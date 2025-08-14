IBM oLabs

엣지에서 엔터프라이즈까지 혁신 추진
IBM이 하는 일
구상

가능성을 살펴보세요. 기관의 복잡한 과제를 해결할 수 있도록 가상 환경을 복제하고 구축해 드립니다.
협업

팀 전체의 노력에 동참하세요. 기술 분야 전문가와 어깨를 나란히 하며 시스템 아키텍처, AI/ML 모델 및 최종 사용자 제품을 설계하세요.
프로토타입 제작 및 시연

개념을 뛰어넘으세요. IBM이 함께 만드는 환경, AI 앱 및 IT 기반 엣지 기능을 물리적 또는 가상으로 테스트합니다. 그런 다음 필요한 솔루션에 도달할 때까지 반복 작업을 진행합니다.
제공 방식

복잡한 기술 과제 해결의 촉매제로서, oLabs는 미국 연방 정부 기술 발전을 위한 중요한 자원입니다. 당사는 귀사 기관의 기술 환경에 깊이 몰입하여 전문가 및 리더와 긴밀히 협력함으로써 더 안전하고 사용자 중심적이며 확장 가능한 기술 솔루션을 함께 만들어갑니다. 전문가가 현장에서 훈련을 수행하거나 본부에서 전투 준비를 하는 경우든, 의료 전문가가 AI를 활용하여 조기에 질병을 발견하려는 경우든, oLabs는 실제 상황에 기반한 현장 관찰을 토대로 이러한 솔루션을 구축합니다.
oLabs 경험

버지니아 북부에 위치한 당사의 첨단 기술 시설은 종합적인 혁신 경험을 제공합니다. 버지니아 레스턴에 있는 해당 시설은 고성능 컴퓨팅 시스템, 최첨단 GPU, 고급 시스템 인터페이스, 통신 디바이스, 드론, 최종 사용자 장비, 그리고 가상 현실 암실을 갖추고 있습니다. 이곳에서 실시간 솔루션 기능을 시연하여 고객의 비전을 현실로 구현합니다.

제품

CXEdge
AI 기반 데이터 플랫폼은 소형화, 경량화, 저전력, 저비용(SWaP-C)의 하드웨어에서 실행되도록 설계되었습니다. AI 분석을 위해 네트워크를 통해 이미지와 비디오를 포함한 실시간 센서 데이터를 수집하고 전송하도록 설계된 오픈 소스 툴 모음을 통해 최전선 부대에 전술적 우위를 제공하세요.
Hatteras
Hatteras 플랫폼을 사용하면 고객의 기관이 급변하는 현장 상황에 맞게 ML 모델을 쉽게 조정할 수 있습니다. Hatteras는 동적인 환경에서 ML 모델 재학습을 자동화하여 성능 저하를 방지하고 클라우드 또는 최전선에서 ML 모델의 정확성을 유지합니다.
시맨틱 에지
현장 작전을 위한 생성형 AI 솔루션인 Semantic-Edge는 소형으로 노트북에 쉽게 탑재되며, 임무 요구 사항에 맞게 확장 가능합니다. 사용자에게 데이터, 문서, 매뉴얼, API 등을 검색하고 분석할 수 있는 기능을 제공하여 운영자가 전체적인 상황 인식을 확보하고 최전선에서 즉시 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
Sentinel
적응성이 뛰어나고 신속하게 배포할 수 있는 영상 정찰 ML 솔루션입니다. 단파 및 장파 적외선, 적색, 녹색, 청색(RGB) 신호 등 다양한 센서 모드를 지원하는 Sentinel의 강력한 컴퓨팅 비전 알고리즘은 여러 영상 데이터 피드를 변환하여 ML에 최적화된 상황 인식 기능을 제공합니다.

Federal Labs 에코시스템의 일부

IBM Consulting의 연방 협력 센터 에코시스템은 미국 연방 기관의 요구 사항을 충족시키기 위해 특별히 설계되었으며, 해당 기관이 AI 및 기타 첨단 IT 역량을 활용할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다. 

IBM Innovation Studio

기술 탐구, 몰입형 경험, 공동 창작 워크숍을 통해 혁신 가능성을 깊이 탐구해 보세요.

IBM Garage

가치 중심의 협력적인 참여 모델을 활용하여 IBM 및 파트너의 생성형 AI 툴로 가속화된 엔터프라이즈 디자인 사고, 애자일 개발, DevSecOps 기법의 장점을 결합합니다.

IBM X-Force 사이버 보안 범위

몰입형 시뮬레이션을 만들어 현실적인 침해 시나리오를 통해 에이전시 팀을 안내함으로써 엔터프라이즈급 사이버 보안 인시던트에 대응 및 복구하고 취약성을 관리하며 조직에서 더 강력한 보안 문화를 구축할 수 있도록 지원합니다. 

다음 단계

oLabs를 직접 경험할 준비가 되셨나요?

10780 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191 구글 맵에서 보기 - IBM oLabs