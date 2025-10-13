IBM이 IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Service 2025 Vendor Assessment 리더로 선정되었습니다.
IBM Institute of Business Value (IBV) 의 연구에 따르면 평균적으로 조직은 29개 공급업체로부터 83개의 다양한 보안 솔루션을 보유하고 있으며, 경영진의 52% 가 복잡성이 보안 운영의 가장 큰 장애물이라고 답했습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 IBM Consulting Cybersecurity Services는 다양한 보안 서비스를 통합하여 분산된 인력의 IT 및 OT 애플리케이션 액세스를 보호하는 클라우드 제공 프레임워크 SSE(Security Service Edge)를 도입했습니다. SSE 프레임워크는 보안 관리를 단순화할 뿐만 아니라 다양한 환경에서 일관된 보호를 보장하여 전반적인 사이버 복원력을 향상시킵니다.
IBM Consulting Cybersecurity Services의 SSE 기능은 조직이 네트워크 보안 태세를 현대화하고, 여러 솔루션을 통합하고, 보안 운영을 간소화하여 더 나은 비즈니스 성과를 창출하도록 지원합니다.
당사의 서비스에는 적절한 규모의 보안 현대화 전략 설계, 업계 최고의 SSE 플랫폼 및 정책 배포 및 관리, 가시성, 위협 탐지 및 대응 개선이 포함됩니다. 에이전틱 AI 시스템을 통한 의사 결정과 네트워크 보안 및 규정 준수 평가를 가속화하고 보안 정책 설계 및 변화 관리를 자동화하여 운영 효율성을 높이고 비즈니스 성과를 가속화합니다.
IBM Consulting은 기술을 넘어서 고객과 긴밀히 협력하여 SSE가 비즈니스 목표 및 규정 준수 요구 사항에 맞게 채택될 수 있도록 지원합니다. 우리는 지속적인 모니터링과 사전 예방적 위협 인텔리전스를 제공하여 조직이 진화하는 사이버 위협에 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다. 당사의 전문가들은 심도 있는 업계 지식을 제공하여 각 부문에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
급변하는 디지털 환경에서 보안 도구를 통합하고, 복잡성을 줄이고, 실시간으로 위협에 대응하는 능력은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다. IBM이 IDC MarketScape에서 리더로 인정받은 것은 혁신, 고객 성공 및 측정 가능한 결과 제공에 대한 IBM의 노력을 입증한 것입니다.
IBM은 IBM을 신뢰하는 고객과 IDC에 감사 인사를 전합니다. 우리는 조직이 보안 태세를 강화하고 디지털 시대에 성공할 수 있도록 계속해서 지원하기를 기대합니다.