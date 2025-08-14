가능성을 살펴보세요. 기관의 복잡한 과제를 해결할 수 있도록 가상 환경을 복제하고 구축해 드립니다.
팀 전체의 노력에 동참하세요. 기술 분야 전문가와 어깨를 나란히 하며 시스템 아키텍처, AI/ML 모델 및 최종 사용자 제품을 설계하세요.
개념을 뛰어넘으세요. IBM이 함께 만드는 환경, AI 앱 및 IT 기반 엣지 기능을 물리적 또는 가상으로 테스트합니다. 그런 다음 필요한 솔루션에 도달할 때까지 반복 작업을 진행합니다.
미국 특수 작전 책임자
과학 및 기술
저희 팀과 oLabs는 현재 특수 작전 요원이 임무 수행에 필수적인 데이터를 수집, 저장, 분석하고, 이를 작전 팀 간에 수평적으로, 상급 부대 및 국가 기관 등에 수직적으로 전파할 수 있도록 지원하는 AI 기반 소프트웨어를 개발하고 있습니다... 국방부, SOCOM, 산업계, 학계 어디에서도 이렇게 협업이 잘 이루어지는 환경은 처음 봤습니다. ”
USSOCOM 선임 리더
20년 넘게 인수 경력을 쌓으면서 CRADA에서 Program of Record로 이렇게 빠르게 진행되는 것을 본 적이 없습니다. 정말 대단한 팀이 있어야 가능한 일이죠. ”
복잡한 기술 과제 해결의 촉매제로서, oLabs는 미국 연방 정부 기술 발전을 위한 중요한 자원입니다. 당사는 귀사 기관의 기술 환경에 깊이 몰입하여 전문가 및 리더와 긴밀히 협력함으로써 더 안전하고 사용자 중심적이며 확장 가능한 기술 솔루션을 함께 만들어갑니다. 전문가가 현장에서 훈련을 수행하거나 본부에서 전투 준비를 하는 경우든, 의료 전문가가 AI를 활용하여 조기에 질병을 발견하려는 경우든, oLabs는 실제 상황에 기반한 현장 관찰을 토대로 이러한 솔루션을 구축합니다.
버지니아 북부에 위치한 당사의 첨단 기술 시설은 종합적인 혁신 경험을 제공합니다. 버지니아 레스턴에 있는 해당 시설은 고성능 컴퓨팅 시스템, 최첨단 GPU, 고급 시스템 인터페이스, 통신 디바이스, 드론, 최종 사용자 장비, 그리고 가상 현실 암실을 갖추고 있습니다. 이곳에서 실시간 솔루션 기능을 시연하여 고객의 비전을 현실로 구현합니다.
IBM Consulting의 연방 협력 센터 에코시스템은 미국 연방 기관의 요구 사항을 충족시키기 위해 특별히 설계되었으며, 해당 기관이 AI 및 기타 첨단 IT 역량을 활용할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다.
oLabs를 직접 경험할 준비가 되셨나요?