IBM 소프트웨어 제품 18개, TrustRadius 2025 최우수상 수상

2025년 6월 10일
고객을 최우선으로 생각하는 IBM의 헌신은 이와 같은 업계 수상과 이에 국한되지 않는 IBM 성공의 원동력이 되고 있습니다. 오늘 IBM 소프트웨어 제품 18개가 다양한 카테고리에서 TrustRadius 2025 최우수상을 수상했음을 발표하게 되어 기쁩니다.
TrustRadius는 비즈니스 기술 분야의 구매자 인텔리전스 플랫폼입니다. 포괄적인 제품 정보, 심층적인 고객 인사이트, 동료 간의 대화를 통해 구매자가 자신 있게 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
“최우수상을 받았다는 것은 해당 벤더의 고객 만족도가 우수하고 신뢰성이 입증되었음을 의미합니다. 이는 전적으로 리뷰와 고객 감정을 기반으로 합니다”라고 TrustRadius의 어워드 마케팅 프로그램 관리자인 Becky Susko는 말했습니다.
B2B 기술 제품에 대한 업계 전반의 인정을 나타내는 최우수상은 다음과 같은 조건을 충족한 제품에만 수여됩니다.
고객의 긍정적인 피드백과 이와 같은 수상은 IBM이 세계에서 가장 시급한 문제를 해결하기 위한 솔루션, 즉 미래와 현재의 요구 사항을 충족하기 위해 전 세계 고객에게 제공되는 솔루션을 제공하고 있다는 증거입니다.
IBM 제품을 사용하고 계신가요?