IBM 보험 운영은 보험사가 에이전틱 AI를 통해 핵심 운영을 재구상하고 혁신하여 효율성을 높이고 위험 관리를 강화하며 고객 및 브로커 경험을 향상할 수 있도록 지원합니다. IBM® Consulting은 신뢰할 수 있는 데이터 및 거버넌스 기반 위에 심층적인 업계 전문성, AI, 자동화 기능을 결합해 정책 관리, 보험 인수 심사, 보험금 청구를 간소화함으로써 스마트한 의사 결정과 측정 가능한 성과를 창출합니다.

이는 기존 프로세스를 단순히 자동화하는 것이 아닙니다. AI를 통해 프로세스 자체를 재창조하는 접근입니다. 이 방법을 사용하면 워크플로가 간소화되고 사용자 요구에 더욱 민첩하게 대응할 수 있으며, 인간의 의사 결정이 더 빠르고 정확해집니다. 또한, 성능이 획기적으로 향상되어 개선된 비즈니스 성과를 지속적으로 달성할 수 있습니다.

IBM은 입증된 실적과 기존 시스템에 원활하게 통합되도록 설계된 솔루션을 갖추고 있어, 역동적이고 규제가 엄격한 시장을 선도하려는 보험사가 신뢰할 수 있는 파트너입니다.