AI 기반 혁신을 통한 보험 운영 재구상
IBM 보험 운영은 보험사가 에이전틱 AI를 통해 핵심 운영을 재구상하고 혁신하여 효율성을 높이고 위험 관리를 강화하며 고객 및 브로커 경험을 향상할 수 있도록 지원합니다. IBM® Consulting은 신뢰할 수 있는 데이터 및 거버넌스 기반 위에 심층적인 업계 전문성, AI, 자동화 기능을 결합해 정책 관리, 보험 인수 심사, 보험금 청구를 간소화함으로써 스마트한 의사 결정과 측정 가능한 성과를 창출합니다.
이는 기존 프로세스를 단순히 자동화하는 것이 아닙니다. AI를 통해 프로세스 자체를 재창조하는 접근입니다. 이 방법을 사용하면 워크플로가 간소화되고 사용자 요구에 더욱 민첩하게 대응할 수 있으며, 인간의 의사 결정이 더 빠르고 정확해집니다. 또한, 성능이 획기적으로 향상되어 개선된 비즈니스 성과를 지속적으로 달성할 수 있습니다.
IBM은 입증된 실적과 기존 시스템에 원활하게 통합되도록 설계된 솔루션을 갖추고 있어, 역동적이고 규제가 엄격한 시장을 선도하려는 보험사가 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
보험금 청구 처리, 보험 인수 심사, 정책 관리를 가속화하여 비용을 절감하고 규정을 준수하세요. 워크플로를 디지털화하고 적용 범위를 확대하여 서비스 품질을 향상하세요.
보험 정책과 보험금 청구에서 한 단계 더 나아가세요. AI를 사용해 고객의 요구 사항을 파악하고 고객과의 상호 작용을 개인화되고 의미 있는 관계로 전환하세요.
고객 경험을 개선하고, 보험 인수 심사, 신규 계약, 갱신 절차를 간소화 및 가속화하여 매출 성장을 촉진하세요.
AI 기반 의사 결정 지원을 활용해 보험금 청구를 신속하고 정확하게 처리하세요. 직원들이 복잡한 사례에 효과적으로 대응하고 서비스 수준 계약(SLA)을 준수하며 고객 경험을 향상할 수 있도록 지원하세요. 지속적인 학습을 통해 정확성과 대응력을 높여 탁월한 운영 민첩성을 확보하세요.
watsonx와 AI 어시스턴트를 사용해 보험 인수 심사의 정확도를 높이고 위험을 최소화하세요. 여러 출처의 복잡한 데이터를 신속하게 분석하여 데이터 기반 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 지원하세요. 위험 선택, 가격 책정, 계약 조건을 기업 전략에 맞게 손쉽게 조정하세요.
에이전틱 AI와 통합 플랫폼으로 정책 관리를 혁신하세요. 설계사 지원과 고객 서비스부터 청구, 갱신, 보장 내역 업데이트에 이르기까지 엔드투엔드 운영을 간소화하세요. 보험 발행, 대출, 해약, 배서, 보험료 관리, 계약 종료를 운영 정확성과 효율성을 바탕으로 간소화하세요.
접수 자료의 완결성 및 적합성 검토부터 견적 생성과 보험 계약 설정에 이르기까지 프론트엔드 운영을 최적화해 성장을 촉진하세요. 지능형 자동화를 활용해 핵심 상호 작용을 관리하고 원활한 온보딩을 보장함으로써 초기 단계부터 정확성, 규정 준수, 고객 만족을 강화하세요.
보험 계리 감독, 노출 관리, 재무 조정에 지능형 제어를 적용해 기업 역량을 강화하세요. 고급 분석을 통해 위험 모델링, 테스트, 자본 적정성 평가를 간소화하세요. 자금 세탁 방지(AML) 모니터링과 해외자산통제국(OFAC) 조회부터 불만 처리와 규제 보고에 이르기까지 규정 준수 워크플로를 자동화해 투명성과 정확성을 확보하고, 흔들림 없는 신뢰를 구축하세요.
디자인 사고, 애자일, DevOps 관행을 아우르는 엔드투엔드 프레임워크를 활용하여 솔루션 관련 아이디어를 창출하고, 솔루션을 원활하게 개발, 측정, 개선 및 확장하세요. IBM의 접근 방식은 기존 시스템과 통합하고 현재 투자 가치를 극대화하도록 설계되었습니다. 비즈니스, 디자인, 기술 전반의 다양한 IBM 전문가와 고객사 팀이 함께하는 파트너십을 통해 가치 실현 속도를 높이고, 최첨단 기술을 효과적으로 도입하세요.
IBM은 HFS Horizons Insurance Services 2025 보고서에서 보험 시스템 전반에 걸쳐 측정 가능한 혁신을 이끈 시장 리더로 선정되었습니다. 이러한 성과는 데이터, AI, 하이브리드 클라우드를 활용해 보험료 수입 확대, 운영 효율성, 엔드투엔드 가치를 제공한 성과에 기반한 결과입니다.
IBM® Consulting은 고객이 AI, Red Hat OpenShift 및 Cloud Accelerator를 사용하여 Microsoft 클라우드 여정을 맞춤화해 비즈니스 성공을 주도할 수 있도록 지원합니다.
IBM과 AWS는 고객 솔루션을 AWS에 배포하는 데 전념하는 경험이 풍부한 전문가들로 이루어진 시스템을 구성했습니다. IBM은 AWS Cloud로 기존 워크플로를 이전하고 클라우드 네이티브 앱을 개발하며 AWS Cloud 환경을 관리하는 과정을 지원합니다.
IBM과 Celonis는 디지털 프로세스 트윈을 통해 데이터 기반 지능과 예측 가능성을 도입했습니다. 이는 재무 데이터 기반 프로세스 인사이트를 시각화하고 제공하여 엔터프라이즈 고객이 운영 모델을 새롭게 구상하고 비즈니스 의사 결정을 개선할 수 있도록 지원합니다.
IBM과 UiPath는 RPA와 디지털 비즈니스 자동화의 강점을 결합해 유인 봇 및 무인 봇부터 전체 워크플로, 의사 결정, 콘텐츠 관리에 이르기까지 확장가능하고 안전한 자동화를 하나의 통합된 솔루션으로 제공합니다.
심층적인 업계 전문성과 지능형 자동화에 대한 집중을 바탕으로, IBM은 은행이 고객 확인(KYC), 대출, 무역 금융과 같은 운영을 현대화할 수 있도록 지원합니다. 고객들은 공동으로 구축한 클라우드 기반 솔루션을 통해 제로터치 프로세스를 구현하고 규제 준수성을 강화하며 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
서비스 아웃소싱에 대한 IBM의 현대적인 접근 방식은 고객이 클라우드 기반 자동화와 AI를 도입하여 상시 가동하는 워크플로를 재구상할 수 있도록 지원하는 경험적 공동 개발 접근 방식에서 시작됩니다.
IBM® Financial Services Consulting은 은행이 AI 기반 핵심 혁신, 민첩한 결제, 성장·규제 준수·비용 최적화에 대한 집중을 통해 백오피스 효율성에서 프론트 오피스 우수성으로 전환하여 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 현대화를 지원합니다.
비즈니스 업무, 나아가 전 세계에 긍정적인 변화를 일으키고 있는 팀에 합류에 헌신적이고 혁신적인 동료들과 함께하세요.
사업 성장에 도움이 되는 최신 보고서, 가이드북, 사고 리더십(Thought Leadership) 논문 모음을 확인해 보세요.