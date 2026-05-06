SOFTWARE ENGINEERING GmbH

IBM의 오랜 파트너이자 IBM Z 플랫폼에 대한 폭넓은 경험과 IBM Db2 및 CICS® 조기 테스트 프로그램에 참여한 경험이 있는 SEG는 사용자 커뮤니티에 적극적으로 참여하고 있습니다. 칼 헨은 다음과 같이 설명합니다. “SEG는 IBM Z 플랫폼과 그 주변 에코시스템에 전념하고 있습니다. 플랫폼과 전체 환경에 대한 SEG의 기여는 표준 소프트웨어 제품을 뛰어넘습니다. 즐거운 마음으로 활발한 사용자 커뮤니티의 일원으로 활동하며, 다양한 이벤트에서 광범위한 프레젠테이션을 통해 고객 및 파트너와 정기적으로 통찰력을 공유합니다. 고객과 긴밀하게 소통하는 것이 저희 비즈니스의 핵심입니다. 모든 수준에서 빈번하고 직접적인 교류를 통해 고객이 필요로 하는 새로운 기능과 제품 포트폴리오에서 해결해야 할 새로운 개발 사항이 무엇인지 평가할 수 있습니다."

IBM Global Asset Recovery Services와의 협력 덕분에 SEG는 정확한 비즈니스 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있는 IBM Certified Pre-owned 서버에 액세스할 수 있습니다. IBM은 새로 조립된 시스템과 동일한 엄격한 테스트 절차를 통해 다시 만들어진 서버를 배치하며 폭넓은 인증된 기능 및 부품 재고를 보유하고 있습니다. 이를 통해 SEG는 모든 구성 요소가 안정적으로 작동하고 회사가 지불하는 비용에 합당한 품질과 성능을 얻을 수 있다는 확신을 갖게 됩니다. 칼 헨은 다음과 같이 말합니다. “SEG는 소프트웨어 개발에 사용하는 인프라를 완벽하게 제어할 수 있다는 점을 중요하게 생각합니다. 언제든지 원하는 운영 체제 릴리스와 소프트웨어 버전을 서버에서 실행할 수 있기 때문에 문제를 해결하고 고객에게 새로운 제품과 기능을 더 빠르게 제공할 수 있습니다.”

인증되었으며 원래 제조 사양으로 재제조되고 완벽하게 테스트된 IBM의 서버를 비용 효율적으로 사용할 수 있는 덕분에 SEG는 제품을 확장하고 경쟁 우위를 강화할 수 있었으며, 이를 통해 회사는 새로운 비즈니스 기회를 활용하고 변화하는 요구와 관행에 적응할 수 있었습니다. 이에 대한 한 가지 예를 들자면, IBM Db2 12 for z/OS에 대한 새로운 기능 및 개선 사항을 지속적으로 제공하는 것입니다. 이를 통해 고객은 새로운 기능을 보다 빠르게 활용할 수 있습니다. 이처럼 새로운 기능을 보다 민첩하게 제공하는 것은 고객에게 새로운 과제를 안겨 주기도 합니다. 칼 헨은 다음과 같이 강조합니다. "그 어느 때보다 빠르게 움직이는 세상에서 소프트웨어도 더 빠르게 움직여야 합니다. 또한 고객은 새로운 기능을 활용하기를 강력히 원하지만 한 영역의 개선 사항이 다른 영역의 데이터베이스 성능에 부정적인 영향을 미치지 않는다는 보장도 원합니다. 이것이 바로 우리가 현재 고객과 긴밀히 협력하여 IBM DB2 for z/OS의 지속적인 제공 접근 방식을 수용할 때 위험을 최소화하는 데 도움이 되는 신제품을 출시하는 이유입니다."

SEG를 위한 IBM의 중고 서버를 운영함으로써 얻을 수 있는 또 다른 이점은 회사의 지적 재산을 더 잘 보호할 수 있다는 점입니다. 개발이나 유지 관리를 위해 외부 시스템에서 코드를 실행할 필요가 없기 때문에 SEG는 허가받지 않은 사람이나 회사가 SEG의 기반이 되는 가장 중요한 정보에 액세스할 수 없도록 할 수 있습니다.

칼 헨은 다음과 같은 결론을 내립니다. “IBM Z 메인프레임을 최신 상태로 유지하는 것은 비즈니스에 매우 중요합니다. 특히 새로운 z/OS용 IBM Db2 기능으로의 마이그레이션을 지원하는 도구를 제공하기 때문에 더 그렇습니다. 전 세계 뛰어난 IBM 전문가들과의 긴밀한 협업과 IBM Global Asset Recovery Services의 매력적인 인증 중고 시스템 덕분에 IBM Z 고객이 한계를 뛰어넘고 안정성과 성능을 극대화하는 데 도움이 되는 표준 툴을 지속적으로 개발하고 제공할 수 있습니다."