관리

IBM® watsonx Orchestrate의 Agentic Control Plane은 운영, 거버넌스, 확장성을 하나로 통합하여, 구축한 AI 에이전트가 비즈니스 전반에서 실질적이고 측정 가능한 가치를 제공하도록 지원합니다.
AI 에이전트는 무엇을 수행하고 있는지 확인하고, 어떻게 동작하는지 제어하며, 효과적인 기능을 확장할 수 있을 때 비로소 가치를 제공합니다. 대부분의 기업에서는 AI 에이전트를 구축하는 것과 이를 프로덕션 환경에서 안정적으로 운영하는 것 사이의 간극에서 추진력이 멈추게 됩니다.
2026년 6월, IBM watsonx Orchestrate는 AWS 및 IBM Cloud에서 에이전틱 컨트롤 플레인을 선보입니다. 에이전틱 컨트롤 플레인은 엔터프라이즈 환경 전반에서 AI 에이전트를 운영하고, 관리하며, 확장할 수 있는 중앙 집중형 환경을 제공합니다. 에이전틱 컨트롤 플레인을 통해 에이전트의 동작을 엔드투엔드로 파악하고, 에이전트의 동작을 관리하기 위한 기본 제공 제어 기능을 활용하며, 조직 전반에서 재사용을 확대할 수 있는 공용 카탈로그와 반복 작업을 자동화하는 기본 제공 스케줄링 기능을 모두 한곳에서 이용할 수 있습니다.
에이전틱 컨트롤 플레인은 개방형으로 설계되어 조직에서 이미 사용 중인 AI 에이전트, 도구 및 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 또한 워크플로, 데이터 및 애플리케이션 전반에 통합되며, 기본 제공되는 보안, 거버넌스 및 규정 준수 제어 기능을 통해 클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 AI를 안심하고 운영할 수 있습니다.
에이전트가 프로덕션 환경으로 이동하면 대부분의 팀은 무엇이 실패했고, 왜 실패했으며, 어떤 위험이 있는지를 명확하게 파악하지 못합니다. 새로운 에이전틱 컨트롤 플레인은 이러한 가시성과 이를 기반으로 조치를 취할 수 있는 제어 기능을 제공합니다.
운영 대시보드는 운영, 인시던트 및 인사이트 전반에서 우선순위가 높은 경고를 표시하므로 로그를 일일이 확인하지 않아도 무엇에 먼저 대응해야 하는지 파악할 수 있습니다. 에이전트 분석 기능은 시간의 흐름에 따른 사용량, 성능 및 안정성 추세를 추적합니다. 또한 문제가 발생하면 내장된 운영 에이전트를 통해 별도의 질의 언어나 전문 지식 없이도 자연어로 원인을 조사할 수 있습니다.
거버넌스 제어 기능도 동일한 환경에 통합되어 있습니다. 정책 관리는 런타임 시점에 규칙을 적용하여 에이전트가 정의된 범위 안에서 동작하도록 합니다. 자격 증명 상태 모니터링은 연결이 끊기거나 누락된 부분을 장애가 발생하기 전에 찾아냅니다. 에이전트 액세스 개요에서는 어떤 에이전트가 어떤 통합 및 데이터 소스에 접근할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 콘텐츠 가드레일은 규정을 준수하지 않는 출력을 사용자가 보기 전에 감지하고 차단합니다.
그 결과 조직은 에이전트 전반에 걸쳐 엔드투엔드 가시성과 정책 적용 기능을 확보할 수 있습니다. 이는 나중에 별도로 덧붙이는 거버넌스 계층이 아니라, 에이전트가 첫날부터 동작하는 방식 자체에 포함되어 있습니다.
대부분의 기업에서는 동일한 에이전트 로직이 서로 다른 팀에 의해 여러 번 다시 구축됩니다. 다른 팀에서 이미 동일한 로직을 만들었다는 사실조차 모르는 경우도 많습니다. 에이전트 카탈로그는 검증된 에이전트를 조직의 테넌트 전반에서 재사용할 수 있도록 게시할 수 있는 기능을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다. 또한 메타데이터, 버전 관리 및 종속성 관리 기능을 함께 제공하여 재사용이 단순한 개념이 아니라 실제로 가능하도록 지원합니다.
에이전트를 카탈로그에 게시하면 설명, 범주 및 아이콘을 추가하여 다른 사용자가 쉽게 찾을 수 있도록 할 수 있습니다. 또한 시맨틱 버전 관리를 통해 버전을 관리하고, 변경 이력을 유지하면서 에이전트를 지속적으로 발전시킬 수 있습니다. 협업 에이전트나 Python 도구와 같은 종속성이 있는 경우에는 카탈로그에 게시할 때 이러한 종속성도 함께 자동으로 포함됩니다. 게시가 완료되면 카탈로그에는 안정적인 스냅샷이 생성되므로 다른 팀은 검증된 버전을 기반으로 작업하는 동안 원래 개발 팀은 계속해서 개선 작업을 이어갈 수 있습니다.
watsonx Orchestrate는 개방형으로 설계되었기 때문에 카탈로그는 조직이 이미 구축한 AI 에이전트, 도구 및 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 즉, 기존 환경을 다시 구축하거나 교체할 필요 없이 조직 전체에서 활용할 수 있도록 만들 수 있습니다.
자동화가 점점 복잡해질수록 이를 뒷받침하는 워크플로도 함께 발전해야 합니다. 워크플로 빌더에 추가된 세 가지 기능은 이러한 과제를 직접 해결합니다.
의사 결정 테이블은 복잡한 분기 로직을 비즈니스 사용자와 기술 담당자가 모두 이해하고 유지 관리할 수 있는 구조화된 로우코드 형식으로 대체합니다. 병렬 실행은 API 호출이나 백그라운드 프로세스와 같이 서로 독립적인 단계를 동시에 실행하여 전체 워크플로 실행 시간을 단축합니다. 관측 가능성 추적은 워크플로 전반에서 컨텍스트가 어떻게 변경되는지 보여주므로 문제가 발생했을 때 원인을 더욱 빠르게 추적하고 해결할 수 있습니다.
그 결과 워크플로를 더욱 빠르게 구축하고, 더욱 쉽게 디버깅하며, 규모가 커져도 더욱 간편하게 유지 관리할 수 있습니다.
많은 기업의 업무는 주간 보고서, 일일 모니터링 점검, 반복 알림처럼 예측 가능한 주기에 따라 수행됩니다. 하지만 여전히 누군가가 이를 시작해야 합니다. 스케줄링 가능한 에이전트 및 워크플로는 에이전트 구성 자체에서 자동 실행을 설정할 수 있도록 하여 이러한 의존성을 제거합니다.
어떤 자산을 스케줄링 대상으로 지정할지, 그리고 스케줄링 주기를 어떻게 설정할지 직접 결정할 수 있습니다. 그 결과 정기 보고, 반복 알림, 유지 관리 작업 및 모니터링 주기와 같은 반복 업무를 수동 개입 없이도 일관되게 실행할 수 있습니다. 또한 중요한 프로세스가 누군가의 실행 누락으로 인해 중단되는 일도 방지할 수 있습니다.
에이전트를 구축하는 것은 시작에 불과합니다. 더 어렵고 중요한 과제는 엔터프라이즈 운영 환경에서 요구하는 가시성, 거버넌스, 운영 안정성을 갖춘 상태로 에이전트를 대규모로 운영하는 것입니다. 이번 릴리스는 watsonx Orchestrate를 비즈니스 전반에서 AI를 확장하고 관리하기 위한 Agentic Control Plane으로 한 단계 더 발전시킵니다. 기존에 구축한 환경과 유연하게 연동되고, 데이터와 애플리케이션 전반에 통합되며, 조직이 요구하는 보안 및 규정 준수 제어를 신뢰할 수 있는 방식으로 제공합니다.
이러한 기능은 현재 AWS와 IBM Cloud에서 사용할 수 있으므로 조직은 이미 운영 중인 환경에 맞게 유연하게 배포할 수 있습니다.