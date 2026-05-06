제품 개발을 순조롭게 진행하고 시장에서 앞서 나가기 위해 SOFTWARE ENGINEERING GmbH는 최신 IBM® Db2® for z/OS® 소프트웨어를 위한 애드온 솔루션을 제공할 수 있어야 합니다. 그런데 어떻게 하면 회사가 운영 비용을 엄격하게 통제하면서 IBM Z®에서 제한 없이 새로운 솔루션을 개발하고 테스트할 수 있을까요?
SOFTWARE ENGINEERING GmbH(SEG)는 고객에게 새로운 기능을 제공하기 위해 최신 소프트웨어를 지원하는 동시에 시스템에 유연하게 액세스하고 비용을 최적화하는 메인프레임 서버를 필요로 합니다.
SEG는 IBM Global Asset Recovery Services와 협력하여 최적의 가격대에서 원활하고 유연한 제품 개발을 위한 충분한 용량을 제공하는 IBM Certified Pre-owned IBM 메인프레임을 배치했습니다.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH(SEG)는 고객이 미션 크리티컬한 IBM Db2 for z/OS 데이터베이스 인스턴스를 효율적이고 안정적이며 최적의 성능으로 실행할 수 있도록 지원하는 표준 소프트웨어 툴과 맞춤형 서비스를 제공합니다. 최신 데이터베이스 소프트웨어를 활용한 새로운 제품과 기능을 제공하기 위해 SEG는 테스트 및 개발 중에 현재 메인프레임 서버에 유연하게 액세스할 수 있어야 합니다.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH의 수석 시스템 프로그래머인 칼 헨(Karl Henn)은 다음과 같이 말합니다. "메인프레임 소프트웨어 솔루션을 제공하려면 현재 메인프레임 서버에 액세스하여 우리가 구축한 솔루션이 고객의 시스템에서 안정적으로 작동하는지 확인해야 합니다. IBM System z® Personal Development Tool, zPDT와 같은 순수 소프트웨어 솔루션은 필요한 모든 기능을 제공하지 못했습니다. 우리 제품은 복잡한 환경에서 사용되기 때문에 고객의 데이터 센터에서 발생할 수 있는 다양한 물리적 하드웨어 구성을 항상 테스트하고 분석할 수 있어야 합니다. 고객이 부르면 1분 1초가 중요하며, 구성을 확인하고 지체 없이 신속하게 솔루션을 제공할 수 있도록 고객의 환경과 일치하는 환경을 설정해야 합니다."
그러나 엔터프라이즈 소프트웨어를 구축, 실행 및 지원하는 데 필요한 사양을 충족하는 새로운 IBM Z 메인프레임을 배치하는 데 드는 비용은 SEG에 큰 재정적 어려움을 안겨주었습니다. 외부 서비스 제공 업체로부터 임시 용량을 구매하는 것의 한계를 경험으로 알고 있는 SEG는 새로운 서버에 투자하지 않고도 데이터 공유 그룹을 위한 결합 기능과 같은 고급 기능을 포함하여 인프라를 완벽하게 제어하기를 원했습니다.
칼 헨은 은 이렇게 말합니다. “소프트웨어 개발 회사로서 우리는 서버의 CPU 수와 같은 구성과 관련해 몇 가지 복잡한 요구 사항을 가지고 있습니다. 이로 인해 우리 예산 내에서 시장에서 적합한 솔루션을 찾기가 어렵습니다. 일부 상황과 지원 사례에서 시스템 재시작, 오래된 운영 체제 릴리스 또는 기타 작업이 필요할 수 있기 때문에, 비용이 많이 들고 공유 호스트 시스템에서 예약하기 어려울 수 있는 공유 호스트 시스템도 불가능합니다."
개발 환경에 대한 무제한 액세스가 얼마나 중요한지를 고려하여 SEG는 오랫동안 IBM Z 메인프레임에 투자해 왔습니다. 그러나 회사가 최신 세대의 새 서버를 구입해야 하는 설득력 있는 비즈니스 사례가 있는 경우에만 그럴 수 있습니다. 그 결과 SEG는 수년 동안 IBM Global Asset Recovery Services와 협력하여 합리적인 비용으로 IBM Certified Pre-owned 서버를 통해 인프라를 충분히 최신 상태로 유지하여 최신 IBM Db2 for z/OS 데이터베이스 솔루션을 활용하는 최고 수준의 소프트웨어를 구축하는 데 필요한 인프라를 확보했습니다.
IBM Certified Pre-owned 장비와 협력할 경우, SEG는 서버용 중고 IBM 메인프레임, 기능 및 예비 부품을 확보할 수 있으며, 더 중요한 것으로, IBM 인증이 뒷받침하는 원하는 품질을 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 메인프레임은 개발 활동의 중추이며 다운타임이 길어지면 재정적, 평판적 측면에서 비즈니스에 막대한 손실을 초래할 수 있기 때문에, 이는 매우 중요합니다.
칼 헨은 다음과 같이 말합니다. "우리는 시장을 잘 알고 있으며 과거에 중고 장비를 판매하는 타사 공급 업체와 협력한 경험이 있습니다. 하지만 IBM Asset Recovery Services만이 필요한 솔루션을 필요한 시점에 합리적인 가격으로 제공할 수 있다는 사실을 금방 깨달았습니다. 인증된 중고 서버가 개발 및 테스트 워크로드를 실행하는 데 필요한 충분한 성능과 모든 기능을 갖추고 있는지 확인하기 위해서는 시스템을 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어야 했습니다."
IBM Z 플랫폼의 상표 안정성은 서버 세대 전반의 하드웨어 호환성까지 확장됩니다. 일반적으로 서버 두 세대 이전까지 하위 호환성이 깨지지 않는 새로운 기능을 선견지명을 가지고 도입한 덕분에 SEG는 재구축된 서버에서 최신 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
최신 업그레이드에서 SEG는 IBM Global Asset Recovery Services와 긴밀하게 협력하여 Certified Pre-owned IBM zEnterprise BC12(zBC12) 서버를 배포했습니다. 이 서버는 고객이 최상의 성능을 위해 애플리케이션을 미세하게 조정하고, 더 쉽게 데이터베이스를 관리 하며, 표준 작업을 자동화하고, Db2 12 지속적 배포로 인한 새로운 과제를 해결하며, 오버헤드가 거의 또는 전혀 없이 완벽한 규정 준수를 가능하게 하는 SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) 및 WLX Audit for Db2 z/OS 같은 툴을 개발하는 데 사용됩니다. 또한 이 최신 서버 아키텍처는 다양한 Db2 z/OS Pocket Tools를 제공합니다.
IBM의 오랜 파트너이자 IBM Z 플랫폼에 대한 폭넓은 경험과 IBM Db2 및 CICS® 조기 테스트 프로그램에 참여한 경험이 있는 SEG는 사용자 커뮤니티에 적극적으로 참여하고 있습니다. 칼 헨은 다음과 같이 설명합니다. “SEG는 IBM Z 플랫폼과 그 주변 에코시스템에 전념하고 있습니다. 플랫폼과 전체 환경에 대한 SEG의 기여는 표준 소프트웨어 제품을 뛰어넘습니다. 즐거운 마음으로 활발한 사용자 커뮤니티의 일원으로 활동하며, 다양한 이벤트에서 광범위한 프레젠테이션을 통해 고객 및 파트너와 정기적으로 통찰력을 공유합니다. 고객과 긴밀하게 소통하는 것이 저희 비즈니스의 핵심입니다. 모든 수준에서 빈번하고 직접적인 교류를 통해 고객이 필요로 하는 새로운 기능과 제품 포트폴리오에서 해결해야 할 새로운 개발 사항이 무엇인지 평가할 수 있습니다."
IBM Global Asset Recovery Services와의 협력 덕분에 SEG는 정확한 비즈니스 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있는 IBM Certified Pre-owned 서버에 액세스할 수 있습니다. IBM은 새로 조립된 시스템과 동일한 엄격한 테스트 절차를 통해 다시 만들어진 서버를 배치하며 폭넓은 인증된 기능 및 부품 재고를 보유하고 있습니다. 이를 통해 SEG는 모든 구성 요소가 안정적으로 작동하고 회사가 지불하는 비용에 합당한 품질과 성능을 얻을 수 있다는 확신을 갖게 됩니다. 칼 헨은 다음과 같이 말합니다. “SEG는 소프트웨어 개발에 사용하는 인프라를 완벽하게 제어할 수 있다는 점을 중요하게 생각합니다. 언제든지 원하는 운영 체제 릴리스와 소프트웨어 버전을 서버에서 실행할 수 있기 때문에 문제를 해결하고 고객에게 새로운 제품과 기능을 더 빠르게 제공할 수 있습니다.”
인증되었으며 원래 제조 사양으로 재제조되고 완벽하게 테스트된 IBM의 서버를 비용 효율적으로 사용할 수 있는 덕분에 SEG는 제품을 확장하고 경쟁 우위를 강화할 수 있었으며, 이를 통해 회사는 새로운 비즈니스 기회를 활용하고 변화하는 요구와 관행에 적응할 수 있었습니다. 이에 대한 한 가지 예를 들자면, IBM Db2 12 for z/OS에 대한 새로운 기능 및 개선 사항을 지속적으로 제공하는 것입니다. 이를 통해 고객은 새로운 기능을 보다 빠르게 활용할 수 있습니다. 이처럼 새로운 기능을 보다 민첩하게 제공하는 것은 고객에게 새로운 과제를 안겨 주기도 합니다. 칼 헨은 다음과 같이 강조합니다. "그 어느 때보다 빠르게 움직이는 세상에서 소프트웨어도 더 빠르게 움직여야 합니다. 또한 고객은 새로운 기능을 활용하기를 강력히 원하지만 한 영역의 개선 사항이 다른 영역의 데이터베이스 성능에 부정적인 영향을 미치지 않는다는 보장도 원합니다. 이것이 바로 우리가 현재 고객과 긴밀히 협력하여 IBM DB2 for z/OS의 지속적인 제공 접근 방식을 수용할 때 위험을 최소화하는 데 도움이 되는 신제품을 출시하는 이유입니다."
SEG를 위한 IBM의 중고 서버를 운영함으로써 얻을 수 있는 또 다른 이점은 회사의 지적 재산을 더 잘 보호할 수 있다는 점입니다. 개발이나 유지 관리를 위해 외부 시스템에서 코드를 실행할 필요가 없기 때문에 SEG는 허가받지 않은 사람이나 회사가 SEG의 기반이 되는 가장 중요한 정보에 액세스할 수 없도록 할 수 있습니다.
칼 헨은 다음과 같은 결론을 내립니다. “IBM Z 메인프레임을 최신 상태로 유지하는 것은 비즈니스에 매우 중요합니다. 특히 새로운 z/OS용 IBM Db2 기능으로의 마이그레이션을 지원하는 도구를 제공하기 때문에 더 그렇습니다. 전 세계 뛰어난 IBM 전문가들과의 긴밀한 협업과 IBM Global Asset Recovery Services의 매력적인 인증 중고 시스템 덕분에 IBM Z 고객이 한계를 뛰어넘고 안정성과 성능을 극대화하는 데 도움이 되는 표준 툴을 지속적으로 개발하고 제공할 수 있습니다."
SOFTWARE ENGINEERING GmbH는 IBM Db2 for z/OS를 위한 개별 소프트웨어 서비스 및 표준 도구를 제공합니다.SEG는 유럽과 북미의 은행, 금융 서비스, 보험 분야 기업이 성능을 최적화하고 데이터 처리를 가속화하여 IBM Z 메인프레임을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.SEG는 독일 뒤셀도르프(Düsseldorf)에 본사를 두고 있으며 미국 워싱턴(Washington) D.C.에 지사를 두고 있습니다.
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