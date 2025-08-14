복잡한 기술 과제 해결의 촉매제로서, oLabs는 미국 연방 정부 기술 발전을 위한 중요한 자원입니다. 당사는 귀사 기관의 기술 환경에 깊이 몰입하여 전문가 및 리더와 긴밀히 협력함으로써 더 안전하고 사용자 중심적이며 확장 가능한 기술 솔루션을 함께 만들어갑니다. 전문가가 현장에서 훈련을 수행하거나 본부에서 전투 준비를 하는 경우든, 의료 전문가가 AI를 활용하여 조기에 질병을 발견하려는 경우든, oLabs는 실제 상황에 기반한 현장 관찰을 토대로 이러한 솔루션을 구축합니다.