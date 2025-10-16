엔터프라이즈 데이터의 약 80%는 PDF, 이메일, 협업 플랫폼 및 문서 저장소에 비정형 상태로 상주합니다. 그러나 이 중에서 소비에 직접 적합한 형식은 1% 미만입니다. 이 격차는 조직이 AI 이니셔티브를 확장하는 데 있어 엄청난 기회인 동시에 거대한 난관입니다.​​​​​​

​​​​종래의 비정형 데이터 준비 방식은 기업의 발목을 잡고 있습니다. 수동 파이프라인을 구축하는 데 6~12개월이 걸리고 새로운 문서 형식이나 소스 시스템 변경이 있을 때마다 중단되어 취약한 상태가 계속됩니다. 엔지니어링 팀은 AI 혁신보다는 데이터 배관에 귀중한 시간을 할애합니다. 적절한 구조와 일관성이 없으면 AI 모델은 신뢰할 수 없는 결과를 제공하여 신뢰를 훼손하고 가치 창출 시간을 지연시킵니다.​​​

​​​​IBM® watsonx.data는 업계에서 유일하게 AI와 분석 용도로 구축된 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스로서 이러한 과제를 해결합니다. 정형 데이터와 비정형 데이터에서 모두 액세스, 준비, 거버넌스를 간소화하여 조직이 대규모 생성형 AI를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 구축할 수 있도록 지원합니다.​​​​​