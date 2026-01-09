IBM과 함께 직원 참여와 효율성을 강화하여 고객 경험 개선
저명한 컨택 센터 서비스 제공업체인 Tahto는 빠르게 변화하는 고객 조직 환경에서 직원 생산성과 참여도를 높여야 하는 과제에 직면했습니다. Tahto는 시장에서의 선도적 위치를 유지하기 위해 직원의 동기 부여를 높이고 운영 효율성을 강화할 수 있는 전략적 솔루션이 필요했습니다.
접근 방식은 다면적이어야 했습니다. Tahto는 직원 성과 지표를 신중하게 분석하고 기업 목표를 개별 목표에 맞게 조정하면서도 자사의 서비스를 정의하는 인적 요소를 손상시키지 않는 방법이 필요했습니다. 이러한 개인적인 접촉은 고객 만족도와 충성도에 직접적인 영향을 미쳤기 때문에 절대 양보할 수 없는 것이었습니다. 그러나 생산성 향상과 개인화되고 공감하는 서비스 사이에서 균형을 맞추는 것은 혁신적인 솔루션이 필요한 과제였습니다.
Tahto는 IBM을 선택했습니다. 특히 IBM watsonx.data 데이터 저장소와 IBM Cloud Pak for Data 솔루션을 AI 혁신을 위한 데이터 아키텍처 기반으로 선택했습니다. Tahto는 직원 전체의 112개 핵심 성능 지표를 분석하여 개별 목표, 목적 및 성과를 조정하고 200개 이상의 비즈니스 활동에서 직원 행동 및 생산성에 대한 역동적인 인사이트를 얻을 수 있었습니다.
구현에서 얻은 인사이트를 바탕으로 Tahto는 포괄적인 목표 매트릭스를 만들어 각 직원 역할에 맞춤화된 일련의 책임, 역량 및 강점을 할당했습니다. 이러한 맞춤형 접근 방식은 직원의 동기 부여와 생산성을 모두 개선하는 데 도움이 되었습니다.
또한 이러한 AI 기반 인사이트를 Tahto의 독점 플랫폼인 Guilda에 통합하여 운영을 간소화하고 개인화된 목표, 게임화된 경험 및 맞춤형 행동을 촉진하여 직원의 참여를 유도하고 역량을 강화했습니다. 그 결과 프로세스 수가 40개에서 5개로 줄어들어 상담원은 고객 서비스의 중요한 인적 요소를 잃지 않고 고객 상호 작용을 개인화할 수 있는 여지를 확보할 수 있게 되었습니다.
솔루션을 구현한 이후 Tahto의 비즈니스 환경은 근본적으로 변화했습니다. IBM와의 전략적 파트너십을 통해 Tahto는 직원 참여 및 생산성 목표를 능가했을 뿐만 아니라 전반적인 운영 효율성을 최적화할 수 있었습니다. Tahto는 IBM 툴을 통해 한눈에 파악하는 데이터 인사이트와 맞춤형 목표 설정 기능을 이용할 수 있게 되어 지속적인 개선에 기반을 둔 높은 성과의 문화를 조성할 수 있었습니다.
Tahto는 효율성, 참여 및 비즈니스 운영 측면에서 유망한 성과를 거둠에 따라 IBM과의 파트너십을 강화할 계획이며, 혁신에 공감형 사고방식이 포함될 때 결과가 혁신적일 수 있음을 입증할 계획입니다.
Tahto는 브라질의 선도적인 고객 경험(CX) 및 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 제공업체로, 14개 산업 분야에 걸쳐 30개 이상의 고객사와 8,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 이들은 기술 인프라와 전문성을 활용하여 전략적 및 운영적 통합을 통해 운영됩니다. 이 기업은 고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 첨단 디지털 도구와 인간 중심 접근 방식을 결합한 맞춤형 솔루션을 제공하며 다양한 비즈니스 부문에 서비스를 제공합니다.
