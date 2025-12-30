지난 40년 동안 IBM과 Intel은 기술과 비즈니스의 교차점에서 협력해 왔습니다. 두 회사의 파트너십은 혁신과 신뢰를 기반으로, 고객에게 실질적인 비즈니스 성과를 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

오늘날 IBM과 Intel은 IBM Cloud®에서 Intel® Gaudi® 3 AI 가속기와 같은 혁신적이고 비용 효율적이며 유연한 컴퓨팅 솔루션을 통해 차세대 AI 및 클라우드 혁신을 이끌고 있습니다. IBM Research와 Intel의 전문 지식을 바탕으로 반도체 발전을 주도합니다. 또한 IBM Consulting의 기술, 개방형 에코시스템 및 심층적인 전문 지식을 바탕으로 고객에게 실질적인 결과를 제공합니다.