IBM watsonx Orchestrate의 에이전틱 컨트롤 플레인: 모든 AI 에이전트를 한곳에서 관리

AI 에이전트는 무엇을 수행하고 있는지 확인하고, 어떻게 동작하는지 제어하며, 효과적인 기능을 확장할 수 있을 때 비로소 가치를 제공합니다. 대부분의 기업에서는 AI 에이전트를 구축하는 것과 이를 프로덕션 환경에서 안정적으로 운영하는 것 사이의 간극에서 추진력이 멈추게 됩니다.

2026년 6월, IBM watsonx Orchestrate는 AWS 및 IBM Cloud에서 에이전틱 컨트롤 플레인을 선보입니다. 에이전틱 컨트롤 플레인은 엔터프라이즈 환경 전반에서 AI 에이전트를 운영하고, 관리하며, 확장할 수 있는 중앙 집중형 환경을 제공합니다. 에이전틱 컨트롤 플레인을 통해 에이전트의 동작을 엔드투엔드로 파악하고, 에이전트의 동작을 관리하기 위한 기본 제공 제어 기능을 활용하며, 조직 전반에서 재사용을 확대할 수 있는 공용 카탈로그와 반복 작업을 자동화하는 기본 제공 스케줄링 기능을 모두 한곳에서 이용할 수 있습니다.

에이전틱 컨트롤 플레인은 개방형으로 설계되어 조직에서 이미 사용 중인 AI 에이전트, 도구 및 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 또한 워크플로, 데이터 및 애플리케이션 전반에 통합되며, 기본 제공되는 보안, 거버넌스 및 규정 준수 제어 기능을 통해 클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 AI를 안심하고 운영할 수 있습니다.