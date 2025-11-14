AWS 기반 IBM MQ SaaS: 하이브리드 및 멀티 클라우드 연결을 위해 구축된 메시징

수십 년 동안 전 세계 기업들은 복잡한 IT 환경에서도 핵심적인 사업 관련 데이터를 안전게, 안정적으로 단 한 번만 이동시키기 위해 IBM MQ를 사용해 왔습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드로의 전환이 가속화됨에 따라 클라우드 네이티브 유연성으로 엔터프라이즈급 신뢰를 구축하는 메시징에 대한 수요가 그 어느 때보다 커졌습니다.

AWS에서 워크로드를 실행하는 기업에는, 가장 핵심적인 시스템만큼 보안이 철저하고 신뢰성이 높으면서도 직접 관리해야 하는 운영 부담이 없는 메시징 백본이 필요합니다. AWS 기반 IBM MQ SaaS는 정확히 다음과 같은 기능을 제공합니다.