IBM과 Intel

IBM과 Intel은 엔터프라이즈 AI 및 반도체 발전을 가속화하고, 개방형 에코시스템을 옹호하며, 비용 효율적이고 유연한 엔터프라이즈 컴퓨팅 솔루션을 제공하고 있습니다
AI 시대의 혁신 가속화

지난 40년 동안 IBM과 Intel은 기술과 비즈니스의 교차점에서 협력해 왔습니다. 두 회사의 파트너십은 혁신과 신뢰를 기반으로, 고객에게 실질적인 비즈니스 성과를 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

오늘날 IBM과 Intel은 IBM Cloud®에서 Intel® Gaudi® 3 AI 가속기와 같은 혁신적이고 비용 효율적이며 유연한 컴퓨팅 솔루션을 통해 차세대 AI 및 클라우드 혁신을 이끌고 있습니다. IBM Research와 Intel의 전문 지식을 바탕으로 반도체 발전을 주도합니다. 또한 IBM Consulting의 기술, 개방형 에코시스템 및 심층적인 전문 지식을 바탕으로 고객에게 실질적인 결과를 제공합니다.

 
IT 사무실 환경에서 책상에 앉아 컴퓨터로 코드를 작성하고 있는 젊은 사람들
Intel Gaudi 3 on IBM Cloud

IBM Cloud에서 Intel Gaudi 3 AI 액셀러레이터를 사용하여 새로운 AI 솔루션을 개발, 혁신, 배포하세요. 생성형 AI 워크로드에 맞춰 비용 효율적으로 확장할 수 있도록 설계되었으며, 고성능, 배포 유연성, 개방형 개발 환경을 제공합니다. 

 Intel Gaudi 3 on IBM Cloud에 대해 자세히 보기
기술 혁신 Intel 기술을 통해 성능을 향상한 IBM Watson® NLP
Intel® Xeon® Scalable 프로세서는 IBM Watson NLP 고객에게 향상된 성능을 제공합니다.
IBM watsonx.data 및 Intel 최적화:
IBM과 Intel은 Intel® 프로세서에서 watsonx.data를 가속화하기 위해 협력하고 있으며, 4세대 및 5세대 Intel® Xeon® Scalable 프로세서에서 더 높은 성능을 제공하는 최적화를 입증했습니다.
Intel Technologies Accelerate RAG on watsonx.ai
텍스트 임베딩 모델을 위한 watsonx.ai 서버 가속화를 위한 협업
IBM Storage Fusion HCI가 탑재된 4세대 Intel Xeon 프로세서
4세대 Intel Xeon 프로세서와 IBM Storage Fusion HCI를 활용하면 기업은 기존 인프라와 전력 소비를 줄이면서 고급 기능을 활용할 수 있습니다.
반도체 연구 및 개발 협업

IBM과 Intel은 반도체 기술의 가능성을 넓히고 있습니다. 두 회사는 차세대 로직, 패키징, 칩 아키텍처 발전에 공동으로 집중하고 있으며, 더 높은 성능과 에너지 효율을 달성하고 추가적인 확장을 위한 신소재 연구에도 투자하고 있습니다.
Albany Nanotech에서 보여준 팀워크

IBM과 Intel은 세계에서 가장 앞서 가는 반도체 R&D 허브 중 하나인 NY CREATES의 Albany NanoTech Complex에서 협력하고 있습니다. 두 팀은 재료 연구 및 리소그래피, 패키징 및 통합 등 다양한 분야에서 협력합니다.
재료 및 프로세스 혁신

칩의 제조 방식과 성능을 개선할 획기적인 소재를 개발하고 적용하기 위해 협력하고 있습니다. 생성형 AI와 같은 새로운 워크로드로 인해 반도체 기술에 대한 요구가 그 어느 때보다도 높아짐에 따라, 이러한 발전은 매우 중요해졌습니다.
미래를 준비하며

IBM의 연구 강점과 Intel의 제조 능력이 결합되어 연구실에서 생산 현장으로 이어지는 혁신의 여정은 더욱 빨라졌습니다.
고객과 함께하는 혁신

지난 2년 동안 Intel과 IBM은 고객을 위해 16회의 네트워킹 및 교육 행사 시리즈를 개최했습니다. 이 행사에는 2,500명 이상의 참가자가 참여했으며, Intel 기술로 가속화된 IBM Cloud 솔루션을 통해 엔터프라이즈 AI, 보안, 하이브리드 클라우드 성과를 극대화하는 다양한 방법을 선보였습니다. 

참가자들은 고객에게 더 새롭고 풍부한 경험을 제공하며 매출 성장을 이끌고 있는 실제 사례와 전략을 업계 리더로부터 직접 배우는 기회를 가졌습니다. 다음 이벤트는 파리, 상파울루, 토론토, 도쿄에서 열릴 예정입니다.
IBM Cloud의 Intel 에코시스템 VMware 솔루션
기존의 툴, 기술, 스킬을 사용하여 VMware 워크로드를 IBM Cloud로 마이그레이션하세요. Red Hat OpenShift를 통한 통합 및 자동화는 AI, 분석 등과 같은 서비스를 통해 혁신을 가속화합니다.
SAP 솔루션
비즈니스 IT 환경을 개선하는 고성능 인프라와 솔루션을 사용하세요. SAP on IBM Cloud는 보안, 안정성, 규정 준수 요구 사항을 관리할 수 있는 엔터프라이즈급 클라우드입니다.
Red Hat 솔루션
오픈 소스 개발자로 구성된 글로벌 커뮤니티의 혁신과 업계 모델, 클라우드 및 AI 분야의 독보적인 전문성을 결합하여 문제를 더 빠르게 극복하고 더 나은 결과를 창출하세요.
IBM 컨피덴셜 컴퓨팅
IBM Z, IBM LinuxONE 및 Intel Xeon on IBM Cloud의 광범위한 데이터 보안 및 암호화 기술을 통해 데이터를 보호하세요.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
뛰어난 확장성을 갖춘 싱글 및 멀티 테넌트 가상 머신을 지원하여 최대 수준의 네트워크 격리 및 제어를 신속하게 실행할 수 있습니다. Intel Xeon 프로세서를 사용하면 간단하고 강력하며 안전하게 사용할 수 있습니다.
IBM Cloud Bare Metal Servers
성능, 보안, 제어를 극대화하는 100% 전용 베어 메탈 싱글 테넌트 서버. Intel Xeon 프로세서를 사용하면 간단하고 강력하며 안전하게 사용할 수 있습니다.
리소스 기업의 AI 확장을 지원하는 IBM
IBM Cloud는 Intel Gaudi 3 AI 가속기로 쉽게 배포할 수 있는 하이브리드 클라우드 솔루션, 확장성 및 경제성을 제공합니다.
Intel과 IBM Cloud—함께하는 시너지
Intel 기술로 가속화된 IBM Cloud는 오늘은 물론 미래까지 하이브리드 클라우드의 가능성을 극대화할 수 있도록 총소유비용(TCO)에 최적화된 성능, 보안, 유연성을 제공하도록 설계되었습니다.
과학 기반 접근 방식
Intel의 IBM Consulting Advantage를 기반의 IBM Consulting의 '컨설팅 과학' 접근 방식을 결합한 업계 리더십을 활용하면 고객은 최신 기술을 활용하며 미래로의 전환을 더욱 빠르게 가속화할 수 있습니다.
