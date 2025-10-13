IBM Consulting Cybersecurity Services의 SSE 기능은 조직이 네트워크 보안 태세를 현대화하고, 여러 솔루션을 통합하고, 보안 운영을 간소화하여 더 나은 비즈니스 성과를 창출하도록 지원합니다.

당사의 서비스에는 적절한 규모의 보안 현대화 전략 설계, 업계 최고의 SSE 플랫폼 및 정책 배포 및 관리, 가시성, 위협 탐지 및 대응 개선이 포함됩니다. 에이전틱 AI 시스템을 통한 의사 결정과 네트워크 보안 및 규정 준수 평가를 가속화하고 보안 정책 설계 및 변화 관리를 자동화하여 운영 효율성을 높이고 비즈니스 성과를 가속화합니다.

IBM Consulting은 기술을 넘어서 고객과 긴밀히 협력하여 SSE가 비즈니스 목표 및 규정 준수 요구 사항에 맞게 채택될 수 있도록 지원합니다. 우리는 지속적인 모니터링과 사전 예방적 위협 인텔리전스를 제공하여 조직이 진화하는 사이버 위협에 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다. 당사의 전문가들은 심도 있는 업계 지식을 제공하여 각 부문에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.