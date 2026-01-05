속도, 정확성 및 거버넌스로 문서 처리를 혁신하는 Tech Mahindra와 IBM
기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 제공업체인 Tech Mahindra는 고객이 방대한 비정형 문서에 숨겨진 정보에 압도당하고 있다는 사실을 깨달았습니다. 재무 보고서, 계약서, 온보딩 양식을 포함한 이러한 문서는 종종 100페이지가 넘으며 텍스트, 복잡한 표, 이미지가 결합되어 있습니다. 이 데이터에서 가치를 추출하는 작업은 수작업이고 느리며 오류가 발생하기 쉬운데다가, 형식이나 레이아웃이 바뀔 때마다 복잡성이 한층 더 커집니다.
Tech Mahindra는 이러한 프로세스를 자동화하는 것이 핵심이라는 것을 알고 있었지만, 진정한 기회는 인텔리전스라는 것을 깨달았습니다. 생성형 AI(Gen AI)를 적용하여 복잡한 문서 구조를 이해하고 추론함으로써 고객이 의사 결정을 가속화하고 새로운 효율성을 실현할 수 있습니다. 그러나 많은 조직은 거버넌스, 투명성, 통제에 대해 우려하며 여전히 조심스러운 태도를 보였습니다. AI 역량과 신뢰라는 이 이중 과제를 해결하는 것이 Tech Mahindra와 IBM이 협력하게 된 기반이 되었습니다.
Tech Mahindra는 IBM과의 협력을 통해 기업이 복잡한 문서를 관리하고 이해하는 방식을 혁신하도록 설계된 차세대 생성형 AI 플랫폼인 Document Amplifaler를 개발했습니다. IBM watsonx.ai AI 스튜디오, IBM Granite 13b 파운데이션 모델, IBM Deep Search를 통해 구축된 Document AmplifAler는 멀티 에이전트 및 멀티 모델 AI를 사용하여 텍스트, 표, 이미지가 결합된 데이터 집약적인 방대한 문서에서 인사이트를 추출, 분석 및 보강합니다.
Document AmpliFaler 플랫폼의 차별화 지점은 책임감 있는 AI를 기반으로 한다는 것입니다. Document AmpliFaler는 핵심에 내장된 AI 거버넌스 툴킷인 IBM watsonx.governance를 통해 모든 AI 기반 프로세스가 투명하고 설명 가능하며 규정을 준수하도록 지원하여 신뢰와 책임에 대한 기업의 우려를 해결합니다.
Tech Mahindra는 IBM watsonx 제품 포트폴리오로 구축된 Document AmplifAler를 통해 기업이 문서가 많은 워크플로를 지능적이고 자동화된 프로세스로 전환하여 효율성, 정확성, 속도를 높일 수 있도록 지원합니다. 고급 AI와 임베디드 거버넌스를 결합함으로써, 고객은 완전한 제어 및 규정 준수를 유지하면서 결과를 더 빠르게 실현할 수 있습니다.
Tech Mahindra의 고객은 산업 전반에 걸쳐 다음과 같은 실질적인 비즈니스 성과를 거두었습니다.
watsonx.governance를 통합하여 Document AmplifAler의 모든 AI 아웃풋이 투명하고 설명 가능해지므로 기업은 자신 있게 AI를 도입하고 규제 기대치를 충족하며 책임감 있게 혁신을 확장할 수 있습니다. Tech Mahindra와 IBM은 함께 힘을 합쳐, Tech Mahindra의 고객이 신뢰할 수 있는 AI의 잠재력을 최대한 활용하여 비즈니스 운영 방식을 혁신할 수 있도록 지원하고 있습니다.
Document AmplifAler는 기업 고객 온보딩부터 계약 검토 및 송장 조정에 이르기까지, 업계 전반의 고객이 의사 결정을 가속화하고 운영 효율성을 높이며 데이터에서 숨겨진 인사이트를 발견할 수 있도록 지원합니다. Tech Mahindra와 IBM은 공동 AI CoE(Center of Excellence)를 설립하고 500명 이상의 실무자를 교육하며 확장 가능하고 안전하며 미래에 대비한 엔터프라이즈급 AI 도입을 지속적으로 발전시키는 등 단순한 솔루션 그 이상을 구축해왔습니다.
Tech Mahindra는 산업 전반의 글로벌 기업에 기술 컨설팅과 디지털 솔루션을 제공하여 독보적인 속도로 규모를 혁신할 수 있도록 지원합니다. 90개 이상의 국가에 148,000명 이상의 전문가가 있으며 전 세계 1,100개 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. Tech Mahindra는 컨설팅, 정보 기술, 엔터프라이즈 애플리케이션, 비즈니스 프로세스 서비스, 엔지니어링 서비스, 네트워크 서비스, 고객 경험 및 디자인, AI 및 분석, 클라우드 및 인프라 서비스를 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 기후와 자연에 긍정적인 영향을 미치는 미래를 만들기 위해 적극적으로 앞장서는 글로벌 기업을 인정하는 지속 가능한 시장 이니셔티브의 Terra Carta 인장을 세계 최초로 수상한 인도 기업입니다. Tech Mahindra는 1945년에 설립되었으며 가장 크고 가장 존경받는 다국적 기업 연합 중 하나인 Mahindra Group의 계열사입니다.
속도, 확장성, 신뢰성을 갖춘 하이브리드 클라우드에서 생성형 AI를 운영하세요.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, IBM 로고, Granite, IBM watsonx, watsonx.ai, watsonx.governance는 전 세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.