인터넷 보안 센터®(CIS) 벤치마크TM는 IT 시스템, 소프트웨어 및 네트워크를 안전하게 구성하기 위한 업계 우수 사례 모음입니다. 벤치마크 지침은 HIPAA, ISO 27000 규격 시리즈, NIST(National Institute of Standards and Technology) 사이버 보안 프레임워크(CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS 등을 비롯한 다른 보안 프레임워크에 맵핑되는 CIS 통제 조치(CIS Controls)를 기반으로 합니다. IBM Cloud는 CIS 벤치마크 개발을 지원합니다.



