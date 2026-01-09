Tahto는 IBM을 선택했습니다. 특히 IBM watsonx.data 데이터 저장소와 IBM Cloud Pak for Data 솔루션을 AI 혁신을 위한 데이터 아키텍처 기반으로 선택했습니다. Tahto는 직원 전체의 112개 핵심 성능 지표를 분석하여 개별 목표, 목적 및 성과를 조정하고 200개 이상의 비즈니스 활동에서 직원 행동 및 생산성에 대한 역동적인 인사이트를 얻을 수 있었습니다.

구현에서 얻은 인사이트를 바탕으로 Tahto는 포괄적인 목표 매트릭스를 만들어 각 직원 역할에 맞춤화된 일련의 책임, 역량 및 강점을 할당했습니다. 이러한 맞춤형 접근 방식은 직원의 동기 부여와 생산성을 모두 개선하는 데 도움이 되었습니다.

또한 이러한 AI 기반 인사이트를 Tahto의 독점 플랫폼인 Guilda에 통합하여 운영을 간소화하고 개인화된 목표, 게임화된 경험 및 맞춤형 행동을 촉진하여 직원의 참여를 유도하고 역량을 강화했습니다. 그 결과 프로세스 수가 40개에서 5개로 줄어들어 상담원은 고객 서비스의 중요한 인적 요소를 잃지 않고 고객 상호 작용을 개인화할 수 있는 여지를 확보할 수 있게 되었습니다.