IBM 소프트웨어 제품 18개, TrustRadius 2025 최우수상 수상

인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

2025년 6월 10일

작성자

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

고객을 최우선으로 생각하는 IBM의 헌신은 이와 같은 업계 수상과 이에 국한되지 않는 IBM 성공의 원동력이 되고 있습니다. 오늘 IBM 소프트웨어 제품 18개가 다양한 카테고리에서 TrustRadius 2025 최우수상을 수상했음을 발표하게 되어 기쁩니다.

B2B 기술 제품에 대한 업계 전반의 인정

TrustRadius는 비즈니스 기술 분야의 구매자 인텔리전스 플랫폼입니다. 포괄적인 제품 정보, 심층적인 고객 인사이트, 동료 간의 대화를 통해 구매자가 자신 있게 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

“최우수상을 받았다는 것은 해당 벤더의 고객 만족도가 우수하고 신뢰성이 입증되었음을 의미합니다. 이는 전적으로 리뷰와 고객 감정을 기반으로 합니다”라고 TrustRadius의 어워드 마케팅 프로그램 관리자인 Becky Susko는 말했습니다.

B2B 기술 제품에 대한 업계 전반의 인정을 나타내는 최우수상은 다음과 같은 조건을 충족한 제품에만 수여됩니다.

  • 지난 12개월 동안 10개 이상의 새로운 후기 확보
  • 후기에서 trScore 7.5 이상 받기
  • 카테고리 트래픽 볼륨의 0.5% 차지

다양한 카테고리에서 수상한 IBM 제품 18개

  1. IBM® API Connect: API 관리
  2. IBM® Apptio: 기술 비즈니스 관리
  3. IBM® Aspera on Cloud: 클라우드 마이그레이션, 관리형 파일 전송(MFT)
  4. IBM® Blueworks Live: 비즈니스 프로세스 관리(BPM), Enterprise 아키텍처 관리
  5. IBM® Cloudability: 클라우드 마이그레이션, SaaS 관리, 클라우드 비용 관리
  6. IBM® Cognos Analytics:  풀 스택 비즈니스 인텔리전스, 데이터 준비, 데이터 디스커버리 및 시각화, 비즈니스 인텔리전스 
  7. IBM® Db2: 관계형 데이터베이스, 서비스형 데이터베이스(DBaaS), 데이터 웨어하우스, 클라우드 데이터 웨어하우스
  8. IBM® Guardium: 데이터베이스 보안, 보안 분석
  9. IBM® Instana: 애플리케이션 성능 관리(APM), IT 인프라 모니터링, 관측 가능성, Kubernetes 모니터링
  10. IBM® MaaS360: 모바일 디바이스 관리(MDM), 통합 엔드포인트 관리(UEM)
  11. IBM® Maximo Application Suite: 엔터프라이즈 자산 관리, IT 서비스 관리(ITSM), 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)
  12. IBM® Planning Analytics: 인력 분석, 기업 성과 관리, 예산 및 예측, 재무 계획 및 분석
  13. IBM® SPSS Statistics: 예측 분석, 통계 분석
  14. IBM® Storage FlashSystems: 엔터프라이즈 플래시 어레이 스토리지
  15. IBM® Targetprocess: 민첩한 개발, 목표 및 주요 결과(OKR), 제품 관리
  16. IBM® watsonx.ai: 엔터프라이즈 생성형 AI, 머신 러닝, MLOps
  17. IBM® watsonx.data: 데이터 레이크하우스
  18. IBM® watsonx Orchestrate: 지능형 가상 어시스턴트, AI 챗봇

미래와 오늘의 요구 사항 충족

고객의 긍정적인 피드백과 이와 같은 수상은 IBM이 세계에서 가장 시급한 문제를 해결하기 위한 솔루션, 즉 미래와 현재의 요구 사항을 충족하기 위해 전 세계 고객에게 제공되는 솔루션을 제공하고 있다는 증거입니다.

IBM 제품을 사용하고 계신가요?

여기에서 피드백 공유하기

자세히 보기 여기에서 피드백 공유하기