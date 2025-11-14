인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

AWS 기반 IBM MQ SaaS: 하이브리드 및 멀티 클라우드 연결을 위해 구축된 메시징

2025년 11월 28일부터 제공되는 이 새로운 배포 옵션은 엔터프라이즈급 메시징을 AWS 애플리케이션 및 데이터에 더 가깝게 제공합니다.

출판된 14 11월 2025
AWS에서 제공되는 완전 관리형 단일 테넌트 SaaS 솔루션 IBM MQ를 출시합니다. 이번 출시는 IBM Cloud에서 서비스 예약 인스턴스 형태로 출시해 호응을 얻었던 IBM MQ를 기반으로 발전시킨 결과물입니다.

IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS를 선택해야 하는 이유

수십 년 동안 전 세계 기업들은 복잡한 IT 환경에서도 핵심적인 사업 관련 데이터를 안전게, 안정적으로 단 한 번만 이동시키기 위해 IBM MQ를 사용해 왔습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드로의 전환이 가속화됨에 따라 클라우드 네이티브 유연성으로 엔터프라이즈급 신뢰를 구축하는 메시징에 대한 수요가 그 어느 때보다 커졌습니다.

AWS에서 워크로드를 실행하는 기업에는, 가장 핵심적인 시스템만큼 보안이 철저하고 신뢰성이 높으면서도 직접 관리해야 하는 운영 부담이 없는 메시징 백본이 필요합니다. AWS 기반 IBM MQ SaaS는 정확히 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • AWS의 전용 인프라를 사용하여 가용성이 뛰어난 IBM MQ 대기열 관리자 프로비저닝
  • IBM이 관리하는 업데이트와 패치 및 모니터링을 통해 운영 오버헤드 해결
  • IBM MQ 네트워크를 동적으로 확장하고 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 연결 가속화
  • 서미스형 IBM MQ는 최고 수준의 가용성을 제공하는 것을 목표로 하며 최대 99.99%의 서비스 수준 계약(SLA)을 제공합니다. 이를 통해 가용성 목표를 충족하지 못할 때 서비스 요금에 대한 크레딧을 제공합니다.
  • IBM이 기본 소프트웨어 코드 수정을 비롯해 완벽한 지원을 제공하는 MQ SaaS로 비즈니스 크리티컬 워크로드를 실행하세요.

IBM MQ SaaS on AWS의 4가지 주요 기능

최신 애플리케이션에는 속도, 복원력 및 기본 보안이 필요합니다. IBM MQ SaaS on AWS에서 옵션이 아닌 기본 기능으로 사용하세요.

  1. 예약 인스턴스 아키텍처가 성능 개선을 위한 전용 클러스터, 보안 태세 향상을 위한 격리를 제공합니다.
  2. 기본 HA 고가용성은 가용성 영역에 장애가 발생할 경우 메시지 손실을 방지하며 3개의 가용성 영역에 걸쳐 데이터를 복제합니다.
  3. REST API를 사용하는 배포 자동화를 통해 대기열 관리자의 프로그래밍 방식으로 배포를 할 수 있어 오류가 줄어들고, 더 빠르고 반복 가능하게 배포를 진행할 수 있습니다.
  4. 자동화된 롤링 업그레이드 및 보안 패치를 통해 가동 중단을 최소화하면서 시스템을 최신 상태로 유지하고 보안을 강화할 수 있습니다.

IBM MQ SaaS 실제 사용 사례

은행 거래부터 공급망 물류에 이르기까지, IBM MQ SaaS on AWS는 신뢰성을 절대적으로 고수해야 하는 산업군을 지원합니다.

  • 금융 기관은 거래 시스템을 현대화하고 결제 및 어음 교환 네트워크에 연결할 수 있습니다.
  • 소매 기업은 계절 수요에 맞춰 규모를 매끄럽게 확장하는 동시에 고객 만족도를 높여서 주문 손실을 방지합니다.
  • 여행 및 운송 업체는 글로벌 추적 네트워크를 통합해서 항공편, 수하물 처리 및 예약 전반을 실시간으로 업데이트합니다.
  • 자동차 및 제조 분야에서는 생산 라인 장비와 재고 시스템 간의 탄력적인 통신을 지원하여 효율성과 내결함성을 높입니다.

메시징 현대화

IBM MQ SaaS on AWS 출시는 오늘날의 기업 운영 환경에 엔터프라이즈 메시징을 도입하는 중요한 단계입니다. 기업은 IBM MQ의 신뢰성과 AWS의 민첩성을 결합하여 현대화를 가속화하는 동시에 가장 중요한 데이터를 필요한 곳으로 이동할 수 있습니다. IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS는 2025년 11월 28일부터 사용할 수 있습니다.

IBM MQ SaaS 살펴보기

