메인프레임 애플리케이션을 현대화하는 것은 더 이상 가능한지 여부가 아니라 얼마나 빠르고 효과적으로 수행할 수 있는지의 문제입니다. 조직이 89%가 메인프레임 환경을 현대화함에 따라 비즈니스 목표를 달성하는 데 있어 이러한 시스템의 전략적 중요성이 그 어느 때보다 분명해졌습니다. 이러한 혁신의 최전선에는 위험 감소, 비용 절감, 라이프사이클 전체에 걸친 지원을 통해 메인프레임 현대화를 가속화하도록 설계된 특별 제작 AI 및 자동화 솔루션인 IBM watsonx Code Assistant for Z가 있습니다.

2025년 6월 27일부터 버전 2.6의 일부로 watsonx Code Assistant for Z의 주요 개선 사항이 고객에게 제공됩니다. 이러한 개선 사항은 개발을 간소화하고 지식 격차를 해소하며 생산성을 높입니다.