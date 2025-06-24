2025년 6월 25일
메인프레임 애플리케이션을 현대화하는 것은 더 이상 가능한지 여부가 아니라 얼마나 빠르고 효과적으로 수행할 수 있는지의 문제입니다. 조직이 89%가 메인프레임 환경을 현대화함에 따라 비즈니스 목표를 달성하는 데 있어 이러한 시스템의 전략적 중요성이 그 어느 때보다 분명해졌습니다. 이러한 혁신의 최전선에는 위험 감소, 비용 절감, 라이프사이클 전체에 걸친 지원을 통해 메인프레임 현대화를 가속화하도록 설계된 특별 제작 AI 및 자동화 솔루션인 IBM watsonx Code Assistant for Z가 있습니다.
2025년 6월 27일부터 버전 2.6의 일부로 watsonx Code Assistant for Z의 주요 개선 사항이 고객에게 제공됩니다. 이러한 개선 사항은 개발을 간소화하고 지식 격차를 해소하며 생산성을 높입니다.
watsonx Code Assistant for Z의 새로운 코드 생성 기능을 사용하면 정확하고 빠르게 새 코드를 생성하거나 기존 COBOL 코드를 업데이트할 수 있습니다. 개발자는 VS Code IDE 내의 채팅 인터페이스를 통해 간단하고 자연스러운 프롬프트를 사용하여 AI와 상호 작용할 수 있으며, 사양 및 프로젝트 컨텍스트에 맞춰 코드를 빠르게 생성할 수 있습니다.
또한 watsonx Code Assistant for Z는 작업 시 실시간 인라인 코드 제안을 제공하여 더 빠르고 효율적으로 코딩할 수 있도록 돕습니다. 이러한 제안은 컨텍스트를 인식하며, 프로그램의 주변 코드와 코딩 표준을 활용하여 보다 정확하고 관련성이 높은 권장 사항을 만듭니다.
COBOL과 IBM Z 미들웨어에서 학습된 정밀하게 조정된 대규모 언어 모델을 기반으로 생성된 코드는 메인프레임 애플리케이션에 필요한 품질과 성능에 맞게 최적화되었습니다.
코드 생성 기능은 고객이 개발 주기를 단축하고, 수동 작업을 줄이고, 일관된 고품질 COBOL 코드를 제공하는 데 도움이 되며, 주니어 개발자가 더 빠르게 적응하고 노련한 개발자가 더 효율적으로 작업할 수 있도록 지원합니다.
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation는 자연어로 코드를 설명하여 고객이 메인프레임 애플리케이션을 더 빠르게 이해할 수 있도록 합니다. 현재 COBOL, JCL, PL/I 및 REXX를 지원하며, 영어, 일본어, 포르투갈어, 독일어, 프랑스어 및 스페인어를 포함한 여러 언어로 사용할 수 있습니다. 2025년 1분기에는 코드 설명을 위한 AI 채팅 및 에이전틱 AI 기능이 출시되었습니다. 이를 통해 클라이언트는 코드와 상호 작용할 수 있으며, 컨텍스트가 풍부한 애플리케이션 관련 인사이트를 통해 총체적인 이해를 쉽게 얻을 수 있습니다.
버전 2.6에서는 지원이 더욱 확장됩니다.
코드 설명 기능은 온프레미스 및 서비스형으로 배포할 수 있습니다.
이러한 시나리오가 있다고 가정해 보겠습니다. 새로 합류한 애플리케이션 아키텍트인 Angie는 고객 프로모션을 위한 새로운 로직을 추가하여 보험 애플리케이션에 기능을 추가하고, 자동차 보험에 가입한 전기 자동차 고객에게 15% 할인을 구현하라는 요청을 받습니다. 그녀는 기존 Business Rules에 익숙하지 않기 때문에 할인 계산의 논리를 빠르게 파악해야 합니다.
Angie는 watsonx Code Assistant for Z를 사용하여 더 스마트한 길을 택합니다. Business Rule Discovery 및 생성형 AI를 사용해 관련 애플리케이션을 선택하고 AI 채팅에 몇 가지 키워드 또는 프롬프트를 입력하여, 수백 개의 프로그램과 변수를 집중적이고 관련성 높은 범위로 즉시 필터링합니다. 그녀는 변수와 애플리케이션 아티팩트가 어떻게 연결되는지 시각화하고, 비즈니스 규칙을 검토하며, 몇 분 안에 필요한 논리를 식별할 수 있습니다.
Business Rule Discovery를 통해 클라이언트는 다음을 수행할 수 있습니다.
간소화된 UI에 AI 채팅 및 검색 기능이 결합되어 애플리케이션 분석이 더욱 직관적으로 이루어지며, 즉각적인 상황 인식 인사이트을 제공하고 전문화된 메인프레임 분석 AI 에이전트를 활용합니다.
2025년 말에는 watsonx Code Assistant for Z에서 향상된 애플리케이션 이해 능력을 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다.
watsonx Code Assistant for Z가 애플리케이션 현대화 여정을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보려면 IBM 팀의 데모를 예약하세요.