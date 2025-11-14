AWS 기반 IBM MQ SaaS: 하이브리드 및 멀티 클라우드 연결을 위해 구축된 메시징
2025년 11월 28일부터 제공되는 이 새로운 배포 옵션은 엔터프라이즈급 메시징을 AWS 애플리케이션 및 데이터에 더 가깝게 제공합니다.
2025년 11월 28일부터 제공되는 이 새로운 배포 옵션은 엔터프라이즈급 메시징을 AWS 애플리케이션 및 데이터에 더 가깝게 제공합니다.
AWS에서 제공되는 완전 관리형 단일 테넌트 SaaS 솔루션 IBM MQ를 출시합니다. 이번 출시는 IBM Cloud에서 서비스 예약 인스턴스 형태로 출시해 호응을 얻었던 IBM MQ를 기반으로 발전시킨 결과물입니다.
수십 년 동안 전 세계 기업들은 복잡한 IT 환경에서도 핵심적인 사업 관련 데이터를 안전게, 안정적으로 단 한 번만 이동시키기 위해 IBM MQ를 사용해 왔습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드로의 전환이 가속화됨에 따라 클라우드 네이티브 유연성으로 엔터프라이즈급 신뢰를 구축하는 메시징에 대한 수요가 그 어느 때보다 커졌습니다.
AWS에서 워크로드를 실행하는 기업에는, 가장 핵심적인 시스템만큼 보안이 철저하고 신뢰성이 높으면서도 직접 관리해야 하는 운영 부담이 없는 메시징 백본이 필요합니다. AWS 기반 IBM MQ SaaS는 정확히 다음과 같은 기능을 제공합니다.
최신 애플리케이션에는 속도, 복원력 및 기본 보안이 필요합니다. IBM MQ SaaS on AWS에서 옵션이 아닌 기본 기능으로 사용하세요.
은행 거래부터 공급망 물류에 이르기까지, IBM MQ SaaS on AWS는 신뢰성을 절대적으로 고수해야 하는 산업군을 지원합니다.
IBM MQ SaaS on AWS 출시는 오늘날의 기업 운영 환경에 엔터프라이즈 메시징을 도입하는 중요한 단계입니다. 기업은 IBM MQ의 신뢰성과 AWS의 민첩성을 결합하여 현대화를 가속화하는 동시에 가장 중요한 데이터를 필요한 곳으로 이동할 수 있습니다. IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS는 2025년 11월 28일부터 사용할 수 있습니다.