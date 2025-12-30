IBM과 Intel은 엔터프라이즈 AI 및 반도체 발전을 가속화하고, 개방형 에코시스템을 옹호하며, 비용 효율적이고 유연한 엔터프라이즈 컴퓨팅 솔루션을 제공하고 있습니다
지난 40년 동안 IBM과 Intel은 기술과 비즈니스의 교차점에서 협력해 왔습니다. 두 회사의 파트너십은 혁신과 신뢰를 기반으로, 고객에게 실질적인 비즈니스 성과를 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
오늘날 IBM과 Intel은 IBM Cloud®에서 Intel® Gaudi® 3 AI 가속기와 같은 혁신적이고 비용 효율적이며 유연한 컴퓨팅 솔루션을 통해 차세대 AI 및 클라우드 혁신을 이끌고 있습니다. IBM Research와 Intel의 전문 지식을 바탕으로 반도체 발전을 주도합니다. 또한 IBM Consulting의 기술, 개방형 에코시스템 및 심층적인 전문 지식을 바탕으로 고객에게 실질적인 결과를 제공합니다.
IBM Cloud에서 Intel Gaudi 3 AI 액셀러레이터를 사용하여 새로운 AI 솔루션을 개발, 혁신, 배포하세요. 생성형 AI 워크로드에 맞춰 비용 효율적으로 확장할 수 있도록 설계되었으며, 고성능, 배포 유연성, 개방형 개발 환경을 제공합니다.
IBM과 Intel은 반도체 기술의 가능성을 넓히고 있습니다. 두 회사는 차세대 로직, 패키징, 칩 아키텍처 발전에 공동으로 집중하고 있으며, 더 높은 성능과 에너지 효율을 달성하고 추가적인 확장을 위한 신소재 연구에도 투자하고 있습니다.
IBM과 Intel은 세계에서 가장 앞서 가는 반도체 R&D 허브 중 하나인 NY CREATES의 Albany NanoTech Complex에서 협력하고 있습니다. 두 팀은 재료 연구 및 리소그래피, 패키징 및 통합 등 다양한 분야에서 협력합니다.
칩의 제조 방식과 성능을 개선할 획기적인 소재를 개발하고 적용하기 위해 협력하고 있습니다. 생성형 AI와 같은 새로운 워크로드로 인해 반도체 기술에 대한 요구가 그 어느 때보다도 높아짐에 따라, 이러한 발전은 매우 중요해졌습니다.
IBM의 연구 강점과 Intel의 제조 능력이 결합되어 연구실에서 생산 현장으로 이어지는 혁신의 여정은 더욱 빨라졌습니다.
지난 2년 동안 Intel과 IBM은 고객을 위해 16회의 네트워킹 및 교육 행사 시리즈를 개최했습니다. 이 행사에는 2,500명 이상의 참가자가 참여했으며, Intel 기술로 가속화된 IBM Cloud 솔루션을 통해 엔터프라이즈 AI, 보안, 하이브리드 클라우드 성과를 극대화하는 다양한 방법을 선보였습니다.
참가자들은 고객에게 더 새롭고 풍부한 경험을 제공하며 매출 성장을 이끌고 있는 실제 사례와 전략을 업계 리더로부터 직접 배우는 기회를 가졌습니다. 다음 이벤트는 파리, 상파울루, 토론토, 도쿄에서 열릴 예정입니다.
