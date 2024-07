넥스스타 미디어 그룹의 WKRN(ibm.com 외부 링크)은 ABC 계열사로 지역 뉴스에 많은 투자를 하고 있으며, 주당 38시간의 지역 프로그램을 제작하고 있습니다. WKRN은 60년 넘게 테네시 중부와 켄터키 남부 주민들을 위해 봉사해 왔습니다. 이 방송국은 Midsouth Emmys, Peabody Awards, Edward R. Murrow Awards 등 수많은 상을 수상하며 뉴스 보도 분야로 인정받았습니다.

IBM 비즈니스 The Weather Company 소개

IBM 비즈니스인 The Weather Company는 사람들이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 날씨에 대비하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. IBM의 첨단 AI 및 클라우드 역량과 The Weather Company의 방대한 기상 데이터의 강력한 결합은 전 세계적으로 사람과 기업, 지역 사회가 날씨로 인한 비용에 대비하고 이를 절감하는 데 도움이 됩니다. 세계에서 가장 정확한(ibm.com 외부 링크) 글로벌 기상 예보 기업인 이 회사는 매일 250억 건 이상의 예보와 함께 개인화되고 실행 가능한 날씨 데이터 및 인사이트를 제공합니다. The Weather Company는 신뢰와 투명성을 확보하기 위해 최선을 다하고 있으며, The Weather Channel(weather.com)과 Weather Underground(wunderground.com)의 디지털 자산은 수억 명의 사람들이 매일 중요한 결정을 내리는 데 도움이 되는 정확하고 시기 적절한 예보를 제공한다는 신뢰를 받고 있고, 가장 신뢰받는(ibm.com 외부 링크) 브랜드 중 하나로 선정되기도 했습니다.