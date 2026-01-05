Tech Mahindra는 IBM watsonx 제품 포트폴리오로 구축된 Document AmplifAler를 통해 기업이 문서가 많은 워크플로를 지능적이고 자동화된 프로세스로 전환하여 효율성, 정확성, 속도를 높일 수 있도록 지원합니다. 고급 AI와 임베디드 거버넌스를 결합함으로써, 고객은 완전한 제어 및 규정 준수를 유지하면서 결과를 더 빠르게 실현할 수 있습니다.

Tech Mahindra의 고객은 산업 전반에 걸쳐 다음과 같은 실질적인 비즈니스 성과를 거두었습니다.

에너지 부문: AI 기반 문서 검색 및 요약을 통해 법률 분석가의 생산성 30% 향상





퍼블리싱: 클라이언트 서류 준비 시간을 70% 단축하여 고객 참여 가속화 및 학습 경험 향상





통신: 최적화된 문서 처리, 쿼리 관리 및 데이터 조직화를 통해 연간 50만 파운드 이상의 비용 절감





금융 서비스: 고객 온보딩 및 결제 워크플로의 효율성이 크게 향상되어 수동 데이터 추출이 최대 50%~70% 감소

watsonx.governance를 통합하여 Document AmplifAler의 모든 AI 아웃풋이 투명하고 설명 가능해지므로 기업은 자신 있게 AI를 도입하고 규제 기대치를 충족하며 책임감 있게 혁신을 확장할 수 있습니다. Tech Mahindra와 IBM은 함께 힘을 합쳐, Tech Mahindra의 고객이 신뢰할 수 있는 AI의 잠재력을 최대한 활용하여 비즈니스 운영 방식을 혁신할 수 있도록 지원하고 있습니다.

Document AmplifAler는 기업 고객 온보딩부터 계약 검토 및 송장 조정에 이르기까지, 업계 전반의 고객이 의사 결정을 가속화하고 운영 효율성을 높이며 데이터에서 숨겨진 인사이트를 발견할 수 있도록 지원합니다. Tech Mahindra와 IBM은 공동 AI CoE(Center of Excellence)를 설립하고 500명 이상의 실무자를 교육하며 확장 가능하고 안전하며 미래에 대비한 엔터프라이즈급 AI 도입을 지속적으로 발전시키는 등 단순한 솔루션 그 이상을 구축해왔습니다.