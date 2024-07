Volta (ibm.com 외부 링크)는 쉽고 개개인에 맞는 비즈니스 방식으로 IT 시스템 문제를 해결하는 데 필요한 전문 지식과 리소스를 제공합니다. 이 회사는 IT 부서의 연장선으로 기능하여 IT 예산을 최대한 활용할 수 있는 전략적 선택과 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.