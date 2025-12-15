AI 네이티브 데이터 인텔리전스: 데이터 인텔리전스 에이전트가 모든 사람이 신뢰할 수 있는 데이터에 액세스할 수 있게 하는 방법

데이터 관리의 미래는 도구 중심의 워크플로우에서 지능형 자동화로 변화하고 있습니다. 최신 데이터 플랫폼은 강력하지만, 비즈니스 분석가, 제품 팀, 일선 의사 결정권자 등 대부분의 직원들은 이를 탐색할 시간이나 전문 지식이 부족합니다. 대신 수동으로 자산을 찾고, 컨텍스트를 검증하고, 계보를 해석하는 데이터 전문가에게 의존합니다.

하지만 이 모델은 확장성이 떨어지고 조직의 속도를 저하시킵니다. 최근 조사 결과에 따르면 미국과 영국의 리더 중 57%가 조직의 데이터 활용 능력 격차가 의사 결정을 직접적으로 방해한다고 생각합니다. 직원들이 데이터를 찾고 신뢰하는 데 어려움을 겪으면 AI 이니셔티브가 지연되고 거버넌스가 사후 대응적으로 변하며 생산성이 저하됩니다.

앞으로 나아가기 위해 기업은 사용자에게 또 다른 복잡한 도구를 익히도록 요구하기보다는 사용자에게 직접 인텔리전스를 제공하는 새로운 접근 방식이 필요합니다.